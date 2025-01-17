ССО уничтожили и взяли в плен рашистов, казнивших двух бойцов ТРО. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ уничтожили и захватили в плен российских военных, которые расстреляли двух бойцов Сил территориальной обороны.

Об этом командование ССО сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений. Они думали, что их преступление останется безнаказанным. Между тем одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных. Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен", - отметили там.

Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты.

"Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый". Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца", - добавили в ССО.

Также смотрите: Воины Сил специальных операций при поддержке БМП "Bradley" зачищают укрытия противника. ВИДЕО