Бывший топ-чиновник МВД подозревается в махинациях с закупкой оборудования и получении взятки автомобилями
НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника МВД на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 миллионов гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020 году один из руководителей МВД обеспечил определение победителем закупки оборудования видеонаблюдения и контроля доступа, которое устанавливалось в зданиях МВД Украины, заранее определенной компании. Несмотря на то, что стоимость этого оборудования была значительно завышена, государственное учреждение перечислило за оборудование средства, что в итоге привело к нанесению учреждению убытков в сумме более 16 млн грн.
Выяснилось, что для получения победы в этой закупке предприниматель в течение 2018-2019 годов через возглавляемую им общественную организацию передал в безвозмездное пользование указанному чиновнику МВД Украины четыре автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 6 млн грн.
В дальнейшем, после увольнения чиновника из органов МВД Украины, эти автомобили фактически были переданы в его собственность через договор пожертвования.
Действия бывшего высокопоставленного чиновника МВД квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
