РФ начала использовать на фронте северокорейские артсистемы на фоне недостатка собственных, – разведка Эстонии

Россия начала использовать на поле боя северокорейские артиллерийские системы. Этот факт указывает на все более критическое положение с собственными артиллерийскими системами и зависимость РФ от импортного вооружения.

Об этом заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это указывает на все более критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения", - сказал Кивисельг, отмечая использование Россией артиллерийских систем из Северной Кореи.

Характеризуя ситуацию на фронте, эстонский полковник отметил, что там сохраняются тенденции предыдущих недель, когда российские войска продолжают сохранять тактическую инициативу, однако полного преимущества у них нет.

"Поэтому сейчас РФ не заинтересована в завершении военных действий и продолжает наступательные операции", - добавил он.

Кивисельг отметил, что основные боевые действия разворачиваются в Донецкой области на Покровском направлении, где российские войска пытаются продвинуться в западном и восточном направлениях от города. Хотя темп продвижения снизился, наступательное давление остается высоким.

"Вероятно, Россия стремится воспользоваться последними неделями морозной зимней погоды, позволяющей использовать бронетехнику на замерзшей местности. Однако нынешняя зима оказалась мягче, чем ожидалось, поэтому российские войска вынуждены использовать дороги для передвижения своей техники. Это упрощает работу ВСУ при отражении атак", - сказал полковник.

Также он сказал, что за неделю войска РФ незначительно продвинулись в направлениях Большой Новоселки, Торецка, Часова Яра и Купянска.

В то же время он отметил, что оборона Украины быстро адаптируется, выдерживает массированное давление противника и постепенно подрывает его наступательные возможности.

