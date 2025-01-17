Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером пятницы, 17 января, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные сиилы ВСУ.
"Сумская и Харьковская области - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 19:28.
"Вражеские БПЛА на юге Сумщины и центре Харьковщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 19:32.
"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока", - сообщалось в 19:43.
"Вражеский ударный БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 19:47.
Обновленная информация
Впоследствии ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный.
Также сообщалось:
- Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- Черкасская область (Золотоношский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- Внимание! Город Днепр! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
- Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный.
В 20:51 ВС сообщили:
- БпЛА на северо-западе и на юге Харьковщины, курс – юго-западный/южный;
- БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс - юго-западный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – юго-западный.
Впоследствии ВС предупредили:
- Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- Внимание! Полтава! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
- Кировоградская область и Черкасская (Звенигородский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Харьковщины, курс – юго-западный.
- Внимание! Город Днепр! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
- Внимание! Город Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока.
Обновление
В 21:59 ВС сообщили о:
- БПЛА в центре и северо-западе Харьковщины, курс - южный/юго-западный/северный;
- БПЛА на востоке, юго-западе и юге Полтавщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на востоке и северо-западе Днепропетровщины, курс – юго-западный.
Впоследствии сообщалось:
- Внимание! г.Кременчуг (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
- Внимание! г. Харьков! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с юго-востока.
- Внимание! г. Сумы! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с севера.
Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный.
- Внимание! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
- Внимание! г.Полтава! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!
- Внимание! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Новые группы вражеских ударных БПЛА на севере Херсона, курс - западный.
В 22:45 ВС сообщали о:
- БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный/северо-западный;
- БПЛА на юге Полтавщины, курс – южный;
- БПЛА на востоке и юге Кировоградщины, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА в Днепропетровской области, курс - юго-западный/северо-западный;
- БПЛА на востоке Николаевщины, курс – северо-западный.
Обновление
Впоследствии ВС сообщили:
- Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
