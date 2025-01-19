Спецслужбы РФ пытаются вербовать поляков для дестабилизации перед выборами, - министр цифровизации Польши Гавковский

Российские службы ищут поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами, которые запланированы на май.

Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в эфире RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что Россия хочет использовать поляков, в частности, для того, чтобы посеять дезинформацию в польском интернет-пространстве.

"Российские службы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране. Я хочу предостеречь всех от действий, направленных против собственной страны", - заявил Гавковский.

Польский чиновник рассказал, что власти страны располагают информацией, что российские службы контактируют с группами специалистов в Даркнете, через которые Москва платит полякам за "действия против их государства".

Также он отметил, что за сотрудничество с разведкой иностранной страной в Польше предусмотрена уголовная ответственность и тюремное заключение.

"Даже небольшое вступление в отношения с российскими службами является шпионажем, и с января российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще никогда не было", - заявил чиновник.

Вскоре польский министр пообещал объявили план защиты выборов в киберпространстве.

Также в интервью он заявил, что Европу надо предостеречь от кибервойны с Россией.

Напомним, первый тур выборов президента Польши состоится 18 мая 2025 года.

