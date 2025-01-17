За сутки уничтожены 105 оккупантов и 72 единицы вражеского вооружения на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. За сутки уничтожено 105 оккупантов.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 17 января, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки враг активных действий не проводил. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ракет "Искандер-М", 1 авиационный удар с использованием 3 КАБ, а также 63 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, осуществили 429 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери армии РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, потери врага за минувшие сутки составляют 105 существ, из них безвозвратные - 29, санитарные - 76.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 72 единицы вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

1 артиллерийскую систему;

13 автомобилей;

8 единиц спецтехники;

49 БпЛА.

Кроме того, уничтожено:

74 укрытия для личного состава;

2 места хранения боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 815 820 российских захватчиков.