Песков о столетнем соглашении между Украиной и Британией: Продвижение инфраструктуры НАТО к границам РФ не может не беспокоить

Пєсков прокоментував сторічну угоду між Україною та Британією

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве между Украиной и Великобританией.

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может", - сказал он.

Песков также прокомментировал подписанное 16 января столетнее соглашение между Украиной и Великобританией.

По его словам, поскольку Великобритания - страна НАТО, "возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дипломаты пробрались в частную зону британского парламента во время экскурсии, - The Guardian

В четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Что предусматривает соглашение?

В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и в создании оружия.

Договор призван построить прочные связи между государствами во всем спектре отношений:

  • от торговли, безопасности и обороны;
  • к науке и технологиям, образованию, культуре.

100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины - гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к жестокости, которой подверглась от России - и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллективно мы должны делать больше для поддержки Украины, это признает вся Европа, - Стармер

Топ комментарии
+11
Протиріччя в логіці.Завойовуючи Україну росія сама себе просуває ближче до кордонів НАТО.
17.01.2025 12:49 Ответить
+9
Піськов не знає, що Фінляндія і Швеція уже в НАТО 😀
17.01.2025 13:04 Ответить
+7
А то не дай Бог захватять мацкву і все налагодять у країні: замість бараків будинки збудують, дороги, газ, інфраструктура. Нє це страшно
17.01.2025 12:51 Ответить
Невже у піськова підгорає? 😁
17.01.2025 12:47 Ответить
Нехай пуйло виразить дюже глибоку стурбованість.
17.01.2025 13:08 Ответить
17.01.2025 12:49 Ответить
Та до лампочки їм те НАТО, ядерна зброя не дасть ніякому НАТО щось зробити. Їм Україна цікава, от вони Україну й завойовують.
17.01.2025 12:52 Ответить
Пєсков, не переживай. Британія вже підписувала історичний договір з Польщею 26 серпня 1939 року.
17.01.2025 12:50 Ответить
і що !!! вона його виконала повністю втупивши у війну з коричневими нацстами Адіка !!! червоножопий комуно-нацистький кацапо-совок (срср) довбограя йоськи сталіна (джугашвілі) в цей час був союзником Адіка з розділу польщі, усієї Єворпи, допомагав Адіку бомбити Лондон, Ліверпуль, інші міста В.Британії !!!
17.01.2025 13:07 Ответить
"Червоножопий комуно-нацистький кацапо-совок (срср) довбограя йоськи сталіна (джугашвілі)" був союзником Гітлера у 1939-1941, а от союзником Британії - у 1941-1945.
17.01.2025 13:24 Ответить
і це була велика помилка цивілізованого західного світу записувати червоножопий кацапо-совок, комуно-нацисзм йоськи сталіна в так звані "пабедітелі" "Світової війни і віддати їм під окупацію практично усю східну Європу від частини Фінляндії, країн Балтії на півночі, до половин Берліну і так званої "гдр" в центрі, до Болгарії і колишньої Югославії на півдні !!! далб*й*б йоська і уся його червоножопа камарілья молотових, берій, жукових, калініних мала сидіти на лаві підсудних у Нюренбергу разом з їхніми колишніми союзниками, братами по зброї та ідеології - коричневими нацистами !!!
17.01.2025 13:36 Ответить
Та ні, це була не помилка, а цілком тверезе й зважене рішення на користь власних держав. Так світ влаштований. Щоб втекти від ведмедя - не потрібно бігати швидше ведмедя. Потрібно бігати швидше від того, хто тікає разом з тобою. А взагалі хто ігнорує історію і участь в ній усіх країн (а не лише СРСР), той приречений її повторювати.
17.01.2025 13:43 Ответить
Прикол в тому що переможці майже всі були імперасти, а німетчина ні бо не змогла нахапати собі колоній... От звинувачення від сссру британії та франції щодо створення нової імперії навіть розсмішило геринга...
17.01.2025 14:03 Ответить
А я ще нагадаю що в першу світову Британія і рос.імперія були союзниками проти Германії. Аж доки кацапи не кинули британців.
17.01.2025 14:02 Ответить
А Британія не захотіла прийняти сім'ю Нікалая 2, тому що розраховувала на налагодження стосунків з комуністичною Росією. А потім гарно купувала нарубаний в Сибіру ліс, зібрану в Україні пшеницю (думаю не треба нагадувати, хто той ліс рубав і як пшеницю збирали) і так далі. Можна знайти експорт СРСР по країнах - там Британська імперія далеко не на останньому місці) Ну й десь там збоку скромно стоять США, які фактично зробили всю індустріалізацію СРСР 20-30-х років)
17.01.2025 14:20 Ответить
Нема вічних союзників, лише вічні інтереси.
17.01.2025 14:46 Ответить
О! Так отож)
17.01.2025 15:03 Ответить
І це все ? Жодного "ядерного попілу" і махання "арешніком" не буде ?
показать весь комментарий
17.01.2025 12:50 Ответить
Кукарєшнік прокис і звис...
17.01.2025 13:45 Ответить
Не буде.
17.01.2025 14:03 Ответить
Там Трамп на горизонті з його миром, махати арєшніком вже небезпечно. Рудий - непередбачуваний, може псіханути і на арєшнік томагавка кинути.
17.01.2025 14:14 Ответить
17.01.2025 12:51 Ответить
Пєскофф!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:52 Ответить
Піська йде в сраку.
17.01.2025 12:53 Ответить
«160 лет назад, 18 (30) марта 1856 года, в Париже был подписан мирный договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Он ознаменовал завершение Восточной (Крымской) войны и поражение России в ней.

