Песков о столетнем соглашении между Украиной и Британией: Продвижение инфраструктуры НАТО к границам РФ не может не беспокоить
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал подписание соглашения о столетнем сотрудничестве между Украиной и Великобританией.
Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может", - сказал он.
Песков также прокомментировал подписанное 16 января столетнее соглашение между Украиной и Великобританией.
По его словам, поскольку Великобритания - страна НАТО, "возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить".
В четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
Что предусматривает соглашение?
В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и в создании оружия.
Договор призван построить прочные связи между государствами во всем спектре отношений:
- от торговли, безопасности и обороны;
- к науке и технологиям, образованию, культуре.
100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины - гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к жестокости, которой подверглась от России - и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как же хорошо, что на тєбя насрать!
Вступая в войну, на подобный итог Россия никак не рассчитывала…
Самым болезненным было условие о так называемой «нейтрализации» Черного моря. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости«
ЕДИНИЙ ВАРІАНТ - це розвал раши на маленьки країни.