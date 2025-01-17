РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11105 посетителей онлайн
Новости
1 136 8

На границе нет признаков подготовки РФ к масштабному наступлению, - ОТГВ "Сіверськ"

Затримано чотирьох порушників кордону

Признаков формирования российскими войсками группировки на границе для масштабных наступательных действий пока не наблюдается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Признаков создания группировки для проведения каких-то масштабных наступательных действий со стороны врага мы не видим", - отметил Мысник.

Однако он подчеркнул, что российские подразделения вдоль границы активно проводят фортификационные работы, укрепляют укрепления и занимаются минированием территории.

Мысник также пояснил, что природные условия и текущее время года значительно усложняют возможность активных наступательных действий со стороны противника в зоне ответственности группировки. Сложный рельеф местности и зимний сезон не способствуют развертыванию широкомасштабных операций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отслеживают учения в Беларуси, ситуация стабильная, признаков формирования группировок не наблюдается, - ОТГВ "Сіверськ"

Автор: 

армия РФ (20346) граница (5330)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
здається те саме чули 22 лютого 2022 року від резніковяйця17грнзакіло
показать весь комментарий
17.01.2025 15:51 Ответить
ОТУВ - це бригада чи дивізія? Шо воно таке є?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:04 Ответить
Оперативно-тактичне угруповання військ
показать весь комментарий
17.01.2025 17:56 Ответить
це як агроном чи голова колгоспу?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:59 Ответить
Може й так. Але вірити зеленим - себе не поважати.
Одного разу таке вже чули...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:11 Ответить
https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/society Суспільство - https://lb.ua/society/war Війна - 21 лютого 2022, 09:22
Росія не сформувала ударних угруповань біля України, - Резніков

"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення".

https://lb.ua/author/1877_tanya_matyash https://lb.ua/author/1877_tanya_matyash Таня Матяш, Авторка новин



Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони https://lb.ua/file/person/1422_reznikov_oleksiy_yuriyovich.html Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра".
показать весь комментарий
17.01.2025 16:57 Ответить
і да .. я завжди буду шукати і постити минулі події .. щоб не забували які ***** при владі
показать весь комментарий
17.01.2025 16:58 Ответить
 
 