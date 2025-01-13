РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5793 посетителя онлайн
Новости Фото
2 886 10

За взятку пытался незаконно вывезти за границу 13-летнюю девочку: задержан житель Закарпатья. ФОТО

Вчера, 12 января, в пункте пропуска "Лужанка" пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного вывоза за границу 13-летней девочки.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 40-летний житель Закарпатья пытался выехать из Украины с чужим несовершеннолетним ребенком без нотариально заверенного согласия его родителей. За беспрепятственное пересечение границы закарпатец предложил пограничнику взятку. На такое предложение взяткодатель получил категорический отказ.

Читайте: Оккупанты вывезли украинских детей из Харцызска на "рождественские каникулы" в Россию , - ЦНС

чоловік намагався вивезти за кордон 13-річну дівчинку

Факт предоставления неправомерной выгоды пограничники задокументировали и направили в адрес Береговского отдела полиции ГУ НП в Закарпатской области сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Также читайте: Более 3000 детей с оккупированной Херсонщины вывезли на "перевоспитание" в отдаленные регионы РФ, - Лубинец

Автор: 

Госпогранслужба (6758) граница (5327) дети (6677)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ну може просто батько дівчинки заробітчанин (ну або Тису переплив) і не може її забрати в Європу...
показать весь комментарий
13.01.2025 17:04 Ответить
+4
Всі обставини достеменно невідомі, такшо просто байдуже знизуємо плечима.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:14 Ответить
+1
Приступ педофілії вдарив у мозок ?? Явно це не тільки стаття за хабар.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приступ педофілії вдарив у мозок ?? Явно це не тільки стаття за хабар.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:02 Ответить
Ну може просто батько дівчинки заробітчанин (ну або Тису переплив) і не може її забрати в Європу...
показать весь комментарий
13.01.2025 17:04 Ответить
Жодного родича у дитини більше немає, тільки чужий дядко ???
показать весь комментарий
13.01.2025 17:12 Ответить
Може просто немає саме родича, який через кордон провезти може...
показать весь комментарий
13.01.2025 18:04 Ответить
Все простіше - він ухилянт, через дитину в Європу хотів втекти.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:40 Ответить
як саме через дитину можна втекти в Європу ?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:57 Ответить
Він її за нею наглядає і проводить
показать весь комментарий
13.01.2025 19:01 Ответить
немає такого варіанту, бо інакше всі чоловіки, в яких є діти, виїжджали б безперешкодно
показать весь комментарий
13.01.2025 19:54 Ответить
Якщо дитина інвалідності не має, то ніхто б його не випустив...
показать весь комментарий
13.01.2025 18:03 Ответить
Всі обставини достеменно невідомі, такшо просто байдуже знизуємо плечима.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:14 Ответить
 
 