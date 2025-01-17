Многодетные родители временно не смогут оформить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

С 22:00 17 января до понедельника, 20 января, многодетные родители не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+". Причина - проведение технических работ в реестре Национальных информационных систем.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"В реестре Национальных информационных систем с 22:00 до понедельника 20 января будут проводиться технические работы. Из-за этого многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что технические работы никоим образом не повлияют на уже полученные отсрочки.

В Минобороны заверили, что после технических работ эта функция станет доступной, как и всегда.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за технических работ в "Дії" временно не будут работать некоторые услуги, в частности бронирование работников.

