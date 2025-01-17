РУС
ССО уничтожили и взяли в плен рашистов, казнивших двух бойцов ТРО. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ уничтожили и захватили в плен российских военных, которые расстреляли двух бойцов Сил территориальной обороны.

Об этом командование ССО сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений. Они думали, что их преступление останется безнаказанным. Между тем одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных. Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен", - отметили там.

Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты.

"Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый". Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца", - добавили в ССО.

Также смотрите: Воины Сил специальных операций при поддержке БМП "Bradley" зачищают укрытия противника. ВИДЕО

война (1438) боевые действия (4744) ССО (559) война в Украине (5744)
+41
Этих тварей надо было сразу замочить.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:16 Ответить
+34
Та да. Это же какое терпение нужно было иметь, беря этих пи@аров живыми. Видимо такова была задача.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:41 Ответить
+30
відайте їх родичам страчених воїнів ,ті знають що з ними робити ...
показать весь комментарий
17.01.2025 14:16 Ответить
Этих тварей надо было сразу замочить.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:16 Ответить
Та да. Это же какое терпение нужно было иметь, беря этих пи@аров живыми. Видимо такова была задача.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:41 Ответить
Вони нададуть докази що до військових злочинів керівництва армії рф у міжнародному суді. Ну а решта вже у пеклі, і це добре.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:18 Ответить
Плюс настучали на своего командира , приказавшего стрелять в пленных.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:00 Ответить
Організувати цим фашистам ,, втечу " і стратити частинами ,
щоби відчули гади , що таке біль 😡
показать весь комментарий
17.01.2025 16:22 Ответить
В Кировоградскую - на урановые рудники. На год вистачить.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:01 Ответить
Там звичайні люди працюють...і зарплата менше ніж була луганонськіх кармільцев єврасаююза
показать весь комментарий
17.01.2025 21:52 Ответить
І нащо їх взяли в полон?!
показать весь комментарий
17.01.2025 14:16 Ответить
відайте їх родичам страчених воїнів ,ті знають що з ними робити ...
показать весь комментарий
17.01.2025 14:16 Ответить
Та невже?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:24 Ответить
А шо, відгодувати, підлікувати та на обмін?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:26 Ответить
В Гаазі свідчити комусь треба.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:19 Ответить
Самому не смешно? Гаага, с-ка, откормят и поменяют.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:59 Ответить
ваша пропозиція ?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:29 Ответить
моя пропозиція, ампутувати кінцівки по 1 см кожного дня, і тримати на крапельниці, щоб не здох достроково.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:24 Ответить
ваша пропозиція приймається з поправкою , щоб це робили родичи страчених воїнів .
показать весь комментарий
17.01.2025 15:33 Ответить
Далеко не всі родичі загиблих взагалі захочуть бачити тих рашистських тварин. Тут потрібні люди з ентузіазмом, ініціативою і фантазією.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:40 Ответить
навіщо тратитися на крапельниці ,антибіотики дорогі нині , - відрізати по лікоть і засмалити паяльною лампою щоб не здох до обміну
показать весь комментарий
17.01.2025 18:32 Ответить
Понад 50 років тому, брат моєї подруги помер після вакцинації. Ну, в ссср-і "не могло бути поганих вакцин". Версія спецслужб: американці вирішили підірвати силу союзу, знищивши майбутніх солдатів(померло 5 хлопчиків). Запевнили, що спіймали біля лікарні негра з чумайданом доларів, які той мав передати лікарці . Запустили в камеру до лікарки матерів дітей. Ті їй поскубли волосся, поцарапали і все. Через рік мати подруги зустріла ту лікарку в місті, вона була на волі. Отож, не думайте, що хтось щось страшне зробить.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:36 Ответить
не порівнюйте це з різних планет ! то були громадяни однієї країни і їх можливо попередили що можно робити що ні . тут злості накопилось не обмежено . поясніть чому зрадникам закривають лице ?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:56 Ответить
А чому дітям ставлять смайлики замість облич навіть в газетах. Світ здурів на захисті персональних даних. Скоро на сімейних фото будуть закривати обличчя.
показать весь комментарий
18.01.2025 09:39 Ответить
