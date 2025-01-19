РУС
По меньшей мере 12 "Шахедов" за ночь и утро залетели в Беларусь, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Ночью и в первой половине 19 января зафиксировано не менее 12 заходов российских дронов-камикадзе типа "Shahed" в Беларусь с Украины.

Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дроны двигались курсом на Комарин, Лоев, Бывалки, Асаревичи, Красную Буду и проходили через "белорусский коридор".

Захід Шахедів у Білорусь

Первый "Шахед" залетел в 00:50 на Комарин и вылетел на Чернобыль в 00:54. Далее заходы были в: 01:50, 05:23, 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (3х), 07:25 и 13:03.

Отмечается, что авиация военно-воздушных сил Беларуси ночью не поднималась.

