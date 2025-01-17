Рута, Барби, Султан и Добрыня: уникальные имена, которыми украинцы называли детей во втором полугодии 2024 года. ИНФОГРАФИКА

Популярные имена детей, такие как София или Артем, остаются на вершинах рейтингов уже несколько лет подряд, однако во втором полугодии 2024 года украинцы выбирали необычные имена для новорожденных.

"Каждое имя - это маленькая история и начало большого жизненного пути! В 2024 году более 176 000 новорожденных получили неповторимые имена, которые стали символом любви, надежд и ожиданий их родителей. Интересно, что популярные имена, такие как София или Артем, остаются на вершинах рейтингов уже несколько лет подряд", - говорится в сообщении.

Чаще всего детям давали такие имена:

девочкам - Анна, Мария, Екатерина, Соломия, София, Полина, Виктория и Милана;

мальчикам - Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Артем, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.

Однако есть и родители, которые отдавали предпочтение редко употребляемым именам.

Такими именами, в частности были:

для девочек - Барби, Мерси, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Квитка, Суламита, Мальва и Дояна;

для мальчиков - Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин и Султан.





В Минюсте напомнили, что после достижения 14 лет человек может изменить свое имя с согласия родителей или опекуна. А с 16 лет - имеет право самостоятельно принять такое решение.

