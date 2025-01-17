Во Львове трое подростков попали в больницу с ожогами после попытки сделать самодельную "петарду" по инструкции из TikTok

За неделю в детскую больницу святого Николая медобъединения №1 Львова доставили трех мальчиков в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что между собой эти дети не знакомы, но объединяет их одно: все они изготавливали самодельную "петарду" по пошаговой инструкции из TikTok.

Медики рассказали, что дети брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и делали из них взрывчатку.

Смотрите также: $8500 за "услугу": двое подростков сопровождали к Тисе киевлянина с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТО

Среди пациентов больницы святого Николая - 11-летний Вячеслав из Львовской области.

Он рассказал, что вместе с другом увидел, как на улице другие подростки делали такую "петарду" по инструкции из соцсетей. Поэтому решили повторить: смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы запустить химическую реакцию. Прямо перед Вячеславом бутылка разорвалась, а ее содержимое попало на его лицо.

Врачи призывают родителей и детей быть осмотрительными: только за последнюю неделю в больницу попали трое детей с такими травмами.

Ожоговый и пластический хирург, руководитель Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии Первого медобъединения Львова Галина Саян рассказала, что такие пациенты в больницу попадают с глубокими химическими ожогами лица.

"Средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, поскольку ткани там - самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", - добавляет хирург.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Двое подростков выпивают, избивают и издеваются над своим соседом в черновицком общежитии: "Ты, сука, бл#дь, терпила!"