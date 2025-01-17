Во Львове трое подростков попали в больницу с ожогами после попытки сделать самодельную "петарду" по инструкции из TikTok
За неделю в детскую больницу святого Николая медобъединения №1 Львова доставили трех мальчиков в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка.
Об этом сообщили во Львовском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что между собой эти дети не знакомы, но объединяет их одно: все они изготавливали самодельную "петарду" по пошаговой инструкции из TikTok.
Медики рассказали, что дети брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и делали из них взрывчатку.
Среди пациентов больницы святого Николая - 11-летний Вячеслав из Львовской области.
Он рассказал, что вместе с другом увидел, как на улице другие подростки делали такую "петарду" по инструкции из соцсетей. Поэтому решили повторить: смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы запустить химическую реакцию. Прямо перед Вячеславом бутылка разорвалась, а ее содержимое попало на его лицо.
Врачи призывают родителей и детей быть осмотрительными: только за последнюю неделю в больницу попали трое детей с такими травмами.
Ожоговый и пластический хирург, руководитель Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии Первого медобъединения Львова Галина Саян рассказала, что такие пациенты в больницу попадают с глубокими химическими ожогами лица.
"Средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, поскольку ткани там - самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", - добавляет хирург.
Бо діти у багаття кидають все, що можна..а карбід у воду (де вони його дістають??), топляться взимку на кризі/влітку на відкритих водоймах..
Є ж серед військових, що пенсіонери/комісовані. Треба до навчальних закладів направляти..і вони при справі, і діти обізнаніше будуть.
Это печально конечно, но это всегда так было. Сам подшмаливал себе и руки и улыбальник неправильной пропорцией сурика с серебрином.
Тик-ток здесь ни при чем. В мире существует полно опасных рецептов.
Просто родители не привили детям осторожность к окружающему миру, где любой предмет стремится тебя убить. Плюс возможно забили болт на воспитание, и дитё не догадалось подойти с этим рецептом к родителям спросить.