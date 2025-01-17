Российские дипломаты пробрались в частную зону британского парламента во время экскурсии, - The Guardian

Небольшая группа российских дипломатов получила доступ к частной зоне парламента Великобритании во время публичной экскурсии в канун Рождества.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, охрана обнаружила их и вывела из помещения до того, как они смогли нанести какой-либо вред.

"Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", - рассказал источник в парламенте.

Инцидент вызвал возмущение среди британских министров, которые выразили обеспокоенность относительно попыток обойти меры безопасности. Депутатов и членов Палаты лордов предупредили письменно о рисках, связанных с приглашением российских дипломатов.

Стоит отметить, что российским дипломатам и официальным лицам посольства в Лондоне запрещено посещать парламент еще с 2022 года. Это стало ответом на санкции, которые Москва ввела против британских парламентариев после вторжения России в Украину.

Сообщается, что спикеры обеих палат - сэр Линдсей Хойл и Джон Макфолл - напомнили коллегам о необходимости усиленной осторожности в связи с попытками России проникнуть в британский законодательный орган.