Вступая в войну, на подобный итог Россия никак не рассчитывала…
Самым болезненным было условие о так называемой «нейтрализации» Черного моря. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости«
17.01.2025 12:58 Ответить
Так...., було діло. І шо? Окрім відкинутих копит божевільного царя(мик№1) - нуль, росії роги не обломали і знов війни, терор. Як і тепер в 2014р Захід дав "добро" і в 2025му сидить як байбак в норі..не хоче вилазити.
17.01.2025 19:07 Ответить
кацапське бидло голе і босе - їм нічого втрачати, тому пруть як очманілі. А західний світ живе у комфорті Тому і бояться втратити комфорт.
ЕДИНИЙ ВАРІАНТ - це розвал раши на маленьки країни.
17.01.2025 19:23 Ответить
17.01.2025 13:04 Ответить
Суомі не турбує?
17.01.2025 13:07 Ответить
Да насрать на твоє підгорання. Чомусь Сосія нікого не запитує коли підписує угоди з різними терористичними організаціями і диктаторами.
17.01.2025 13:07 Ответить
Пєсков розуміє, що найкраще завоювати і знищитиУкраїну, коли при владі їхні агенти корупціонери зеленський, єрмак і гєтьманцев з татаровим!
17.01.2025 13:15 Ответить
При владі постійно перебувають корупціонери, але нинішні - взагалі без інстинкту самозбереження. Вони мабуть досі не зрозуміли, що використаний контрацептив потім утилізують.
17.01.2025 13:49 Ответить
тупой
17.01.2025 13:26 Ответить
Піськов, а чи не занадто близько твоя доця Ліза зблизилася з тою НАТОю? Це тебе не турбує?
17.01.2025 13:47 Ответить
Трамп клюнув на цю мульку, тепер русня з цього велисопеда про НАТА у дверей вже не злізе. Що б ви суки робили якби не було НАТО?
17.01.2025 13:48 Ответить
Беспокоить - беса покоить!
17.01.2025 14:07 Ответить
Здохни рашиська гнида разом з своїм господарем терористом путіном.
17.01.2025 14:29 Ответить
письков а фины не турбуют вас?... козломордые скоты и мрази
17.01.2025 15:51 Ответить
твое турбування никаво ни ипёт
17.01.2025 16:52 Ответить
Лєгко прєданіє, да сєрєца с трудом. Будапєштскіє Уґоди?, а ґдє золото Полуботка?, ***-ді?, та ви нам винні, як Земля колгоспу! І де воно - з 14 року? І де ті домовлялкіни: кучми, парашенки?, і ще одне жид-ське уйо-бище робить 100 річну домовленність?, далі Україну розпродаєте?! Чекайте зрадники, - нікому з всіх препіздентів - пощади не буде!😡
17.01.2025 16:57 Ответить
 
 