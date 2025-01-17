Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером пятницы, 17 января, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные сиилы ВСУ.

"Сумская и Харьковская области - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 19:28.

"Вражеские БПЛА на юге Сумщины и центре Харьковщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 19:32.

"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока", - сообщалось в 19:43.

"Вражеский ударный БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 19:47.

Обновленная информация

Впоследствии ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный.

Также сообщалось:

Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Черкасская область (Золотоношский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Внимание! Город Днепр! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!

Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный.

В 20:51 ВС сообщили:

БпЛА на северо-западе и на юге Харьковщины, курс – юго-западный/южный;

БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс - юго-западный;

БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – юго-западный.



Впоследствии ВС предупредили:

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Внимание! Полтава! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!

Кировоградская область и Черкасская (Звенигородский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Харьковщины, курс – юго-западный.

Внимание! Город Днепр! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!

Внимание! Город Миргород (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока.





Обновление

В 21:59 ВС сообщили о:

БПЛА в центре и северо-западе Харьковщины, курс - южный/юго-западный/северный;

БПЛА на востоке, юго-западе и юге Полтавщины, курс – юго-западный;

БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на востоке и северо-западе Днепропетровщины, курс – юго-западный.

Впоследствии сообщалось:

Внимание! г.Кременчуг (Полтавщина)! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!

Внимание! г. Харьков! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с юго-востока.

Внимание! г. Сумы! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с севера.

Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный.

Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный. Внимание! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

Внимание! г.Полтава! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Находитесь в укрытиях!

Внимание! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

Новые группы вражеских ударных БПЛА на севере Херсона, курс - западный.

В 22:45 ВС сообщали о:

БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный/юго-западный/северо-западный;

БПЛА на юге Полтавщины, курс – южный;

БПЛА на востоке и юге Кировоградщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА в Днепропетровской области, курс - юго-западный/северо-западный;

БПЛА на востоке Николаевщины, курс – северо-западный.

Обновление

Впоследствии ВС сообщили:

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

