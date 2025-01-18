Развитие сотрудничества в сфере евроинтеграции: Украина и Северная Македония подписали меморандум

Украина и Республика Северная Македония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере европейской интеграции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"18 января в Киеве состоялась встреча Главного переговорщика относительно членства Украины в ЕС - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной и Министра по европейским делам Республики Северная Македония, Главного переговорщика относительно членства Республики Северная Македония в ЕС Орхана Муртезани. По итогам встречи участники подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ направлен на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества стран в сфере европейской интеграции с акцентом на переговорах о вступлении в ЕС.

Также читайте: Зеленский встретился с премьером Албании - Рамой, Северной Македонии - Мицкоским, Греции - Мицотакисом и президентом Словении - Пирц Мусар

"Обе наши страны имеют свой, уникальный опыт евроинтеграционного пути, и мы также стремимся поделиться некоторыми наработками и практиками, приобретенными в процессе имплементации реформ. Заключенный сегодня Меморандум является лишь продолжением нашего длительного сотрудничества. Я хочу воспользоваться случаем и отдельно поблагодарить экспертов вашей страны за помощь Украине в подготовке к нашему скринингу. Украина имеет большую, инклюзивную и профессиональную команду в процессе вступления, однако она не стала бы столь успешной во время скрининга, если бы не ваш опыт", - отметила Стефанишина.

В свою очередь Муртезани отметил, что в рамках текущей волны расширения каждая из стран-кандидатов имеет свои успешные истории и опыт, которыми стоит поделиться.

Министр рассказал, что Северная Македония успешно завершила процесс скрининга, и некоторыми наработками уже поделилась с Украиной.

Читайте также: Имеем амбициозную цель – открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС в этом году, - Зеленский

Меморандум предусматривает, что стороны будут сотрудничать, обмениваться знаниями и опытом, в частности, по следующим направлениям:

вступление в ЕС, включая процесс расширения и переговоры о вступлении, обмен знаниями, опытом и практикой ведения переговоров;

гармонизация национального законодательства с законодательством ЕС;

внедрение политики Европейского Союза во всех Кластерах;

обмен знаниями и опытом в фундаментальных сферах, таких как верховенство права, основные права и свободы граждан, функционирование демократических институтов и реформа государственного управления, экономические критерии;

достижение целей, определенных Зеленой повесткой дня и Целями устойчивого развития;

усиление институциональной способности и административного ресурса, необходимых для выполнения критериев и взятия на себя обязательств, связанных с членством в ЕС, обмен информацией и ноу-хау по развитию институциональной способности и административного ресурса;

начало процедуры обмена опытом в сфере координации перевода актов права ЕС и их имплементации в национальное законодательство;

повышение эффективности скринингового и переговорного процессов;

вопрос финансовой поддержки Европейского Союза;

обмен информацией о Коммуникационной стратегии по евроинтеграции для информирования общественности.

Также читайте: Кулеба и министр Северной Македонии Муцунский обсудили подготовку соглашения по безопасности