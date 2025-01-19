РУС
Нигерия стала страной-партнером БРИКС, куда входят Россия и Китай

Нігерія стала країною-партнером БРІКС

Нигерия официально присоединилась к блоку БРИКС в качестве страны-партнера.

Об этом сообщило правительство Бразилии, которая председательствует в БРИКС в 2025 году, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестая в мире по численности населения и крупнейшая в Африке, а также одна из крупнейших экономик континента, Нигерия имеет общие интересы с другими членами БРИКС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС, присоединившись к Беларуси, Боливии, Кубе, Казахстану, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану.

Категория стран-партнеров БРИКС была создана на саммите БРИКС в российской Казани, который состоялся в октябре 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индонезия официально присоединилась к блоку БРИКС

Справка

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению развивающимися странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что Индонезия официально присоединилась к БРИКС как полноправный член.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таиланд принял приглашение РФ стать страной-партнером БРИКС

У багатьох міжнародних економічних колах ерефію-хуйлостан називають північною сніжною ''нігерією''...
19.01.2025 00:44 Ответить
Запишемо зуба і на Нігерію.
19.01.2025 00:35 Ответить
ИЗ ГРЯЗИ В ГРЯЗИАДА )))
19.01.2025 00:37 Ответить
Запишемо зуба і на Нігерію.
19.01.2025 00:35 Ответить
А ИМ ВРОДЕ И ТАК ПЛОХО БЫЛО !?)
19.01.2025 00:36 Ответить
ИЗ ГРЯЗИ В ГРЯЗИАДА )))
19.01.2025 00:37 Ответить
нігерійцям похер хто там у них при владі і що вони роблять. Нажаль нам також похер, за що і маємо війну.
19.01.2025 08:44 Ответить
У багатьох міжнародних економічних колах ерефію-хуйлостан називають північною сніжною ''нігерією''...
19.01.2025 00:44 Ответить
ну, значить скоро в Нігерії буде теж саме, що і в Нігері влітку 23-го року. Звісно, якщо до цього расія катастрофічно не **********, і кацапам буде вже не ло Нігерії.
19.01.2025 01:43 Ответить
А шо за валюта? Волативна трохи?
19.01.2025 02:27 Ответить
І місцеві - ніґґєри??? Я не расист і не фобогом!
19.01.2025 02:51 Ответить
Це як публічно оголосити урочистий бал - і напустити бомжів у хату.
19.01.2025 03:01 Ответить
Дєнді з дендьов! Ще й у чмокінґах при метеликах!
19.01.2025 03:09 Ответить
Нігеги за парашку. Своє до свого.
19.01.2025 06:34 Ответить
капець землі!
нігерійці захоплять космос, та перекриють всі дороги до марса.
19.01.2025 09:43 Ответить
 
 