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$8500 за "услугу": двое подростков сопровождали к Тисе киевлянина с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники остановили вблизи границы двух 14-летних подростков из Закарпатья и 22-летнего жителя Киевской области, который пытался незаконно попасть в Венгрию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что во время реализации оперативной информации пограничный наряд увидел группу лиц, которые направлялись в сторону Тисы с резиновой лодкой. Заметив военнослужащих правонарушители попытались скрыться. Всех их пограничники остановили.

"Пограничники выяснили, что двое из "бегунов" являются несовершеннолетними жителями села Вилок. Ребята вели к реке киевлянина, который намеревался незаконно попасть в Венгрию, по просьбе переправщиков. За услуги по переправке киевлянин отдал 8500 долларов США", - говорится в сообщении.

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Нарушителя доставили в пограничное подразделение. для составления протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного 204-1 УКпАП.

Сейчас сотрудники оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации переправки через границу 22-летнего жителя Киевщины.

Прикордонники зупинили двох підлітків, які вели чоловіка до кордону
Прикордонники зупинили двох підлітків, які вели чоловіка до кордону

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Госпогранслужба (6463) граница (5273) подростки (450) уклонисты (854)


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Топ комментарии
+9
А чому ухилянти дупами повернулись? Бояться чогось?
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06.01.2025 16:31
+2
ростуть ціни! )) десь в 1990, на майському сплаві, по берегам чорного черемошу за катом бігли підлітки з бутильком молока й кричали "синя ізолЕнта Є?" ))
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06.01.2025 16:30
+2
Були б у мене такі підприємливі сини я б ними гордився
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06.01.2025 16:34
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Правила форума Совет форумчан
ростуть ціни! )) десь в 1990, на майському сплаві, по берегам чорного черемошу за катом бігли підлітки з бутильком молока й кричали "синя ізолЕнта Є?" ))
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06.01.2025 16:30 Ответить
Подлєтки... Армія нє????
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06.01.2025 16:30 Ответить
Це майбутній спермофонд нації!Їх потрібно берегти як зіницю ока.
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06.01.2025 17:09 Ответить
Доїти тепер?
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07.01.2025 18:32 Ответить
Влад, им нельзя в армию! Это же генофонд нации. А вдруг убьют? Умирать должны те, кто постарше, желательно, 60-! Пенсионный фонд не резиновый, прокурорам на пенсии инвалидные не хватает
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06.01.2025 17:12 Ответить
Канечна жалько пацанов... Бригада же ж....
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07.01.2025 18:30 Ответить
А чому ухилянти дупами повернулись? Бояться чогось?
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06.01.2025 16:31 Ответить
По документам вони десь в Донецькій області тримають кордон, а по факту "шабашать"
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06.01.2025 16:36 Ответить
Так ще й бойові 100 000 гривень отримують!
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06.01.2025 16:38 Ответить
Прикордонники міняються і в тому числі і на ротацію на фронт їздять, взагалі нічого смішного в тому що вони свої обов'язки виконують не бачу.
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06.01.2025 17:38 Ответить
А ти де воїне? Перед компом з пивасиком?
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06.01.2025 17:43 Ответить
Я в дома, тримаю економічний фронт , воювати не збираюся, захищати себе не прошу. Відкрийте кордони і нехай всі ухилянти виїдуть ,попередньо відмовившись від громадянства і майна в Україні і не потрібно буде тримати тисячі дебелих охоронців на західних рубежах.
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06.01.2025 19:15 Ответить
Тобто рогулі думають, що прикордонників не має бути і кордон має бути взагалі відкритий?
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06.01.2025 16:55 Ответить
А хто загрожує західному кордону України? Пшеки чи мадяри?
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06.01.2025 17:06 Ответить
Вибачте - ви дурень? Кардону загрожує що завгодно. Контрабандисти. Деверсанти. І так, порушники, які хочуть переткнути кордон поза контрольно пропусним пунком. Таких також треба вилавлювати. Хто буде це робити? Жінки?
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06.01.2025 17:22 Ответить
Так. Жінки.
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06.01.2025 17:55 Ответить
Питання було чому потужні та незламні захисники західних українських кордонів стоять на фото дупою спиною. Чесному та порядному захиснику нема чого ховати своє лице , а ці стоять так ніби їм або соромно або вони розуміють, що їх дії не зовсім законні. Якщо вірити тексту новини то жодного правопорушення не було, оскільки "ухилянтів" було затримано поблизу кордону , а не при спробі його перетнути.
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06.01.2025 17:18 Ответить
Це зовсім не важливо, соромно ім чи ні. Може і не подобаеться, що вони ловлять не контрабандистів атих, хто хоче втекти коли в краіні війсковий стан. Але факт - цю работу хтось повинен виконувати. А кому не подобаеться - треба було раніше думати, коли клоуна вибирали по приколу.
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06.01.2025 17:24 Ответить
Ну під час Нюрнберзького процесу охоронці лагерів смерті теж виправдовувалися, що виконували свою роботу. Під час голодомору 1933 року зерно забирав не сталін, а такі ж "виконувачі" своєї роботи. Чесна і порядна людина якій не подобається клоунська влада не буде на неї працювати.
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06.01.2025 19:17 Ответить
Були б у мене такі підприємливі сини я б ними гордився
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06.01.2025 16:34 Ответить
Ви про тих що на фото задом стоять чи про 14-річних ескортників ?
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06.01.2025 16:39 Ответить
кармільці! не тільки стакан води на старість відберуть ))))
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06.01.2025 16:44 Ответить
Ну не потонув в Тисі і то добре! Житя дорожче за 8.5 к$! 😁
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06.01.2025 16:49 Ответить
Тому что справа - никак на фронт нельзя. Пайков не напасешься.
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06.01.2025 16:51 Ответить
На фоні фото грає саундтрек The Beatles - Yellow Submarine
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06.01.2025 17:24 Ответить
Здоровяки какие, особенно справа который. Такие голыми руками остановили бы русню. 😀
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06.01.2025 17:34 Ответить
Колись при совєтах Карацупа теж беріг кордони серусеру, щоб ніхто не міг вирватись з соціалістичного раю.
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06.01.2025 20:07 Ответить
 
 