Украина подает Молдове руку помощи, когда Кремль оставляет нас замерзать, - глава МИД Попшой

Молдова всегда будет помнить, что Украина в трудные времена поддерживает граждан Молдовы.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на первой министерской встрече "Украина - Юго-Восточная Европа" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В эти трудные времена для народа Украины они находят человечность, чтобы поддержать своих соседей. И это в то время, когда Кремль оставляет граждан Молдовы замерзать и использует их как пешек в геополитической игре, заставляя Молдову страдать, влияя на наше политическое развитие путем воздействия на наши дела, чтобы в конце концов навязать нам пророссийское правительство и вонзить Украине нож в спину", - отметил глава МИД.

По словам Попшоя, Украина играет роль надежного партнера и подает руку помощи, о чем Молдова всегда будет помнить.

"Мы уверяем вас, что все граждане Молдовы, даже те, кто находится под влиянием российской пропаганды, начинают спрашивать и видеть сквозь ширму пропаганды, кто является настоящим другом Молдовы и кто не желает нам добра", - добавил глава МИД Молдовы.

