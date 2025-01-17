РУС
Во Львове трое подростков попали в больницу с ожогами после попытки сделать самодельную "петарду" по инструкции из TikTok

За неделю в детскую больницу святого Николая медобъединения №1 Львова доставили трех мальчиков в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что между собой эти дети не знакомы, но объединяет их одно: все они изготавливали самодельную "петарду" по пошаговой инструкции из TikTok.

Медики рассказали, что дети брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и делали из них взрывчатку.

Среди пациентов больницы святого Николая - 11-летний Вячеслав из Львовской области.

Он рассказал, что вместе с другом увидел, как на улице другие подростки делали такую "петарду" по инструкции из соцсетей. Поэтому решили повторить: смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы запустить химическую реакцию. Прямо перед Вячеславом бутылка разорвалась, а ее содержимое попало на его лицо.

Троє підлітків у Львові постраждали через саморобну вибухівку з Тік-току

Врачи призывают родителей и детей быть осмотрительными: только за последнюю неделю в больницу попали трое детей с такими травмами.

Ожоговый и пластический хирург, руководитель Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии Первого медобъединения Львова Галина Саян рассказала, что такие пациенты в больницу попадают с глубокими химическими ожогами лица.

"Средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, поскольку ткани там - самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", - добавляет хирург.

+13
Природний відбір.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:27 Ответить
+9
Тік-ток - це проєкт китайської експансії. Це більш круто, ніж "Слуга народу", розраховано на те, що дурнів в світі більше, ніж розумних.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:40 Ответить
+6
досвід набувається через розумні книжки, а через тік-ток досвіду ніколи не здобудеш, бо як мінімум нічим буде читати, а двохтомник Нєсмєянова ніколи не видадуть шрифтом Брайля.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:40 Ответить
Природний відбір.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:27 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 20:28 Ответить
Ні вони неправильного гороху наїлися і неправильно перділи
показать весь комментарий
17.01.2025 20:54 Ответить
Ну то все потрібно забороняти тоді.Бо пропаганда і в месенджері буде і на ютуб.А вайбер це навіть не москальське зараз.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:15 Ответить
Не розумничай. Де більше нашої пропаганди - те не заборонять.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:19 Ответить
Наша пропаганда в телеграмі.Всі там органи є.В ютубі також є все зараз і є відео шортс там.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:35 Ответить
Сподіваймося, що це досвід на все життя
показать весь комментарий
17.01.2025 20:32 Ответить
досвід набувається через розумні книжки, а через тік-ток досвіду ніколи не здобудеш, бо як мінімум нічим буде читати, а двохтомник Нєсмєянова ніколи не видадуть шрифтом Брайля.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:40 Ответить
наступний раз їх вб'є тєлєграм.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:36 Ответить
Треба заборонити інтернет. "Самопали" та "два болти з гайкою" робили навіть ще в часи, коли інтернет був лише локальною мережею корпорацій
показать весь комментарий
17.01.2025 20:44 Ответить
самопали і болти у той час були удєлом двійочників. У тих хто читав забавки були серйознішими. Але ж і нещасних випадків у відмінників майже не було.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:55 Ответить
Да всі плюс мінус через це проходили, а прив'язка оцінок в школі до подібних забавок (пєтарди, рогатки, самостріли з резинкою тощо) - то взагалі якась ваша вигадка
показать весь комментарий
17.01.2025 21:00 Ответить
ні, не вигадка, а реалії життя того часу. Сьомий клас - суміші на основі перманганату або біхромату калію, восьмий клас - азид йоду, дев'ятий клас - перекис ацетону ... А потім ця фігня стала різко не цікава, бо у десятому до рук попав двохтомник Нєсмєянова. А двійочникам з мого класу у той час витаскували з рила і очей уламки скла від пляшок, розірваних ацетиленом у дворі.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:11 Ответить
... а потім в 90-х в продажу з'явилися петарди... )))
показать весь комментарий
17.01.2025 21:20 Ответить
так. І це зупинило процес пізнання і творчості.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:23 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 21:30 Ответить
В часи моєї юності ( та багатьох форумчан) кожен хлопець в дворі знав як правильно вимочити газету в селітрі щоб зробити з неї ракету чи петарду, як з фольги і тенісного м"ячика чи шкільної лінійки зробити димовуху , де на будівництві стоять бочки з карбідом і як його поцупити Та як розжитися банкою з-під дихлофосу і як зробити з неї та карбіду класну бабахкалку. Де взяти магній і як його натерти напилком Без тік-токів та інтернету. І все працювало
показать весь комментарий
17.01.2025 21:15 Ответить
Так, всі лінійки з целулоїду пішли на "димовухи" )))
показать весь комментарий
17.01.2025 21:18 Ответить
І на "ракети" теж...для цього потрібна металева тара від валідолу, в дні робилося 4 тоненькі отвори ближче до краю, набвивався целулоїдною фотоплівкою (уламками офіцерської лінійки, гребінця, тощо), потім горловина зажималась...далі вогнище з паперу...і бажано щоб були вирвані листи зі щоденника там двійки та зауваження "прашу радителей зайти в школу"...і ракета полетіла...
показать весь комментарий
17.01.2025 22:10 Ответить
магній з перманганатом у мене закінчився ще у сьомому класі, бо було вже не цікаво, бо настав час більш хитрих забавок.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:21 Ответить
Ми дорослішали і змінювалися забавки
показать весь комментарий
17.01.2025 21:49 Ответить
Так. Потім придбали у сусіда-алкаша за 30 гривень мопед "дирчик" без гальм, зчеплення і глушника і ганяли на ньому )))
показать весь комментарий
17.01.2025 21:52 Ответить
Тік-ток - це проєкт китайської експансії. Це більш круто, ніж "Слуга народу", розраховано на те, що дурнів в світі більше, ніж розумних.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:40 Ответить
В школах потрібно ввести якісь уроки самозбереження..

