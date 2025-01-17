РУС
Украина подает Молдове руку помощи, когда Кремль оставляет нас замерзать, - глава МИД Попшой

Попшой подякував Україні за допомогу Молдові

Молдова всегда будет помнить, что Украина в трудные времена поддерживает граждан Молдовы.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на первой министерской встрече "Украина - Юго-Восточная Европа" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В эти трудные времена для народа Украины они находят человечность, чтобы поддержать своих соседей. И это в то время, когда Кремль оставляет граждан Молдовы замерзать и использует их как пешек в геополитической игре, заставляя Молдову страдать, влияя на наше политическое развитие путем воздействия на наши дела, чтобы в конце концов навязать нам пророссийское правительство и вонзить Украине нож в спину", - отметил глава МИД.

По словам Попшоя, Украина играет роль надежного партнера и подает руку помощи, о чем Молдова всегда будет помнить.

"Мы уверяем вас, что все граждане Молдовы, даже те, кто находится под влиянием российской пропаганды, начинают спрашивать и видеть сквозь ширму пропаганды, кто является настоящим другом Молдовы и кто не желает нам добра", - добавил глава МИД Молдовы.

скоріше б вже ця паскудна недоїмперія, країна людожерів рашка розвалилася!!
показать весь комментарий
17.01.2025 15:44 Ответить
Як вона розвалиться якщо дебіли з усіх сторін її підпирають и підкормлюють. Випала така нагода можливо раз в житті звільнити придністров'я від окупантів а влада Молдови навпаки вирішили підтримати окупантів щоб вони не замерзли. Результат буде такий же як у нас з Лугандоном, коли ми їм давали світло, воду, газ і пенсії вони розказували що це все допомогла їм розія і ненавиділи нас ще більше. Те ж саме буде і в придністров'ї. ***** їм по ТV розказує що це рашка дає їм газ безкоштовно
показать весь комментарий
17.01.2025 16:07 Ответить
Не вчи вченого їсти хліба печеного. Молдова сьогодні- це Українатчасів Януковича. За расєю майже 50 відсотків. Не перенось сьогоднішній менталітет українців на молдован. Пам'ятай кого ми вибрали у 2009- му
Це раз.
Друге. Армія приднісра більша ніж Молдови, де є аж 2,5 бригади, аідсутня авіація, ППО, відсутня бронетехніка.
Третє.
Молодова вибрала шлях економічної інтеграції і робить це дуже успішно. Вся економіка транністріі підко нрольна Молодові. Імпорт експорт- КВЕД Молодови, податки в бюджет Молодви.
Так, що Молдова без ікпердів з дивану розбереться що їй пртрібно робити у плані реінтеграції.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:18 Ответить
Ти себе чуєш хоть? Сам же визнав що сьогодні більшість молдован за Сосію топлять. Тобто це придністров'я поглинає Молдову в себе а не Молдова. А на рахунок того що всі податки придністров'я платить в Кишинів я це вже десь чув. В 2014-х так нам також лапшу вішали на вуха що Лугандон платить податки в Україну. На ділі оказалось що вони нас доїли як козу і точили ножі. Да і ще вспомнив як у нас до повномасштабки робітники з придністров'я працювали. Сміялися з молдован як з останніх лохів. Розказували що в придністров'ї ніяких налогів, все майже безкоштовне від світла і газу до автомобілів. Від придністровців тільки вимагають раз в декілька років проголосувати на виборах Молдови, України чи Сосії. Бо в них є по три паспорти цих країн а також закордонні. І через любу границю вони могли їздити безперешкодно так як і возити товари і даже зброю. Через те придністровці нахер не хочуть ні в яку Молдову реінтегруватись. Так що ще раз кажу, що це ще можна поспорити хто куда скоріше реінтегрується.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:00 Ответить
Ну " спорь" собі наздоров'я. Собаки лають, караван іде
показать весь комментарий
17.01.2025 19:40 Ответить
а якби некромансерський кремль дав вам газ, то як тоді ?
показать весь комментарий
17.01.2025 15:46 Ответить
Україна не користуєтья тим дибільним, вушивим, вонючим кацпським недо газом з зими 2014-15 рр., тобто вже 10-ту зиму !!!
показать весь комментарий
17.01.2025 16:17 Ответить
Молдава 2 роки не купляє рашистський газ
показать весь комментарий
17.01.2025 17:34 Ответить
Ти відстав від життя. Молдова з 22 року не купує російський газ,, тільки транзит в трансністрію.
Молдова і зараз пропонує закупати газ для Тирасполя на євроринку. Але місцеві надіються, що роісія почне давати " гуманітарний" газ через Трансбалканський коридор в трансністрію,через територію Румуніїбі Молдови
показать весь комментарий
17.01.2025 18:09 Ответить
У Молдови не має проблем з газом. Проблеми у окупантів і сепарів в окупованому придністров'ї. Хай вони хоч околіють, нащо їм допомагати. Це даже буде добре. Краще українцям допоможіть, помогатєлі срані.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:54 Ответить
єдине чим Україна моглаб допомогти Молдові в даній ситуації так це разом з військами Румунії звільнити так зване "пмр" від кацапського окупаційного олайна і біонепотребу !!! за одно і обмінний фонд можна непогано поповнити !!!
показать весь комментарий
17.01.2025 16:20 Ответить
Да там в придністров'ї пару тисяч рашистських голожопих бойовиків. Яких можна було зачистити за два дні одним батальйоном. Або даже нічого не потрібно робити а устроїти їм реальну блокаду і вони самі запищать як миші в відрі. Но останні 10 років що я бачу це те що і Молдова і Україна навмисно підтримують ту ракову пухлину.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:29 Ответить
"Ви непанімаєте, ето другоє..." Придністров'я для молдавського і українського бізнесу як вікно в світ для брудних і незаконних оборудок. Кількість зареєстрованих в ПМР фірм і компаній тільки з українським капіталом за останні 4 роки зросла більше ніж в три рази. Робіть висновки самі.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:22 Ответить
звідки інфа? дай пруф
показать весь комментарий
17.01.2025 17:35 Ответить
Добрий товариш (однокласник) працює в податковій ПМР. Частенько зізвонюємось. ПМР хоч і не держава в повному розумінні, але податки здирає справно.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:51 Ответить
Молдова виробляє електроенергію на вугільних ТЕЦ, не на газових. Тому їй потрібне вугілля.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:28 Ответить
Интересно информация подается, Украина отказалась от транзита, Молдова задолжала за газ много денег, а виновата Россия, парадокс 😂
показать весь комментарий
17.01.2025 21:19 Ответить
 
 