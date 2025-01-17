На границе нет признаков подготовки РФ к масштабному наступлению, - ОТГВ "Сіверськ"
Признаков формирования российскими войсками группировки на границе для масштабных наступательных действий пока не наблюдается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГВ "Сіверськ" Вадим Мисник.
"Признаков создания группировки для проведения каких-то масштабных наступательных действий со стороны врага мы не видим", - отметил Мысник.
Однако он подчеркнул, что российские подразделения вдоль границы активно проводят фортификационные работы, укрепляют укрепления и занимаются минированием территории.
Мысник также пояснил, что природные условия и текущее время года значительно усложняют возможность активных наступательных действий со стороны противника в зоне ответственности группировки. Сложный рельеф местности и зимний сезон не способствуют развертыванию широкомасштабных операций.
