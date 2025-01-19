РУС
Необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе. Это - оружие влияния, - МИД Эстонии

TikTok можуть заборонити в Європі

Эстония считает правильным решением блокировку китайской соцсети TikTok. Его необходимо заблокировать в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в последние годы в Европе наблюдали, как TikTok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

"Самый яркий пример этого был недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было обнаружено вмешательство России в выборы через широкую онлайн-кампанию", - сказал министр.

Цахкна считает, что "TikTok - это не СМИ, а оружие влияния". При этом он допустил, что собранные данные пользователей могут попадать к властям Китая. По его словам, в последнем ежегоднике Службы внешней разведки отмечается, что TikTok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": TikTok прекратил работу в США

"В свете вышеизложенного, принимая во внимание риски для безопасности, необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе", - заявил глава МИД Эстонии.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировании TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

Эстония (1495) TikTok (35)
+35
Давно пора эту помойку прикрыть , вместе с телегой.
19.01.2025 14:56 Ответить
+21
а в мене і не починав
19.01.2025 15:10 Ответить
+20
Таааак..і тєлєгу!! Бо вона вже задовбала!! Всі установи України мають там канали! А потім ридають - зламали!
19.01.2025 14:58 Ответить
"Дія" теж в Тєлєгє? Ну за логікою - бо її теж постійно зламують. Якщо вам не подобається якийсь месенджер - не користуйтеся. Часи СРСР давно минули
19.01.2025 17:01 Ответить
Дик не можу! Є@лореконструкція приймає показники за воду або по телефону, або в тєлєгє...додзвонитись жодного разу не вдалось. А передачу через ЦКС чи монобанк - тупо ігнорує)))
19.01.2025 17:14 Ответить
Питання до таварища Магируса
За цією логікою треба відкрити доступ також і до ВКонтактє і Одноглазників?
Ваша логіка, як видно, завжди слизька якась...
19.01.2025 19:58 Ответить
Напевно не треба, це ж не я вирішую. Соцмережа небезпечна тим, що юзвєрі, то біш ми, маємо змогу викласти про себе забагато інформації особистої. Стосовно Тєлєгі - це комунікація і мінімум інфи

