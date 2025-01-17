РУС
Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

у повітряному просторі фіксуються шахеди

Вечером пятницы, 17 января, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные сиилы ВСУ.

"Сумская и Харьковская области - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 19:28.

"Вражеские БПЛА на юге Сумщины и центре Харьковщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 19:32.

"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока", - сообщалось в 19:43.

"Вражеский ударный БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 19:47.

Обновленная информация

Впоследствии ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный.

Также сообщалось:

  • Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • Черкасская область (Золотоношский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • Внимание! Город Днепр! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
  • Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный.

В 20:51 ВС сообщили:

  • БпЛА на северо-западе и на юге Харьковщины, курс – юго-западный/южный;
  • БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – юго-западный.


Впоследствии ВС предупредили:

  • Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • Внимание! Полтава! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
  • Кировоградская область и Черкасская (Звенигородский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Харьковщины, курс – юго-западный.
  • Внимание! Город Днепр! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
  • Внимание! Город Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока.

Обновление

В 21:59 ВС сообщили о:

  • БПЛА в центре и северо-западе Харьковщины, курс - южный/юго-западный/северный;
  • БПЛА на востоке, юго-западе и юге Полтавщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке и северо-западе Днепропетровщины, курс – юго-западный.

Впоследствии сообщалось:

  • Внимание! г.Кременчуг (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
  • Внимание! г. Харьков! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с юго-востока.
  • Внимание! г. Сумы! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с севера.
    Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный.
  • Внимание! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
  • Внимание! г.Полтава! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
  • Внимание! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
    Новые группы вражеских ударных БПЛА на севере Херсона, курс - западный.

В 22:45 ВС сообщали о:

  • БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный/северо-западный;
  • БПЛА на юге Полтавщины, курс – южный;
  • БПЛА на востоке и юге Кировоградщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА в Днепропетровской области, курс - юго-западный/северо-западный;
  • БПЛА на востоке Николаевщины, курс – северо-западный.

Обновление

Впоследствии ВС сообщили:

  • Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

❗️Шахед на Верховну Раду! Вибухи в центрі Києва!
показать весь комментарий
18.01.2025 05:34 Ответить
Совпадєніє? Чому до центру вже кілька разів долітає? Може, щоб та верховна зрада хоч трохи попустилась?
показать весь комментарий
18.01.2025 05:44 Ответить
тривога скінчилася, і як *******, аж вікна задрижали..
показать весь комментарий
18.01.2025 05:56 Ответить
Балістику запустили. В мене недалеко щось довбануло, відразу після відбою..і знову сирени завили...але кішка вже спить спокійно - значить тепер точно відбій..
показать весь комментарий
18.01.2025 06:09 Ответить
Горять авто і прорвало водогін біля метро Лукʼянівська у Києві

Мінімум один загиблий. По іншим районам також фіксують падіння уламків.
показать весь комментарий
18.01.2025 06:44 Ответить
😱У Києві вже троє загиблих! Є пошкодження багатоповерхівки!
показать весь комментарий
18.01.2025 06:46 Ответить
Це відповідь прутіна, на блокування зеленським оборонних програм на підприємствах України 2019 року!
Проста перестать стрелять, где-то па сєрєдінє....
Усі Генпрокурори, сидять і лупають очима, від траху за свою бездіяльність!
показать весь комментарий
18.01.2025 08:11 Ответить
 
 