Сбито 43 вражеских БпЛА из 61, локационно потеряно - 15, - Воздушные силы
В ночь на 19 января 2025 года (с 20:00 18 января) российские войска атаковали Украину 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пуски фиксировали с направлений Миллерово, Брянск, Орел в РФ.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 43-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях", - говорится в сообщении
Также сообщается, что 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).
Кроме того, один сейчас находится в воздухе, боевая работа продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль