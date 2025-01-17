Договор о застройке ботсада им. Гришко в Киеве будет разорван, - глава ГВА Ткаченко

Инвестиционный договор о передаче участка Национального ботанического сада имени Николая Гришко в Киеве под застройку жилых и нежилых зданий будет расторгнут.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, киевляне отстояли землю ботсада и уберегли зеленую территорию от застройщика.

"Это еще один пример того, как общество может эффективно влиять на жизнедеятельность города. В ответ на мое письмо-рекомендацию, Национальный ботанический сад имени Гришко подтвердил: инвестиционный договор, который вызвал столько возмущения среди горожан, будет расторгнут", - отметил Ткаченко.

"Я благодарен каждому, кто не остался в стороне, и надеюсь, что эта победа станет примером для всех желающих попытаться отобрать наше историческое и культурное наследие", - добавил он.

Что предшествовало?

Землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку.

Мэр Виталий Кличко отметил, что столичная власть требует от Кабмина вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку ботсада и упорядочить его территорию.

"Ранее Киев обращался к НАН, чтобы передать ботсад в управление города. Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии и город хотел упорядочить ее", - подчеркнул глава города.

Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к руководству ботанического сада и НАН с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

"Национальный ботанический сад - достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений", - добавил он.

14 января стало известно, что прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора начали проверку законности заключения инвестиционного соглашения и намерений осуществить застройку заповедных земель Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко в Киеве. Он занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы.