По меньшей мере 12 "Шахедов" за ночь и утро залетели в Беларусь, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА
Ночью и в первой половине 19 января зафиксировано не менее 12 заходов российских дронов-камикадзе типа "Shahed" в Беларусь с Украины.
Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, дроны двигались курсом на Комарин, Лоев, Бывалки, Асаревичи, Красную Буду и проходили через "белорусский коридор".
Первый "Шахед" залетел в 00:50 на Комарин и вылетел на Чернобыль в 00:54. Далее заходы были в: 01:50, 05:23, 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (3х), 07:25 и 13:03.
Отмечается, что авиация военно-воздушных сил Беларуси ночью не поднималась.
