БПЛА, вероятно, упал в Румынии: страна поднимала истребители. ВИДЕО

В ночь на 17 января 2025 года Румыния поднимала истребители из-за атаки российских БПЛА на города Украины. Один из беспилотников мог упасть на берегу Румынии.

В 1:46 для жителей поселков Румынии над Дунаем была объявлена воздушная тревога. Со стороны украинского берега местные видели взрывы.

Минобороны Румынии впоследствии сообщило, что поднимало 2 истребителя F-16. Примерно через два часа самолеты вернулись на базу.

Там отметили, что в районе поселка Плауру, что напротив Измаила, обнаружили место "возможного падения БПЛА". Сейчас на месте работают специалисты и собирают доказательства.

"Министерство национальной обороны направляет решительный сигнал осуждения этих атак, осуществляемых РФ против гражданских целей в Украине и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - сообщили в Минобороны.

О происшествии сообщили структуры НАТО.

Ранее в Воздушных силах заявили, что во время атаки БПЛА в ночь на 17 января 1 беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

