Многодетные родители временно не смогут оформить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

С 22:00 17 января до понедельника, 20 января, многодетные родители не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+". Причина - проведение технических работ в реестре Национальных информационных систем.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"В реестре Национальных информационных систем с 22:00 до понедельника 20 января будут проводиться технические работы. Из-за этого многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что технические работы никоим образом не повлияют на уже полученные отсрочки.

В Минобороны заверили, что после технических работ эта функция станет доступной, как и всегда.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за технических работ в "Дії" временно не будут работать некоторые услуги, в частности бронирование работников.

Читайте также: Электронные направления на ВЛК станут доступны в "Резерв+" уже в январе, - Умеров

Минобороны (9546) мобилизация (2881) Резерв+ (78)
ТЦК вже виїхало за багатодітними
17.01.2025 23:45 Ответить
Батько, обніми дітей, в останнє...
17.01.2025 23:57 Ответить
Батько, обніми дітей і повбивай побільше російських загарбників.
18.01.2025 00:01 Ответить
по-помурчі, ще більше доля гарячим півнем в сраку клюне, минулий раз бачу було мало тобі.
18.01.2025 00:50 Ответить
Викіньте цю "дію" кудись подалі. Ви взагалі нікому нічого не забов'язані поки не поставили свій підпис де завгодно.
18.01.2025 00:03 Ответить
Після їхнього призову, почнуться виправлення. Можливо.
18.01.2025 11:14 Ответить
 
 