Украина готова помочь Молдове в преодолении энергетических проблем, - Минэнерго

Украина подтвердила готовность страны оказать помощь Молдове в решении энергетических проблем, возникших в 2025 году.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Как и говорил президент Владимир Зеленский, Украина готова помочь Молдове. Мы проработали вопрос возможной помощи. Необходимые меры для помощи нашим соседям и партнерам будут приняты по запросу молдавских коллег", - говорится в заявлении Минэнергетики.

Хотя конкретные детали относительно формы помощи пока не были уточнены, источники "РБК-Украина" указывают на рассмотрение варианта поставок угля. В прошлом году Молдова уже обращалась за помощью в поставке угля для своей ГРЭС, однако тогда не удалось осуществить поставку, поскольку для работы станции нужен антрацит, который добывается в Донбассе, а такого угля в Украине на тот момент не было.

Сейчас же рассматривается возможность использования микса угля для дальнейших поставок в Молдову.

Как сообщалось, с 1 января российский "Газпром" остановил поставки газа по контракту с компанией Moldovagaz, который в последние годы получали потребители на территории непризнанного Приднестровья.

Следовательно, расположенная в регионе Молдавская ГРЭС перешла на сжигание угля и существенно снизила генерацию, а в Приднестровье отключили газ в котельных, частном секторе и многоквартирных домах с автономным отоплением. Также жители региона остались без централизованного отопления и горячего водоснабжения. Впоследствии в регионе начались отключения электроэнергии, которые сейчас достигают 8 часов в сутки.

Крупнейшие энергетические компании Молдовы - Moldovagaz и Energocom - направили властям непризнанного Приднестровья предложение помочь с организацией закупок газа на рыночных условиях в Европе для обеспечения жителей левого берега Днестра. Однако в Приднестровье отказались от помощи Молдовы и рассчитывают, что российский "Газпром" возобновит поставки газа.

Молдавская ГРЭС обеспечивала до 90% потребления электроэнергии в Молдове. После того, как эта электростанция прекратила поставлять электроэнергию, Молдова начала импортировать покупать ее в Румынии и в других странах.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

Топ комментарии
+8
Та да, у нас этих зеленых гигаватов - хоть дупой жуй...
17.01.2025 14:16 Ответить
+7
Хм... тобто у нас самих то немає проблем в енергетиці?
17.01.2025 14:16 Ответить
+5
Українці готові заради допомоги Молдові платити по 7 грн. за кВт, за версією Галущенка.
17.01.2025 14:24 Ответить
Там взагалі про вугілля йдеться мова. У них там чи не єдина електростанція
17.01.2025 14:57 Ответить
Та твою ж наліво.... Тільки Україна та українці в *опі.
17.01.2025 14:17 Ответить
Все правильно.Ми їм допоможемо, вони нам.
17.01.2025 14:22 Ответить
А ще мабуть готові сидіти без світла заради піару херпідуна.
17.01.2025 14:37 Ответить
По 7 грн платить будем для погашения задолженности зеленой ахметовской энергетике по их тарифам, привязанных к ойро. А еще реклама, такая агрессивная: все частники на крышах своих домов должны установить солнечные панели ТМ ахметова , это дешево и надежно. Особенно в прифронтовых районах. А еще ветряки, британские по всей Украине. Чтобы капец был нашим аистам и всем другим нашим птицам .
17.01.2025 14:53 Ответить
+++
А ещё ветер крутит лопасти ветрякок и выдыхается. Есть районы куда ветер недодувать стал. Весь на лопостях теряется.
17.01.2025 15:40 Ответить
Молдові можна допомогти, якщо є така можливість. Тільки не клоаці кацапсячій під назвою прЄдністров'я.
17.01.2025 14:29 Ответить
Україна на чолі з Мойшиахом-Зеленським готова рятувати всіх підряд - і Сирію, і Молдову, і вогнища в Каліфорнії тушити. Все поки ії народ сам лайно жере.
17.01.2025 14:33 Ответить
С 15 января подорожал хлеб. Пока на одну гривну. Но это пока. Тарифы для промиков за транспортировку газа еще в пути. И новый главный налоговик еще план составляет : как нагнуть всех. Абсолютно всех. Перевыполнив свой личный план. Поняли?
17.01.2025 15:09 Ответить
Ввести війська?(
17.01.2025 14:43 Ответить
Своїх проблем немає?!
17.01.2025 14:58 Ответить
Головне своєчасно, пока третій день світло є, а то що пише Київ цифровий, що зараз електроенергії недостатньо, то це не важливо, у кого надо світло є
17.01.2025 15:02 Ответить
Все правильно сказано і так має бути зроблено. Придністрянщина (Лівобережжя) то споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями. То не Молдавія. Ні історично, ні територіально, ні етнічно, ні лінгвістично, ні ментально ... ніяк. Святий обов"язок України, як історичної Батьківщини допомогти своїм співвітчизникам і соплемінникам у цей скрутний для них час, поділитися останнім. І готуватися до повернення цього краю до складу України як це було раніше.
17.01.2025 15:03 Ответить
Чекайте чергового здорожчання кіловата. А обгрунтування нададуть, ще й скавучатимуть що не покриває собівартість...Скотиняки!
17.01.2025 15:06 Ответить
Звиздуни казкові. Зеленскій пообіцяє Молдові додаткові два Мегавати електроенергії? Один нам вже наобіцяв, тепер всіма своїми маріонетками відкараськується, і вину на інших спихує.
17.01.2025 15:11 Ответить
Там вибори в парламент на носі,якщо не буде допомоги,то Санду лишиться сама ,як та в Грузії,нам потрібні на кордоні,ще одна прокацапська влада.
17.01.2025 15:16 Ответить
Речь идёт о поставке газа в Приднестровье. Покойный папа нарыл, шо не обойти. Кацапы выделили денег и нашли посредника. Он закупит газ на европейском рынке. Этот газ хотят поставить на электростанцию в Приднестровье. Но даже европейский газ может попасть только через Украину.
Считаем что газ норвежский. Со Словакии вдувают N м3, В Одесской области в молдавскую ветку выдувают N м3. Приднестровье (там их люди) получает газ (пока только до окончания отопительного сезона) У меня не хватает знаний, но Молдова получает налоги. Украина получает за транзит.
Одно что плохо. Кацапы выделяют деньги только для Приднестровья. Т.е передачи эл. энергии в Молдову не будет.
17.01.2025 15:52 Ответить
 
 