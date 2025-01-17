РУС
Договор о застройке ботсада им. Гришко в Киеве будет разорван, - глава ГВА Ткаченко

Инвестиционный договор о передаче участка Национального ботанического сада имени Николая Гришко в Киеве под застройку жилых и нежилых зданий будет расторгнут.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, киевляне отстояли землю ботсада и уберегли зеленую территорию от застройщика.

"Это еще один пример того, как общество может эффективно влиять на жизнедеятельность города. В ответ на мое письмо-рекомендацию, Национальный ботанический сад имени Гришко подтвердил: инвестиционный договор, который вызвал столько возмущения среди горожан, будет расторгнут", - отметил Ткаченко.

"Я благодарен каждому, кто не остался в стороне, и надеюсь, что эта победа станет примером для всех желающих попытаться отобрать наше историческое и культурное наследие", - добавил он.

Читайте также: Скандал со строительством в ботсаду им. Гришко: руководство учреждения заявляет, что разорвет соглашение с инвестором

Что предшествовало?

Землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку.

Мэр Виталий Кличко отметил, что столичная власть требует от Кабмина вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку ботсада и упорядочить его территорию.

"Ранее Киев обращался к НАН, чтобы передать ботсад в управление города. Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии и город хотел упорядочить ее", - подчеркнул глава города.

Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к руководству ботанического сада и НАН с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

"Национальный ботанический сад - достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений", - добавил он.

14 января стало известно, что прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора начали проверку законности заключения инвестиционного соглашения и намерений осуществить застройку заповедных земель Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко в Киеве. Он занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы.

+8
тимур ткаченко - смотрящий від Оманської Гниди по Києву
17.01.2025 21:26 Ответить
+2
От і гадатимемо самі: для чого президент Володимир Зеленський призначив на посаду начальника Київської міської військової адміністрації 35-річного https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zamist-popka-kmva-ocholiv-tkachenko-ukaz-prezidenta-.html Тимура Ткаченка?
17.01.2025 21:23 Ответить
+1
ааааааа ))))
це той тимур що доїть Київ ? ))))

пробиваємо дно за дном

https://zn.ua/ukr/local-government/kijiv-pid-podvijnoju-vladoju-khto-naspravdi-keruje-stolitseju.html
17.01.2025 21:22 Ответить
ааааааа ))))
це той тимур що доїть Київ ? ))))

пробиваємо дно за дном

https://zn.ua/ukr/local-government/kijiv-pid-podvijnoju-vladoju-khto-naspravdi-keruje-stolitseju.html
17.01.2025 21:22 Ответить
От і гадатимемо самі: для чого президент Володимир Зеленський призначив на посаду начальника Київської міської військової адміністрації 35-річного https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zamist-popka-kmva-ocholiv-tkachenko-ukaz-prezidenta-.html Тимура Ткаченка?
17.01.2025 21:23 Ответить
тимур ткаченко - смотрящий від Оманської Гниди по Києву
17.01.2025 21:26 Ответить
Ось як піаряться зеленожопі. Вимоги Кличка ігнорують, а для свого ставленика, який би мав опікуватися іншими справами, організували типу ефективність. Хтось повірить, що цей нуль сам вирішив питання?
17.01.2025 23:00 Ответить
От що значить РОЗГОЛОС.....
17.01.2025 23:16 Ответить
Яким боком новоспечений очільник кмва до громади Києва? Про законно обраного голову м. Києва вже забули? Вибір киян нікого не цікавить? Займався б ти Тимуре тим чим тобі потрібно займатись. Оборона Києва вже надійна? Дрони (уламки) не падають на Банкову?
18.01.2025 00:18 Ответить
Ботсади, в свій час любив Ахметоов забудовувати. Не ця паскудна рижа морда стоїть за цим? А то якось всі не говорять про бенефіциара.
18.01.2025 01:05 Ответить
Забудова паркових зон і всякими вонючими ларьками ,і прочим дєрьмом задрало!Це крізь таке,майже у всіх містах.Обов,язково побудують церкву в парковій зоні і обнесуть її металевим тином висотою в 3 метри і НАВІЩО?В парк ідуть відпочивати , а не в церкву! Задрали!ДЕ ПОВИННА СТОЯТИ ЦЕРКВА?ЦЕРКВА -ЦЕ ЩО,ЩО ЇЇ БУДУЮТЬ РЯДОМ З РИНКОМ?НАВІЩО?А вот туалет нормальний в парку нема кому побудувати., а навіщо вам туалет в парку? Там кусти є!Нищать дерева в містах і спортмайданчики, а на їх місце будують хмарочос впритик к п.ятиповерхівкам і закатують все в асфальт і бетон!І замучені деревця виставляютть в горшках на асфальт!Та ви там тільки що все порубали і знищили!ТАМ ХТОСТЬ КАЗАВ ПРО МІЛ,ЯРД ДЕРЕВ?ХТО ЦЕ КАЗАВ?ДЛЯ ОСОБО ДУЖЕ РОЗУМНИХ-ЦЕРКВА ПОВИННА СТОЯТИ НА СВЯТОМУ МІСТІ ,А НЕ БІЛЯ РИНКУ І В ПАРКУ АБО ВПРИТИК ДО П,ТИПОВЕРХІВОК!НАВІЩО ВИ ЦЕ РОБИТЕ?
18.01.2025 10:41 Ответить
 
 