За сутки уничтожены 105 оккупантов и 72 единицы вражеского вооружения на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. За сутки уничтожено 105 оккупантов.
Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 17 января, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки враг активных действий не проводил. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ракет "Искандер-М", 1 авиационный удар с использованием 3 КАБ, а также 63 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, осуществили 429 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери армии РФ
Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, потери врага за минувшие сутки составляют 105 существ, из них безвозвратные - 29, санитарные - 76.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 72 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 1 артиллерийскую систему;
- 13 автомобилей;
- 8 единиц спецтехники;
- 49 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 74 укрытия для личного состава;
- 2 места хранения боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 815 820 российских захватчиков.
