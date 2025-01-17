РФ начала использовать на фронте северокорейские артсистемы на фоне недостатка собственных, – разведка Эстонии
Россия начала использовать на поле боя северокорейские артиллерийские системы. Этот факт указывает на все более критическое положение с собственными артиллерийскими системами и зависимость РФ от импортного вооружения.
Об этом заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это указывает на все более критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения", - сказал Кивисельг, отмечая использование Россией артиллерийских систем из Северной Кореи.
Характеризуя ситуацию на фронте, эстонский полковник отметил, что там сохраняются тенденции предыдущих недель, когда российские войска продолжают сохранять тактическую инициативу, однако полного преимущества у них нет.
"Поэтому сейчас РФ не заинтересована в завершении военных действий и продолжает наступательные операции", - добавил он.
Кивисельг отметил, что основные боевые действия разворачиваются в Донецкой области на Покровском направлении, где российские войска пытаются продвинуться в западном и восточном направлениях от города. Хотя темп продвижения снизился, наступательное давление остается высоким.
"Вероятно, Россия стремится воспользоваться последними неделями морозной зимней погоды, позволяющей использовать бронетехнику на замерзшей местности. Однако нынешняя зима оказалась мягче, чем ожидалось, поэтому российские войска вынуждены использовать дороги для передвижения своей техники. Это упрощает работу ВСУ при отражении атак", - сказал полковник.
Также он сказал, что за неделю войска РФ незначительно продвинулись в направлениях Большой Новоселки, Торецка, Часова Яра и Купянска.
В то же время он отметил, что оборона Украины быстро адаптируется, выдерживает массированное давление противника и постепенно подрывает его наступательные возможности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Мы объявляем пекельнi санкцii, чтоб РФ не могла производить ракеты !
РФ делает в два раза больше ракет.
- В этих в два раза больше ракетах микросхемы со стиралок, це свiдчить про те що санкцii работают!
- Мы перестаем покупать у РФии газ и нефть, чтобы РФ перестала производить оружие !
Прилетает новый "Орешник"
- Ну зато РФ не может бомбить этим Орешником массировано, це свiдчить про те що нефте-газовое эмбарго ударило по РФ !
- РФ почала використовувати на фронті північнокорейські артсистеми ...
А вы не думаете, анализаторы, что их используют потому что а) они дешевле; б) свои они берегут для вас?
Честно говоря уже надоели эти гадания на кофейной гуще с прогнозами как РФия вот уже через два года развалится и перестанет существовать.
Главное чтоб ТЦК побольше наловило. Москва сама себя не возьмет)))
Вбивання російських окупантів - це як вбивати блох на котi, та дивуватись чому вони не виводяться.
Спочатку були добровольцi.
Потiм довелось мобiлiзувати насильно старших чоловiкiв.
Потiм довелось знижувати призовний вiк.
Потiм довелось знiмати деякi категорii бронювання.
Потiм довелось затикати штурмовi дiрки медиками та ППОшниками.
Зараз доводиться знижувати знову призовний вiк до хлопчачого, хоча Зе й пручаеться.
От скажи, в тебе не виникае резонне питання, куди подiваеться кожна попередня категорiя, нi?
Ну так я тобi вiдповiм: вбивства - це обоюдна дiя, i поки ми граемося у вбивства - так, орки будуть гинути, але й украiнцi теж.
То ж вiдповiси для мене на одне едине питання, щоб я розумiв, ти патрiот, чи просто диванний кровожера: тобi важливiшi 1) смертi оркiв чи 2) життя украiнцiв? Просто вибери, 1 чи 2.
*збільшують закупки зрідженого природного газу у РФ*
У 22-23 щось там намагалися зробити, але потім ця ідея чомусь повністю заглохла.
Чому за 10+ років війни, у звітах ЗСУ навіть немає пункту "ПОТЯГИ та ВАГОНИ/ЦИСТЕРНИ"?
Таке враження, що РЖД використовує чит-коди на Невразливість.
Літаки та гелікоптери знищені на аеродромах там ЗАРАХОВУЮТЬСЯ.
Це було дуже помітно у час Чорнобаївки.
А без такої пропозиції вони самі не здогадуються?