Бо діти у багаття кидають все, що можна..а карбід у воду (де вони його дістають??), топляться взимку на кризі/влітку на відкритих водоймах..

Є ж серед військових, що пенсіонери/комісовані. Треба до навчальних закладів направляти..і вони при справі, і діти обізнаніше будуть.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:41 Ответить
Що, топляться тисячами кожного тижня? В школах давно є такі уроки (завжди були). Зараз можна опублікувати новину, що в якомусь селі собака покусав людину. Зараз почнуть розповідати в коментарях, що треба заборонити собак
показать весь комментарий
17.01.2025 20:46 Ответить
Моцковит на захисті кацапської інфозброї.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:54 Ответить
Це Ви про кого?
показать весь комментарий
17.01.2025 21:50 Ответить
Вони були у 80х-початку 90х.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:47 Ответить
Зараз теж все є - ОБЖ називається. Якщо трапляються ДТП, що, в автошколах перестали ПДР вчити? ) Це новина для заповнення "ефіру". Зараз можна написати про якийсь нещасний випадок на виробництві і цю всю бесіду можна перевести в русло - що немає технагляду, інструктажів/навчань тощо
показать весь комментарий
17.01.2025 21:55 Ответить
начебто є ОБЖ, але я впевнений, що підручник писали не ті, хто мав справи з карбідом, і не рятувальники, і тим більше в найближчий час сапери не допишуть туди нові параграфи.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:49 Ответить
Багато вважають інтернет правдивим джерелом інформації ''в останній інстанції ''
показать весь комментарий
17.01.2025 20:46 Ответить
Як казали в часи мого дитинства - трі дєбіла - ето сіла.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:16 Ответить
Колись діти також всіляке робили.Наприклад димові шашки і луки і самопали і тд.І калічились і може гинули.Просто не повідомляли.Бо ж інтернету не було.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:21 Ответить
крали в кабінеті хімії бертолетову сіль
показать весь комментарий
17.01.2025 21:24 Ответить
В мене був дома лук і стріли алюмінієві.Хороший такий лук,нитка на ньому просмолена була і нормальна натяжка.Брат чи зробив з кимось,чи хтось взагалі дав йому.Батько казав,що робили самопали і стріляли за деревами.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:33 Ответить
Я навіть арбалет намагався зробити ))
показать весь комментарий
17.01.2025 21:57 Ответить
будуть саперами
показать весь комментарий
17.01.2025 21:23 Ответить
Хорошо что хоть обрезание себе по Тик Току не сделали..
показать весь комментарий
17.01.2025 21:27 Ответить
Ну что ж ... Юные химики открыли для себя стадию испытаний

Это печально конечно, но это всегда так было. Сам подшмаливал себе и руки и улыбальник неправильной пропорцией сурика с серебрином.

Тик-ток здесь ни при чем. В мире существует полно опасных рецептов.
Просто родители не привили детям осторожность к окружающему миру, где любой предмет стремится тебя убить. Плюс возможно забили болт на воспитание, и дитё не догадалось подойти с этим рецептом к родителям спросить.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:37 Ответить
Премію Дарвіна цим ідіотам!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:43 Ответить
Еволюційна відбраковка невдалих організмів
показать весь комментарий
18.01.2025 01:10 Ответить
 
 