За взятку пытался незаконно вывезти за границу 13-летнюю девочку: задержан житель Закарпатья. ФОТО
Вчера, 12 января, в пункте пропуска "Лужанка" пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного вывоза за границу 13-летней девочки.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 40-летний житель Закарпатья пытался выехать из Украины с чужим несовершеннолетним ребенком без нотариально заверенного согласия его родителей. За беспрепятственное пересечение границы закарпатец предложил пограничнику взятку. На такое предложение взяткодатель получил категорический отказ.
Факт предоставления неправомерной выгоды пограничники задокументировали и направили в адрес Береговского отдела полиции ГУ НП в Закарпатской области сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
