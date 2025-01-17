РУС
Бывший топ-чиновник МВД подозревается в махинациях с закупкой оборудования и получении взятки автомобилями

Міністерство внутрішніх справ

НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника МВД на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020 году один из руководителей МВД обеспечил определение победителем закупки оборудования видеонаблюдения и контроля доступа, которое устанавливалось в зданиях МВД Украины, заранее определенной компании. Несмотря на то, что стоимость этого оборудования была значительно завышена, государственное учреждение перечислило за оборудование средства, что в итоге привело к нанесению учреждению убытков в сумме более 16 млн грн.

Выяснилось, что для получения победы в этой закупке предприниматель в течение 2018-2019 годов через возглавляемую им общественную организацию передал в безвозмездное пользование указанному чиновнику МВД Украины четыре автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 6 млн грн.

В дальнейшем, после увольнения чиновника из органов МВД Украины, эти автомобили фактически были переданы в его собственность через договор пожертвования.

Действия бывшего высокопоставленного чиновника МВД квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

+6
Покарання буде жахливим - дадуть по руках і заберуть пару авто.
17.01.2025 20:03 Ответить
+5
П. І. Б є у "ховрашка"?
17.01.2025 19:32 Ответить
+5
Що черговий "свинарчук" в команді слугориг? Якось не дивно. Було б дивно, якби цього не було.
17.01.2025 19:42 Ответить
Тикни пальцем, й попадеш з першого разу.
17.01.2025 20:00 Ответить
Це потужна таємниця інваліда міністра МВС клименка...
18.01.2025 17:00 Ответить
А як знайти таку роботу?
17.01.2025 19:32 Ответить
17.01.2025 19:33 Ответить
Аваков?
17.01.2025 19:56 Ответить
Це вихованці собакова Юзіка і татарова, інших в МВС зараз немає.
18.01.2025 08:22 Ответить
Ще один мерзенний мусор.
18.01.2025 10:07 Ответить
Вони ніколи інакшими не були: лягавими, псами і мусорами їх називали ще при Союзі.
18.01.2025 11:31 Ответить
 
 