Украина готова помочь Молдове в преодолении энергетических проблем, - Минэнерго

Украина подтвердила готовность страны оказать помощь Молдове в решении энергетических проблем, возникших в 2025 году.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Как и говорил президент Владимир Зеленский, Украина готова помочь Молдове. Мы проработали вопрос возможной помощи. Необходимые меры для помощи нашим соседям и партнерам будут приняты по запросу молдавских коллег", - говорится в заявлении Минэнергетики.

Хотя конкретные детали относительно формы помощи пока не были уточнены, источники "РБК-Украина" указывают на рассмотрение варианта поставок угля. В прошлом году Молдова уже обращалась за помощью в поставке угля для своей ГРЭС, однако тогда не удалось осуществить поставку, поскольку для работы станции нужен антрацит, который добывается в Донбассе, а такого угля в Украине на тот момент не было.

Сейчас же рассматривается возможность использования микса угля для дальнейших поставок в Молдову.

Как живет Приднестровье без российского газа?

Как сообщалось, с 1 января российский "Газпром" остановил поставки газа по контракту с компанией Moldovagaz, который в последние годы получали потребители на территории непризнанного Приднестровья.

Следовательно, расположенная в регионе Молдавская ГРЭС перешла на сжигание угля и существенно снизила генерацию, а в Приднестровье отключили газ в котельных, частном секторе и многоквартирных домах с автономным отоплением. Также жители региона остались без централизованного отопления и горячего водоснабжения. Впоследствии в регионе начались отключения электроэнергии, которые сейчас достигают 8 часов в сутки.

Крупнейшие энергетические компании Молдовы - Moldovagaz и Energocom - направили властям непризнанного Приднестровья предложение помочь с организацией закупок газа на рыночных условиях в Европе для обеспечения жителей левого берега Днестра. Однако в Приднестровье отказались от помощи Молдовы и рассчитывают, что российский "Газпром" возобновит поставки газа.

Молдавская ГРЭС обеспечивала до 90% потребления электроэнергии в Молдове. После того, как эта электростанция прекратила поставлять электроэнергию, Молдова начала импортировать покупать ее в Румынии и в других странах.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

