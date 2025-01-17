Два места падения российских БПЛА обнаружили в Румынии после ночной атаки РФ на Украину

В Румынии завершилось расследование межведомственной группы по выявлению обломков беспилотника, которые упали на территории страны в пограничной зоне. Было обнаружено две зоны падения обломков БпЛА "Geran 1/2" российского производства.

Об этом в соцсети Facebook сообщило Министерство обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование было проведено 17 января в приграничной зоне округа Тулча после ночной российской атаки дронами, осуществленной на гражданские и военные объекты портовой инфраструктуры Украины.

Отмечается, что было обнаружено две зоны падения обломков беспилотников "Geran 1/2" российского производства.

"Падение обломков дрона не повлияло на инфраструктуру, никаких материальных убытков зафиксировано не было", - заявили в оборонном ведомстве Румынии.

Также Министерство обороны Румынии в очередной раз осудило атаки РФ на украинские гражданские цели и инфраструктуру, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ночь на 17 января 2025 года Румыния поднимала истребители из-за атаки российских БПЛА на города Украины. Один из беспилотников мог упасть на берегу Румынии.

