Нигерия стала страной-партнером БРИКС, куда входят Россия и Китай

Нигерия официально присоединилась к блоку БРИКС в качестве страны-партнера.

Об этом сообщило правительство Бразилии, которая председательствует в БРИКС в 2025 году, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестая в мире по численности населения и крупнейшая в Африке, а также одна из крупнейших экономик континента, Нигерия имеет общие интересы с другими членами БРИКС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС, присоединившись к Беларуси, Боливии, Кубе, Казахстану, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану.

Категория стран-партнеров БРИКС была создана на саммите БРИКС в российской Казани, который состоялся в октябре 2024 года.

Справка

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению развивающимися странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

