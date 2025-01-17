Украина подает Молдове руку помощи, когда Кремль оставляет нас замерзать, - глава МИД Попшой
Молдова всегда будет помнить, что Украина в трудные времена поддерживает граждан Молдовы.
Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на первой министерской встрече "Украина - Юго-Восточная Европа" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В эти трудные времена для народа Украины они находят человечность, чтобы поддержать своих соседей. И это в то время, когда Кремль оставляет граждан Молдовы замерзать и использует их как пешек в геополитической игре, заставляя Молдову страдать, влияя на наше политическое развитие путем воздействия на наши дела, чтобы в конце концов навязать нам пророссийское правительство и вонзить Украине нож в спину", - отметил глава МИД.
По словам Попшоя, Украина играет роль надежного партнера и подает руку помощи, о чем Молдова всегда будет помнить.
"Мы уверяем вас, что все граждане Молдовы, даже те, кто находится под влиянием российской пропаганды, начинают спрашивать и видеть сквозь ширму пропаганды, кто является настоящим другом Молдовы и кто не желает нам добра", - добавил глава МИД Молдовы.
Це раз.
Друге. Армія приднісра більша ніж Молдови, де є аж 2,5 бригади, аідсутня авіація, ППО, відсутня бронетехніка.
Третє.
Молодова вибрала шлях економічної інтеграції і робить це дуже успішно. Вся економіка транністріі підко нрольна Молодові. Імпорт експорт- КВЕД Молодови, податки в бюджет Молодви.
Так, що Молдова без ікпердів з дивану розбереться що їй пртрібно робити у плані реінтеграції.
Молдова і зараз пропонує закупати газ для Тирасполя на євроринку. Але місцеві надіються, що роісія почне давати " гуманітарний" газ через Трансбалканський коридор в трансністрію,через територію Румуніїбі Молдови