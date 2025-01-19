РУС
Сбито 43 вражеских БпЛА из 61, локационно потеряно - 15, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 19 января 2025 года (с 20:00 18 января) российские войска атаковали Украину 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пуски фиксировали с направлений Миллерово, Брянск, Орел в РФ.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 43-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях", - говорится в сообщении

Атака Шахедів 19 січня

Также сообщается, что 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).

Кроме того, один сейчас находится в воздухе, боевая работа продолжается.