Ту історію мені особисто розказувала мати дитини. Їй спеціально дали затриману на розправу. Там можливо була лікарська помилка бо дитина хворіла, коли її вакцинували. Але ніхто не став би посилати чорношкірого шпигуна, щоб убити кількох дітей. Спецслужби вміли розпускати дурні плітки, щоб покрити косяки в державі. Наприклад, "розказували", що Івасюк повісився бо спився.
показать весь комментарий
18.01.2025 10:08 Ответить
Этим морским бомжам надо на всю катушку срок дать и запрет на обмен, а нашим воинам респект и благодарность
показать весь комментарий
17.01.2025 14:19 Ответить
На всі 100 підтримую !
показать весь комментарий
17.01.2025 15:08 Ответить
Ага , и кормить их пожизненно за счет родственников тех кого они убили в том числе?
показать весь комментарий
17.01.2025 18:01 Ответить
Допитали і в роскод підарів!
показать весь комментарий
17.01.2025 14:24 Ответить
*******
показать весь комментарий
17.01.2025 14:27 Ответить
Ярому тепер треба щодня пляшку в дупу засовувати!
показать весь комментарий
17.01.2025 14:28 Ответить
Тільки не пляшку, а шишку... хай виколупує.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:33 Ответить
гранату
показать весь комментарий
17.01.2025 15:26 Ответить
І тепер цих ублюдків будуть тримати по женеві...і толерасти будуть дивитися чи смачно їх годують...
показать весь комментарий
17.01.2025 14:35 Ответить
Розумію, чому залишили живим одного з чотирьох виб*ядків - потрібні свідчення і свідки для Гааги. І зрозуміло, що той, що давав свідчення не міг спочатку свідчити, а потім випадково спіймати кулю - надто підозріло буде для міжнародниє пацифістів. Але при потраслянні в полон він міг отримати прострелені коліна і відірвану ліву руку з вибитим правим оком і відкушеним язиком? Міг! В бою. Коли опір чинив. Для Гааги що скалічений, що цілий - він несе одинакову цінність. Головне, щоб кчліцтва були отримані легітимно. Думаю, у нас є відповідні спеціалісти.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:38 Ответить
Гнити довічно набагато гірше.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:14 Ответить
😊 Гнити будуть усі. І ми з вами теж. І можливо багато скалічених хотіли б просто померти. Набагато гірше мучитись. Коли просиш Господа "даруй мені легку смерть". Я бачив всякі смерті. Тому добре знаю, яку б хотів сам, а від якої б відмовився за всі скарби світу. Мій батько (помер у липні) відлежав нерухомо рік і два місяці. Я двічі нч день носив його на руках з ліжка у крісло і назад. Памперси, годування з ложечки, вентиляція легень і відсмоктування мокротиння з легень. Ледь-ледь працювала одна рука, кисті зі скрючнними пальцями були зранені нігтями і стиснуті так, що розтиснути було не можливо. І прицьому повна свідомість і розвмінря, що відбувається з тілом....
показать весь комментарий
17.01.2025 15:30 Ответить
зачем брали в плен?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:53 Ответить
Це біологічне сміття навіть для обміеів не підходить. Більшість з них сидять потім у таборах для військовополонених і проїдають наші ресурси.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:57 Ответить
давайте я их подвешу за ноги и забью битой !!!(((
показать весь комментарий
17.01.2025 14:55 Ответить
Спецурі-Честь та Повага!
показать весь комментарий
17.01.2025 14:57 Ответить
могу на камеру ((( пускай смотрят какая у меня к ним ненависть (((
показать весь комментарий
17.01.2025 14:58 Ответить
Раз уж он выжил, выродку ярому надо отбить ливер, что б до конца своей паскудной жизни ссал красным
показать весь комментарий
17.01.2025 15:01 Ответить
Нахера їх в полон брати? Щоб тут сито кормити, і в теплі, подалі від війни, тримати?
показать весь комментарий
17.01.2025 15:13 Ответить
Їх і збирались брати в полон - ССО за звичайними свинособаками не посилають, просто б загасили дронами чи артою. І на обмін їх теж не віддадуть. Це для суду.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:21 Ответить
Руки вiдiрвати ******, щоб стакан нiчим було тримати.👹
показать весь комментарий
17.01.2025 15:21 Ответить
Тут вопросы , дескать зачем из взяли в плен. А на самом деле в плен то лучше. Военные преступники должны ответить по всей строгости. А не просто так. Главное чтобы Дерьмак и Сыркин (агенты *****) их не вернули импа на обмен.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:47 Ответить
Чому підару зразу голову не відрізали?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:43 Ответить
Десь там, у глибокій ямі біля ОПУ, переховуючись та доїдаючи запарену абдристовичем МІВІНУ, трясеться від стразу єрмак з ухилянтом Оманським...
Вони ж розуміють, що уже прострочені...
показать весь комментарий
17.01.2025 20:53 Ответить
Вішати перед російськими позиціями.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:26 Ответить
дуже крута і складна робота у всіх сенсах
показать весь комментарий
18.01.2025 00:04 Ответить
На ремни резать. Люто без наркоза . Таких тридварастов разбирать на запчасти тела.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:08 Ответить
 
 