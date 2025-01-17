РУС
Новости
5 688 20

РФ начала использовать на фронте северокорейские артсистемы на фоне недостатка собственных, – разведка Эстонии

Ківісельг про використання росією установок з КНДР

Россия начала использовать на поле боя северокорейские артиллерийские системы. Этот факт указывает на все более критическое положение с собственными артиллерийскими системами и зависимость РФ от импортного вооружения.

Об этом заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это указывает на все более критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения", - сказал Кивисельг, отмечая использование Россией артиллерийских систем из Северной Кореи.

Характеризуя ситуацию на фронте, эстонский полковник отметил, что там сохраняются тенденции предыдущих недель, когда российские войска продолжают сохранять тактическую инициативу, однако полного преимущества у них нет.

"Поэтому сейчас РФ не заинтересована в завершении военных действий и продолжает наступательные операции", - добавил он.

Кивисельг отметил, что основные боевые действия разворачиваются в Донецкой области на Покровском направлении, где российские войска пытаются продвинуться в западном и восточном направлениях от города. Хотя темп продвижения снизился, наступательное давление остается высоким.

Читайте также: РФ в декабре сократила количество атак по Украине беспилотниками, - британская разведка

"Вероятно, Россия стремится воспользоваться последними неделями морозной зимней погоды, позволяющей использовать бронетехнику на замерзшей местности. Однако нынешняя зима оказалась мягче, чем ожидалось, поэтому российские войска вынуждены использовать дороги для передвижения своей техники. Это упрощает работу ВСУ при отражении атак", - сказал полковник.

Также он сказал, что за неделю войска РФ незначительно продвинулись в направлениях Большой Новоселки, Торецка, Часова Яра и Купянска.

В то же время он отметил, что оборона Украины быстро адаптируется, выдерживает массированное давление противника и постепенно подрывает его наступательные возможности.

Читайте также: Ни Россия, ни Украина не доминируют в Черном море, - командующий ВМС Эстонии Вярк

Автор: 

КНДР (1263) разведка (4220) россия (96924) Эстония (1493) война в Украине (5744)
Топ комментарии
+2
Кароч, раші піззєц завтра чи післязавтра?
показать весь комментарий
17.01.2025 19:15 Ответить
+2
Да да)))
Главное чтоб ТЦК побольше наловило. Москва сама себя не возьмет)))
показать весь комментарий
17.01.2025 19:20 Ответить
+1
"БАМ" в мене образна, збірна назва, не чіпляйтеся до слів.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:31 Ответить
Люблю это гадание на кофейной гуще.

- Мы объявляем пекельнi санкцii, чтоб РФ не могла производить ракеты !
РФ делает в два раза больше ракет.
- В этих в два раза больше ракетах микросхемы со стиралок, це свiдчить про те що санкцii работают!

- Мы перестаем покупать у РФии газ и нефть, чтобы РФ перестала производить оружие !
Прилетает новый "Орешник"
- Ну зато РФ не может бомбить этим Орешником массировано, це свiдчить про те що нефте-газовое эмбарго ударило по РФ !

- РФ почала використовувати на фронті північнокорейські артсистеми ...

А вы не думаете, анализаторы, что их используют потому что а) они дешевле; б) свои они берегут для вас?

Честно говоря уже надоели эти гадания на кофейной гуще с прогнозами как РФия вот уже через два года развалится и перестанет существовать.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:03 Ответить
Існування росіі залежить виключно від українців.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:11 Ответить
Да да)))
Главное чтоб ТЦК побольше наловило. Москва сама себя не возьмет)))
показать весь комментарий
17.01.2025 19:20 Ответить
Ти вважаєш, що не треба вбивати російських окупантів? бо в тебе якась нездорова іронія...
показать весь комментарий
17.01.2025 19:55 Ответить
Я вважаю що в тебе мабуть або двiйка по математицi в школi була, або в тебе передоз перемогами на телемарафонi, де за три роки вiйни - 45к втрат.

Вбивання російських окупантів - це як вбивати блох на котi, та дивуватись чому вони не виводяться.

Спочатку були добровольцi.

Потiм довелось мобiлiзувати насильно старших чоловiкiв.

Потiм довелось знижувати призовний вiк.

Потiм довелось знiмати деякi категорii бронювання.

Потiм довелось затикати штурмовi дiрки медиками та ППОшниками.

Зараз доводиться знижувати знову призовний вiк до хлопчачого, хоча Зе й пручаеться.

От скажи, в тебе не виникае резонне питання, куди подiваеться кожна попередня категорiя, нi?

Ну так я тобi вiдповiм: вбивства - це обоюдна дiя, i поки ми граемося у вбивства - так, орки будуть гинути, але й украiнцi теж.

То ж вiдповiси для мене на одне едине питання, щоб я розумiв, ти патрiот, чи просто диванний кровожера: тобi важливiшi 1) смертi оркiв чи 2) життя украiнцiв? Просто вибери, 1 чи 2.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:39 Ответить
Хто такі орки?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:45 Ответить
ЄС: "Ми перестаєм купляти в РФ газ! Скоро в неї не буде грошей робити ракети!"
*збільшують закупки зрідженого природного газу у РФ*
показать весь комментарий
17.01.2025 19:38 Ответить
Потрібно БАМ ПІДРИВАТИ!
У 22-23 щось там намагалися зробити, але потім ця ідея чомусь повністю заглохла.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:14 Ответить
Чому саме БАМ, а не Транссиб, наприклад?
показать весь комментарий
17.01.2025 19:28 Ответить
"БАМ" в мене образна, збірна назва, не чіпляйтеся до слів.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:31 Ответить
Кароч, раші піззєц завтра чи післязавтра?
показать весь комментарий
17.01.2025 19:15 Ответить
А ти сам хочеш щоб коли?
показать весь комментарий
17.01.2025 19:16 Ответить
Та хоч через рік але остаточно!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:59 Ответить
До речі, питання:
Чому за 10+ років війни, у звітах ЗСУ навіть немає пункту "ПОТЯГИ та ВАГОНИ/ЦИСТЕРНИ"?
Таке враження, що РЖД використовує чит-коди на Невразливість.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:19 Ответить
Зверни увагу на те, що там не вказуються й літаки та вертольоти, знищені на аеродромах... Зведення Генштабу стосуються лише знищеного на полі бою чи поблизу нього...
показать весь комментарий
17.01.2025 19:53 Ответить
Не правда.
Літаки та гелікоптери знищені на аеродромах там ЗАРАХОВУЮТЬСЯ.
Це було дуже помітно у час Чорнобаївки.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:20 Ответить
Добре... Як писать на "Раду форумчан", знаєш? Внеси пропозицію, щоб вони звернулися до Бутусова... А він проштовхне це питання у Генштабі - він туди, кажуть, має доступ......
показать весь комментарий
17.01.2025 20:34 Ответить
Яку пропозицію - знищувати потяги та вагони?
А без такої пропозиції вони самі не здогадуються?
показать весь комментарий
17.01.2025 21:04 Ответить
"Графу" додаткову включить у зведення! Недавно наші "тормознули" на новозбудованій залізниці ешелон з пальним. І рознесли його "нахрєн" ,"Хаймарсами". Просто наступного разу попросить американців, щоб зробили фото тієї ділянки дороги, з супутника. І порахувать спалені цистерни...
показать весь комментарий
17.01.2025 21:21 Ответить
 
 