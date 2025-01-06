$8500 за "услугу": двое подростков сопровождали к Тисе киевлянина с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники остановили вблизи границы двух 14-летних подростков из Закарпатья и 22-летнего жителя Киевской области, который пытался незаконно попасть в Венгрию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что во время реализации оперативной информации пограничный наряд увидел группу лиц, которые направлялись в сторону Тисы с резиновой лодкой. Заметив военнослужащих правонарушители попытались скрыться. Всех их пограничники остановили.

"Пограничники выяснили, что двое из "бегунов" являются несовершеннолетними жителями села Вилок. Ребята вели к реке киевлянина, который намеревался незаконно попасть в Венгрию, по просьбе переправщиков. За услуги по переправке киевлянин отдал 8500 долларов США", - говорится в сообщении.

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Нарушителя доставили в пограничное подразделение. для составления протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного 204-1 УКпАП.

Сейчас сотрудники оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации переправки через границу 22-летнего жителя Киевщины.



