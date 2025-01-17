БПЛА, вероятно, упал в Румынии: страна поднимала истребители. ВИДЕО
В ночь на 17 января 2025 года Румыния поднимала истребители из-за атаки российских БПЛА на города Украины. Один из беспилотников мог упасть на берегу Румынии.
Об этом пишет издание Digi24, передает Цензор.НЕТ.
В 1:46 для жителей поселков Румынии над Дунаем была объявлена воздушная тревога. Со стороны украинского берега местные видели взрывы.
Минобороны Румынии впоследствии сообщило, что поднимало 2 истребителя F-16. Примерно через два часа самолеты вернулись на базу.
Там отметили, что в районе поселка Плауру, что напротив Измаила, обнаружили место "возможного падения БПЛА". Сейчас на месте работают специалисты и собирают доказательства.
"Министерство национальной обороны направляет решительный сигнал осуждения этих атак, осуществляемых РФ против гражданских целей в Украине и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - сообщили в Минобороны.
О происшествии сообщили структуры НАТО.
Ранее в Воздушных силах заявили, что во время атаки БПЛА в ночь на 17 января 1 беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.
