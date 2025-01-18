Развитие сотрудничества в сфере евроинтеграции: Украина и Северная Македония подписали меморандум
Украина и Республика Северная Македония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере европейской интеграции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"18 января в Киеве состоялась встреча Главного переговорщика относительно членства Украины в ЕС - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной и Министра по европейским делам Республики Северная Македония, Главного переговорщика относительно членства Республики Северная Македония в ЕС Орхана Муртезани. По итогам встречи участники подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере европейской интеграции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ направлен на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества стран в сфере европейской интеграции с акцентом на переговорах о вступлении в ЕС.
"Обе наши страны имеют свой, уникальный опыт евроинтеграционного пути, и мы также стремимся поделиться некоторыми наработками и практиками, приобретенными в процессе имплементации реформ. Заключенный сегодня Меморандум является лишь продолжением нашего длительного сотрудничества. Я хочу воспользоваться случаем и отдельно поблагодарить экспертов вашей страны за помощь Украине в подготовке к нашему скринингу. Украина имеет большую, инклюзивную и профессиональную команду в процессе вступления, однако она не стала бы столь успешной во время скрининга, если бы не ваш опыт", - отметила Стефанишина.
В свою очередь Муртезани отметил, что в рамках текущей волны расширения каждая из стран-кандидатов имеет свои успешные истории и опыт, которыми стоит поделиться.
Министр рассказал, что Северная Македония успешно завершила процесс скрининга, и некоторыми наработками уже поделилась с Украиной.
Меморандум предусматривает, что стороны будут сотрудничать, обмениваться знаниями и опытом, в частности, по следующим направлениям:
- вступление в ЕС, включая процесс расширения и переговоры о вступлении, обмен знаниями, опытом и практикой ведения переговоров;
- гармонизация национального законодательства с законодательством ЕС;
- внедрение политики Европейского Союза во всех Кластерах;
- обмен знаниями и опытом в фундаментальных сферах, таких как верховенство права, основные права и свободы граждан, функционирование демократических институтов и реформа государственного управления, экономические критерии;
- достижение целей, определенных Зеленой повесткой дня и Целями устойчивого развития;
- усиление институциональной способности и административного ресурса, необходимых для выполнения критериев и взятия на себя обязательств, связанных с членством в ЕС, обмен информацией и ноу-хау по развитию институциональной способности и административного ресурса;
- начало процедуры обмена опытом в сфере координации перевода актов права ЕС и их имплементации в национальное законодательство;
- повышение эффективности скринингового и переговорного процессов;
- вопрос финансовой поддержки Европейского Союза;
- обмен информацией о Коммуникационной стратегии по евроинтеграции для информирования общественности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль