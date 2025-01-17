Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве между Украиной и Великобританией.

передает Цензор.НЕТ.

"Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может", - сказал он.

Песков также прокомментировал подписанное 16 января столетнее соглашение между Украиной и Великобританией.

По его словам, поскольку Великобритания - страна НАТО, "возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить".

В четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Что предусматривает соглашение?

В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и в создании оружия.

Договор призван построить прочные связи между государствами во всем спектре отношений:

от торговли, безопасности и обороны;

к науке и технологиям, образованию, культуре.

100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины - гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к жестокости, которой подверглась от России - и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

