Украинские военные отслеживают учения в Беларуси, ситуация стабильная, признаков формирования группировок не наблюдается, - ОТГВ "Северск"

На границе с Беларусью не наблюдается признаков формирования группировок, которые могли бы угрожать сегодня Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник.

"На белорусской границе, в частности на Черниговщине, граничащей с Гомельским районом, ситуация стабильная. Мы не наблюдаем кардинальных изменений, но тщательно отслеживаем обстановку", - отметил спикер.

Он добавил, что ситуация, когда вооруженные силы Беларуси проводят проверку боеготовности или учения, не является новым опытом для украинских военных.

По его словам, продолжается постоянный мониторинг, в частности слежение за белорусскими подразделениями и за их численностью - как они увеличиваются или уменьшаются.

"Также обращаем внимание на качественную составляющую: что это за подразделения, их направленность, подготовка и обученность. В любом случае мы готовимся к различным вариантам развития событий. На данный момент ситуация стабильная, и мы не наблюдаем признаков формирования группировок, которые могли бы нам угрожать сегодня", - сказал Мысник.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Беларусь перебросила к границе с Украиной подразделения ВС, которые выводила оттуда в сентябре-октябре. Сейчас там размещено около 1500 военных.