РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости
5 257 30

Российские дипломаты пробрались в частную зону британского парламента во время экскурсии, - The Guardian

Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Небольшая группа российских дипломатов получила доступ к частной зоне парламента Великобритании во время публичной экскурсии в канун Рождества.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, охрана обнаружила их и вывела из помещения до того, как они смогли нанести какой-либо вред.

"Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", - рассказал источник в парламенте.

Инцидент вызвал возмущение среди британских министров, которые выразили обеспокоенность относительно попыток обойти меры безопасности. Депутатов и членов Палаты лордов предупредили письменно о рисках, связанных с приглашением российских дипломатов.

Стоит отметить, что российским дипломатам и официальным лицам посольства в Лондоне запрещено посещать парламент еще с 2022 года. Это стало ответом на санкции, которые Москва ввела против британских парламентариев после вторжения России в Украину.

Сообщается, что спикеры обеих палат - сэр Линдсей Хойл и Джон Макфолл - напомнили коллегам о необходимости усиленной осторожности в связи с попытками России проникнуть в британский законодательный орган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллективно мы должны делать больше для поддержки Украины, это признает вся Европа, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5092) россия (96924)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Не існує ніяких расєйскіх діпламатав ілі паслов-вони всі шпигуни...
показать весь комментарий
17.01.2025 11:22 Ответить
+19
Кацапи-це таргани. Їх травити треба.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:24 Ответить
+13
Якась дивна безпечність . Які їм екскурсії , це ж кацапи , альо ?!! За ними потрібен цілодобовий нагляд відповідних спецслужб , невже британці цього не розуміють .!?
Перевірте тепер парламент на наявність прослуховуючих пристроїв !
показать весь комментарий
17.01.2025 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не існує ніяких расєйскіх діпламатав ілі паслов-вони всі шпигуни...
показать весь комментарий
17.01.2025 11:22 Ответить
Не існує ніяких расєйскіх діпламатав?? а це що??!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:02 Ответить
Кацапи-це таргани. Їх травити треба.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:24 Ответить
Кацапа звідусіль гони! Нехай він здохне при дорозі! Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі. Т.Г. Шевченко 1851
показать весь комментарий
17.01.2025 11:50 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 11:25 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 12:03 Ответить
Селфач хотіли.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:25 Ответить
Жучки поставили - ділов то
показать весь комментарий
17.01.2025 11:30 Ответить
Якась дивна безпечність . Які їм екскурсії , це ж кацапи , альо ?!! За ними потрібен цілодобовий нагляд відповідних спецслужб , невже британці цього не розуміють .!?
Перевірте тепер парламент на наявність прослуховуючих пристроїв !
показать весь комментарий
17.01.2025 11:30 Ответить
На жучки тепер все потрібно перевірити. 90% російських "дипломатів" - шпигуни.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:31 Ответить
екскурсанти ******
показать весь комментарий
17.01.2025 11:33 Ответить
НЕ здивуюсь, якщо кацапські "дипломатки" влізуть у спальню британського короля !
показать весь комментарий
17.01.2025 11:36 Ответить
Ну, був же випадок, коли у спальню королеви була доставлена посилка, в якій лежала записка з написом «бомба». Доставив її без будь-яких проблем британський журналіст, який хотів довести спільноті, як легко дістатися до королеви.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:39 Ответить
У расісі немає дипломатів! Усі ці типу «дипломати» - це агенти фсб.
Чому вони взагалі ще там присутні, не розумію.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:36 Ответить
"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похизуватись,,,,,," - нІ, панове, вони просто хтіли щось ********, жити вони без цього не можуть),
показать весь комментарий
17.01.2025 11:38 Ответить
Хай охоронці після візиту "дипломатів" шукають в кімнатах британського парламенту російські фекалії. Неодмінно знайдуть. Це візитка рашистів.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:57 Ответить
Мі-5 вже не ті? Заходу ніяк не дійде, що це все дуже небезпечно, а путін-людожер.
кацапів треба тримати від Заходу не ближче відстані пострілу.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:38 Ответить
Сподівась вивели за допомогою копняків ?!
А взагалі парадокс - що там взагалі кацапи роблять ? Це як би делегація від Рейху , десь в 1943 році , відвідала британський парламент ...
показать весь комментарий
17.01.2025 11:43 Ответить
Шукайте різні шпигунські пристрої
показать весь комментарий
17.01.2025 11:49 Ответить
То чекайте на ,,новичок"!
показать весь комментарий
17.01.2025 11:56 Ответить
Треба було діяти жорстко, ніякої дипломатії, рилами у підлогу, кайданки, мішки на голови, вивезти за кордон країни, копняка під зад і хай мандрують.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:57 Ответить
Натикали жучків і насрали під ковра.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:58 Ответить
Не виключено, що десь в кімнатах парламенту, які відвідали непрохані гості, охоронці знайдуть настінний напис фекаліями "Здесь был Володя из МИДа"...
показать весь комментарий
17.01.2025 12:07 Ответить
и намазали "новичком"
показать весь комментарий
17.01.2025 12:30 Ответить
Не дипломати, а шпигуни і террористи.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:36 Ответить
То ,що в України бардак то зрозуміло ,але чому такаж сама ....в парламенті Великобританії не зрозуміло абсолютно... Може в них Джеймс Бонди закінчились???
показать весь комментарий
17.01.2025 12:42 Ответить
Їх там ніколи і не було - менше кіно дивіться ...
Натомість кацапська гебня , в Європі , і в Англії зокрема , весь час почувається як удома - Литвиненко , Березовський , Скрипалі в цьому давно переконались ...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:31 Ответить
у фікус не сцяли?
показать весь комментарий
17.01.2025 13:06 Ответить
Людожерам, дикунам екскурсії?
показать весь комментарий
17.01.2025 15:29 Ответить
Не розумію я європейців. Хочете зробити мокшанам приємне, яка екскурсія, поставте стіл десь в тихому місці, накрийте його халявною водкою, хай жеруть, бо саме це вони оцінять якнайкраще, а, ну і щоб совсім було по гостинному, оплатіть автівку, яка цю бидлоту розвезе по норах. А решта в світі для мокшан (екскурсії, найкові симпозіуми, конференції) то "мєтать бісер для свінєй". Наволочі а не люди.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:46 Ответить
 
 