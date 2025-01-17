РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10319 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 444 21

БПЛА, вероятно, упал в Румынии: страна поднимала истребители. ВИДЕО

В ночь на 17 января 2025 года Румыния поднимала истребители из-за атаки российских БПЛА на города Украины. Один из беспилотников мог упасть на берегу Румынии.

Об этом пишет издание Digi24, передает Цензор.НЕТ.

В 1:46 для жителей поселков Румынии над Дунаем была объявлена воздушная тревога. Со стороны украинского берега местные видели взрывы.

Минобороны Румынии впоследствии сообщило, что поднимало 2 истребителя F-16. Примерно через два часа самолеты вернулись на базу.

Там отметили, что в районе поселка Плауру, что напротив Измаила, обнаружили место "возможного падения БПЛА". Сейчас на месте работают специалисты и собирают доказательства.

"Министерство национальной обороны направляет решительный сигнал осуждения этих атак, осуществляемых РФ против гражданских целей в Украине и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - сообщили в Минобороны.

О происшествии сообщили структуры НАТО.

Ранее в Воздушных силах заявили, что во время атаки БПЛА в ночь на 17 января 1 беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сливала" ФСБ информацию об эшелонах ВСУ: СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци" в Полтаве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

беспилотник (4114) война (1438) Румыния (1143) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Так называемая "5 статья НАТО", это по сути тот же самый "Будапештский меморандум"... Просто декларация намерений про помощь. При чем помощь, необязательно военная. Каждая страна, сама должна решать, исходя из своих возможностей чем может помочь и будет ли вообще помогать.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:57 Ответить
+7
показать весь комментарий
17.01.2025 10:53 Ответить
+5
Вау ! Ось вам і привід для оголошення війни кацапам. То давайте на практиці перевіримо як діє ст. 5 Статуту НАТО. І що вона справді діє !!! Як натівські генерали готові до війни ? Як швидко війська країн НАТО збираються біля кордонів Румунії ? Щоб кацапи побачили боятись НАТО чи сміятись з НАТО.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вау ! Ось вам і привід для оголошення війни кацапам. То давайте на практиці перевіримо як діє ст. 5 Статуту НАТО. І що вона справді діє !!! Як натівські генерали готові до війни ? Як швидко війська країн НАТО збираються біля кордонів Румунії ? Щоб кацапи побачили боятись НАТО чи сміятись з НАТО.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:50 Ответить
Так называемая "5 статья НАТО", это по сути тот же самый "Будапештский меморандум"... Просто декларация намерений про помощь. При чем помощь, необязательно военная. Каждая страна, сама должна решать, исходя из своих возможностей чем может помочь и будет ли вообще помогать.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:57 Ответить
Схоже, що так і є. Щодо застосування ядерної парасольки США та вступу США у війну у разі нападу на країну НАТО, то це можливо лише за відповідним рішенням Конгресу США.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:15 Ответить
"На Мадридському саміті 2022 року держави-члени Альянсу зобов'язалися вжити подальших конкретних заходів таких, як розміщення додаткових стаціонарних підрозділів збройних сил високого рівня готовності на східному фланзі Альянсу, чисельність яких буде збільшено з поточного рівня бойових груп до формувань рівня бригади за доцільністю. Водночас забезпечуватиметься наявність оперативних військових підкріплень, превентивне розміщення військової техніки і обладнання та вдосконалення механізмів командування і управління. До того ж держави-члени Альянсу висунули початкові пропозиції щодо нової моделі структури сил НАТО.... " https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm
показать весь комментарий
17.01.2025 11:29 Ответить
Оце й тривожить ! Не буде НАТО як той ООН оголошувати свою стурбованість замість ЗАХИЩАТИ кордони НАТО від ворога ? Для цього й потрібна ПЕРЕВІРКА ! І почути, і побачити статтю в дії. Яка країна ухилятиметься від ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ. І нарешті, скільки годин має країна тримати агресію ворога ! Вистачить їй своїх сил чи часу.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:24 Ответить
Ніяк, бо 5 стаття НАТО аналог Будапешту. Там ніде чітко не сказано, що буде військова допомога людьми та озброєнням. Можуть і стурбованість викотити.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:38 Ответить
Чесно. Коли писав перший ком саме так я ви я й думав, а потім "пішов" до цього сайту https://www.nato.int Рекомендую. І виникло багато питань. Але все-таки там немає чіткої відповіді, яку хочуть почути українці. Яку рекламував весь 2024 рік наш Чмонька у своїх безпекових угодах.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:47 Ответить
ну і нахєра було треба оті тєлодвіженія, витрачати паливо, будити населення ревом двигунів... Все ж номально, мирно собі впав.
показать весь комментарий
17.01.2025 10:53 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 10:53 Ответить
Ашан - спонсори тероризму.

З Вікіпедії:

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку та приєднатись до бойкоту Росії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр закордонних справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Кулеба закликав світ бойкотувати компаніюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Auchan#cite_note-10 [10].

У квітні 2023 року представники компанії заявили про плани відкрити нову мережу магазинів у Росії, подвоївши їхню кількістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Auchan#cite_note-11 [11].

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного вторгнення військ РФ до України 2022 року, компанія відмовилась зупиняти роботу в РФ, більш того, російська філія постачала товари російським військовим на тимчасово окупованих територіях України під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, також допомагала військкоматам набирати мобілізованих.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:18 Ответить
Висловили ну дуже г-л-и-боку стурбованість....
показать весь комментарий
17.01.2025 10:53 Ответить
Хорошо румынам. На них не нападут пока что. По земле русня застряла, а с западной части Черного моря их выгнали
показать весь комментарий
17.01.2025 10:56 Ответить
Неділю будуть міркувати, що робити/сказати, а потім заявлять, що "да - впав", але мирно....
показать весь комментарий
17.01.2025 11:03 Ответить
Це він оплату віз, видно недовіз, ось і завили
показать весь комментарий
17.01.2025 11:04 Ответить
куколди прикукурені....
показать весь комментарий
17.01.2025 11:13 Ответить
НАТО щє разок смогтануло
показать весь комментарий
17.01.2025 11:26 Ответить
Цікаво. Як НАТА дивиться на цю муйню. Це вже ескалація проти неї, чи ще ні !?.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:08 Ответить
Повилазили зєбобіки і давай об¢ирати Румунію 😡
показать весь комментарий
17.01.2025 12:21 Ответить
На березі . Ріка Румунія ?
показать весь комментарий
17.01.2025 12:34 Ответить
Нащо підіймали тоді?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:37 Ответить
 
 