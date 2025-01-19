РУС
Спецслужбы РФ пытаются вербовать поляков для дестабилизации перед выборами, - министр цифровизации Польши Гавковский

Гавковський про намагання рф вербувати поляків для дестабілізації

Российские службы ищут поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами, которые запланированы на май.

Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в эфире RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что Россия хочет использовать поляков, в частности, для того, чтобы посеять дезинформацию в польском интернет-пространстве.

"Российские службы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране. Я хочу предостеречь всех от действий, направленных против собственной страны", - заявил Гавковский.

Польский чиновник рассказал, что власти страны располагают информацией, что российские службы контактируют с группами специалистов в Даркнете, через которые Москва платит полякам за "действия против их государства".

Также он отметил, что за сотрудничество с разведкой иностранной страной в Польше предусмотрена уголовная ответственность и тюремное заключение.

Читайте: В структуре ВСУ хотят создать отдельный род войск - Киберсилы

"Даже небольшое вступление в отношения с российскими службами является шпионажем, и с января российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще никогда не было", - заявил чиновник.

Вскоре польский министр пообещал объявили план защиты выборов в киберпространстве.

Также в интервью он заявил, что Европу надо предостеречь от кибервойны с Россией.

Напомним, первый тур выборов президента Польши состоится 18 мая 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне чаще вербуют несовершеннолетних и людей с зависимостями для поджогов, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

безопасность (1125) Польша (8621) россия (96953) вербовка (273) кибербезопасность (679)
у ролників як раз зараз роботи нема.
19.01.2025 02:10 Ответить
Кацапи вам у 2010-му літак з урядом приземлили під Смоленськом, але ви молодці - не ведетеся на провокації і не звертаєте уваги.
19.01.2025 02:53 Ответить
ВЕРБУВАТИ?? ФЕРМЕРІВ І ВЕРБУВАТИ НЕ ПОТРІБНО... ТЕПЕР ПОТРІБНО ВІДПРАЦЬОВУВАТИ ТЕ ЩО ВКЛАЛИ В ЇХ З КРЕМЛЯ, КОЛИ ТІ БЛОКУВАЛИ КОРДОН З УКРАЇНОЮ
19.01.2025 05:42 Ответить
 
 