$8500 за "услугу": двое подростков сопровождали к Тисе киевлянина с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники остановили вблизи границы двух 14-летних подростков из Закарпатья и 22-летнего жителя Киевской области, который пытался незаконно попасть в Венгрию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что во время реализации оперативной информации пограничный наряд увидел группу лиц, которые направлялись в сторону Тисы с резиновой лодкой. Заметив военнослужащих правонарушители попытались скрыться. Всех их пограничники остановили.
"Пограничники выяснили, что двое из "бегунов" являются несовершеннолетними жителями села Вилок. Ребята вели к реке киевлянина, который намеревался незаконно попасть в Венгрию, по просьбе переправщиков. За услуги по переправке киевлянин отдал 8500 долларов США", - говорится в сообщении.
Нарушителя доставили в пограничное подразделение. для составления протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного 204-1 УКпАП.
Сейчас сотрудники оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации переправки через границу 22-летнего жителя Киевщины.
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дупоюспиною. Чесному та порядному захиснику нема чого ховати своє лице , а ці стоять так ніби їм або соромно або вони розуміють, що їх дії не зовсім законні. Якщо вірити тексту новини то жодного правопорушення не було, оскільки "ухилянтів" було затримано поблизу кордону , а не при спробі його перетнути.