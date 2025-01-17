РУС
Рута, Барби, Султан и Добрыня: уникальные имена, которыми украинцы называли детей во втором полугодии 2024 года. ИНФОГРАФИКА

Які популярні та незвичні імена давали українці дітям у 2024 році

Популярные имена детей, такие как София или Артем, остаются на вершинах рейтингов уже несколько лет подряд, однако во втором полугодии 2024 года украинцы выбирали необычные имена для новорожденных.

Об этом сообщило Министерство юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждое имя - это маленькая история и начало большого жизненного пути! В 2024 году более 176 000 новорожденных получили неповторимые имена, которые стали символом любви, надежд и ожиданий их родителей. Интересно, что популярные имена, такие как София или Артем, остаются на вершинах рейтингов уже несколько лет подряд", - говорится в сообщении.

Чаще всего детям давали такие имена:

  • девочкам - Анна, Мария, Екатерина, Соломия, София, Полина, Виктория и Милана;
  • мальчикам - Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Артем, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.

Однако есть и родители, которые отдавали предпочтение редко употребляемым именам.

Такими именами, в частности были:

  • для девочек - Барби, Мерси, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Квитка, Суламита, Мальва и Дояна;
  • для мальчиков - Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин и Султан.

Які популярні та незвичні імена давали українці дітям у 2024 році - Мін'юст
Які популярні та незвичні імена давали українці дітям у 2024 році - Мін'юст

В Минюсте напомнили, что после достижения 14 лет человек может изменить свое имя с согласия родителей или опекуна. А с 16 лет - имеет право самостоятельно принять такое решение.

+13
працюю вчителем 40 років. Твмерлана ще не було. саме те, що треба... по іменах дітейрозпізнаю інтелект батьків... чим більш хитро...ні імена - тим тупіша дитина. Якось так.... Вже років 15 не бачив Любові, Галини, Світлани.... кудись пропали. Якось народ пхнеться з модою в одну сторону - косяки артемів і сніжан..... дурня, звичайно, але стадність пригнічує. Сам бу в школяром - 6 Юрків було в класі... Народився у 1962. Ось вам і гагарін, після суки терешкової - така ж історія. Стадо....
показать весь комментарий
17.01.2025 15:57 Ответить
+10
Добриня?

Як підросте, скаже батькам спасіба
показать весь комментарий
17.01.2025 15:28 Ответить
+8
то під впливом барбітуратів
показать весь комментарий
17.01.2025 15:56 Ответить
ЗЕ даже в рідких ім'ях немає
показать весь комментарий
17.01.2025 15:23 Ответить
Назвеш своїх.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:32 Ответить
Бавовна та Пиримога ще не ххватає
показать весь комментарий
17.01.2025 15:28 Ответить
Зеленским не нарекли як у 2019 році то то вже прогрес.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:28 Ответить

показать весь комментарий
17.01.2025 15:29 Ответить
Та я ж про це саме!
показать весь комментарий
17.01.2025 15:52 Ответить
Точно, зеленський повний Дьопйош !!!
показать весь комментарий
17.01.2025 16:37 Ответить
та ще в такої мами
показать весь комментарий
17.01.2025 16:42 Ответить
Помiняе на Паляницю.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:34 Ответить
Джавелін, досить органічне для англомовних країн.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:16 Ответить
Добри́ня - історична особа, воєвода Володимира I Святославича, брат його матері Малуші.

А що не так? Чи тільки біблійні імена можна?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:53 Ответить
идиот и назвал...и даже знаю кого он избирал президентом
показать весь комментарий
17.01.2025 16:01 Ответить
Барбі = Барбара...теоретично.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:03 Ответить
В Америцi - 100%
показать весь комментарий
17.01.2025 18:48 Ответить
Кен запропонував
показать весь комментарий
17.01.2025 17:43 Ответить
працюю вчителем 40 років. Твмерлана ще не було. саме те, що треба... по іменах дітейрозпізнаю інтелект батьків... чим більш хитро...ні імена - тим тупіша дитина. Якось так.... Вже років 15 не бачив Любові, Галини, Світлани.... кудись пропали. Якось народ пхнеться з модою в одну сторону - косяки артемів і сніжан..... дурня, звичайно, але стадність пригнічує. Сам бу в школяром - 6 Юрків було в класі... Народився у 1962. Ось вам і гагарін, після суки терешкової - така ж історія. Стадо....
показать весь комментарий
17.01.2025 15:57 Ответить
Після "Свабоду Анжелє Девіс!" через кілька років ввечері чи не з кожної кватирки лунало: "АнжЕлОЧка, дамой!" (із виразними "Е" та "О" і твердим, без натяку на пом'якшення, "Ч").
показать весь комментарий
17.01.2025 16:55 Ответить
Який ви злий
показать весь комментарий
18.01.2025 20:55 Ответить
Виїхали.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:34 Ответить
кожному Добрині по Горині))
показать весь комментарий
17.01.2025 16:17 Ответить
Старинная легенда гласит, что однажды Борис Гребенщиков пришел в гости к Андрею Макаревичу и сказал, что у него родился сын. В ходе немедленно последовавшего празднования дня рождения сына Борис Борисович сказал, что хочет назвать мальчика Гвидоном. Андрей Вадимович возразил: представь себе, как его будут звать в школе. Аргумент подействовал и Гребенщиков назвал сына Глеб.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:24 Ответить
....неповторні імена, які стали символом любові, надій та сподівань їхніх батьків... Можна тільки уявити шо в головах тих батьків які називають своїх дітей Барбі та Добриня...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:25 Ответить
А які називають сина "Арсен", тобто "миш'як"?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:58 Ответить
Довбойоми зиінили тематику.

А куди ж поділися Байрактари та Хаймарси? Все? Не цікаво?

Цуко... Не далеко від дикунів пішли.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:11 Ответить
Абрамс був?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:41 Ответить
Де-кому не можна мати дітей!
показать весь комментарий
17.01.2025 17:32 Ответить
Петренко Зореслав Султанович )))
показать весь комментарий
17.01.2025 17:33 Ответить
прокляття батькам забезпечене
показать весь комментарий
17.01.2025 17:38 Ответить
Когда 12 лет назад назвали дочку Джульеттой , все окружающие были весьма удивлены.. Такое редкое имя.. Сейчас у младшего сына в классе 5 имен детей я услышал в первый раз. Как все изменилось за это время..
показать весь комментарий
17.01.2025 17:39 Ответить
А як же Джульетту по батькові?
показать весь комментарий
17.01.2025 18:18 Ответить
Хороший вопрос.. Джульетта Александровна.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:53 Ответить
Прізвище Капулєтті ?!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:25 Ответить
С прізвищем - все в порядку.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:14 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
18.01.2025 11:21 Ответить
Чи ви думали - Джульетта Зебравна?
показать весь комментарий
17.01.2025 18:55 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 18:56 Ответить
Живе собі така Дояна десь у Франківській області,має корову і козу🤣
показать весь комментарий
17.01.2025 20:27 Ответить
 
 