РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11216 посетителей онлайн
Новости
432 2

Украинские военные отслеживают учения в Беларуси, ситуация стабильная, признаков формирования группировок не наблюдается, - ОТГВ "Северск"

Українські військові відстежують навчання у Білорусі

На границе с Беларусью не наблюдается признаков формирования группировок, которые могли бы угрожать сегодня Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник.

"На белорусской границе, в частности на Черниговщине, граничащей с Гомельским районом, ситуация стабильная. Мы не наблюдаем кардинальных изменений, но тщательно отслеживаем обстановку", - отметил спикер.

Он добавил, что ситуация, когда вооруженные силы Беларуси проводят проверку боеготовности или учения, не является новым опытом для украинских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные учения в Беларуси не представляют угрозы для Украины, - Демченко

По его словам, продолжается постоянный мониторинг, в частности слежение за белорусскими подразделениями и за их численностью - как они увеличиваются или уменьшаются.

"Также обращаем внимание на качественную составляющую: что это за подразделения, их направленность, подготовка и обученность. В любом случае мы готовимся к различным вариантам развития событий. На данный момент ситуация стабильная, и мы не наблюдаем признаков формирования группировок, которые могли бы нам угрожать сегодня", - сказал Мысник.

Также читайте: Россия и Беларусь начали совместные военные тренировки в Минске, - Минобороны РБ

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Беларусь перебросила к границе с Украиной подразделения ВС, которые выводила оттуда в сентябре-октябре. Сейчас там размещено около 1500 военных.

Автор: 

Беларусь (7972) граница (5330) Черниговщина (1486) Черниговская область (1228)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мене таке враження що я щось подібне чув на початку 22 року.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:23 Ответить
Стара казочка "...ознак формування угруповань не спостерігається," перед війною теж не спостерігали.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:16 Ответить
 
 