Тут просто треба або хрестик зняти, або труси надягнути. Бо блокувати Тєлєгу закликають можновладці зі своїх Тєлєграм-каналів. А взагалі це особиста справа кожного, яким способом комунікації кому користуватися. Якщо я купую ОФІЦІЙНИЙ мобільний телефон з україномовним Андроїдом, заходжу зі свого акаунту на ОФІЦІЙНИЙ додаток "Плеймаркет" і встановлюю собі додаток, який, доречі, є україномовним - які до мене претензії? Може мій смартфон за мною слідкує, то ще тепер?
19.01.2025 20:14 Ответить
І ви не гидуєте користуватись росіянським продуктом? Телеграм - рос продукт, контролюється фсб, частина серверів знаходиться в рф, один з топ менеджерів телеграму їздить на полювання разом з якимось там топ з фсб...
показать весь комментарий
Я прийняв рішення натягнути труси. А Ви?
20.01.2025 00:07 Ответить
зачинити потрібно все , окрім марахфона . як в КНДР та СРСР . саме за це українці сьогодні воюють
показать весь комментарий
Не рівняйте хер з пальцем.
19.01.2025 16:00 Ответить
Ручки свои уберите. Порнохаб на трогайте
19.01.2025 16:08 Ответить
На святе ніхто й не зазіхає. Заспокойтесь.
19.01.2025 16:27 Ответить
Эстония в своём духе - тормозит. Вообще-то TikTok хотят купить и что бы продали быстрее - заблокировали. Прибалты, как обычно, не разобрались, что к чему, а задницу вылезать нужно как можно быстрее.
19.01.2025 17:19 Ответить
Как в Зажопінскє пагодка-та, ваня? Ти ухі-та нє атмарозіл?
19.01.2025 18:17 Ответить
У мене вже нині перестав тік-ток відкриватися.
19.01.2025 15:04 Ответить
19.01.2025 15:34 Ответить
За тотальну цензуру тільки європейські політики і старі пердуни які все життя прожили в совку. Вони по іншому жити не вміють.
19.01.2025 15:14 Ответить
Помийка для дебілізації суспільства повинна бути зачинена скрізь. Китайців треба покарати за те, що веде війну проти нас разом з ******, тільки робить це хитро, по-кЄтайські.
19.01.2025 15:39 Ответить
ну ще закрий ютуб, бо там також є короткі відоси.
тупіють не від тік-токів, а від того що дивляться *****...
19.01.2025 15:51 Ответить
але хтось таки оті тупі відоси туди кидає! і збирають "прасмотри і лайкі".
отже це популярне а значить наступний відос буде змагатися в тупості з попередніми.
ніхто ж не каже "а давай дозволим наркоту на кожному углу" люди мол умні, все одно не будуть
а виявляється що заборони таки потрібні
19.01.2025 16:15 Ответить
А звідки ви знаєте, що там "є тупі відоси" ? )) Якщо не дивитися їх)) Вам платформа підкидає відео на основі ваших переглядів))
19.01.2025 17:03 Ответить
а звідки ви знаєте що їх там нема?
їх і на ютубі вистачає. достатньо лише раз клікнути щось типу "ржака проста ульот" і потім від того сміття не відмиєшся.
19.01.2025 17:17 Ответить
Я знаю, трохи шуткую) По людськи даю пораду: праворуч прев'ю відео є три крапки - клац - контекстне меню, обираєте "Не рекомендувати канал" - клац. Все. Не дякуйте))
19.01.2025 17:41 Ответить
До ютьба у мене нема зауважень. То чому я повинна хотіти його закрити?
19.01.2025 16:49 Ответить
Пиз...ти не мішки стопудові носити...як і все інше в ********* світі!треба ж посполитим дати про щось поговорити і показати що "ми" щось робими заради іхнього блага))як у цьому гумористичному відео https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
19.01.2025 15:42 Ответить
Все китайське треба викидати на помойку! Китай ворог для нормальних людей!
19.01.2025 15:45 Ответить
Всі соцмережі,це зона впливу.Навіть весь інтернет.Ті хто має гроші,у всі соцмережі зайдуть.Знайдуть шляхи.
19.01.2025 15:48 Ответить
Европа очень слабая. Сытость погубила европу как когда то сытость погубила Римскую империю и её завоевали варвары. Так и сейчас варвары рвут европу и снаружи и изнутри .Наводнили мигрантами свои страны ,а те теперь их взрывают и давят машинами ...А сейчас европа проснулась да уже поздно. Все социальные сети либо американские ,либо расиянские, либо китайские... Европу сейчас все и вертят на кую, рвут им безнаказанно кабели отбирают гренландии ,и это только начало. Не зря столько стран кинулось в БРИКС Все видят что союз с европой не поможет и не защитит а все хотят дружить с сильными Вот срашка Китай иран северная корея и творят что хотят а европейские политики только тявкают в ответ про эскалацию .....
19.01.2025 15:50 Ответить
У фейсбуці були в раді директорів москалі і навіть допомогли наростити капіталізацію.А один з засновників гугла,переїхав з москви.Та москалі всюди програмістами працюють.І до величного пласту програмного забезпечення,мають відношення.Китайці так само.
показать весь комментарий
тихо, що ти тут розводиш зраду, кацапи тупії алкаші, а українці найкращі програмісти в галактиці..
19.01.2025 15:53 Ответить
програмісти закінчилися разом з епохою срр.
тепер один сурогат
19.01.2025 16:23 Ответить
На одному рівні десь.Але їх в рази більше.
19.01.2025 16:24 Ответить
Тссссс, тихо!! ))))
19.01.2025 17:04 Ответить
Нещодавно засновник ОС Linux , Торвальд Линус заявив що всіх розробників вищої ланки з російським громадянством буде звільнено . Не помню достомено його коментар по цьому .. начебто , по всій відомій українцям причині .
19.01.2025 18:02 Ответить
Linux,це нішова частина ринку.Ті працівники в інші компанії перейшли.В Майкрософті багато москалів працює.
19.01.2025 18:46 Ответить
Ми всі користуємося китайською технікою.В провайдерів китайське обладнання,в користувачів китайські роутери.В тотальної більшості українців телефони китайські.
19.01.2025 15:53 Ответить
Как глубоко копнул!
19.01.2025 16:05 Ответить
Це вершки.
19.01.2025 16:26 Ответить
Від тебе розумніший точно.Бо ти дурню пишеш.
19.01.2025 18:41 Ответить
Частина.В них є свої процесори.В телефонах наприклад.В роутерах,в обладнанні інтернет провайдерів.І вони багато західних брендів викупили.Але тобі це не відомо.
19.01.2025 18:39 Ответить
И Тему обязательно, как же она задолбала рекламой
19.01.2025 16:14 Ответить
тягнути вгору важка праця.
згори пнув під зад і полетів стрімголов
на ютубі є вся інформація для самоосвіти. і новин вмєняємих теж вистачає.
а все решта - фейсбуки інстаграми тєлєгі і тіктоки це щоб кожен ідіот міг себе показати не лише родичам
19.01.2025 16:20 Ответить
Ютуб,це інтернет в інтернеті.Є майже все.
19.01.2025 16:32 Ответить
Фейсбук це більше соцмережа))) Не подобається - не користуйтеся
19.01.2025 17:10 Ответить
Старі пердуни копіюють кацапів і думають що заборони щось змінять. Довбойоби кляті. Дебіли навіть не розуміють як працюе інтернет.
19.01.2025 16:46 Ответить
Ці всі потуги та новини на цю тему та обговорення мені нагадують часи СРСР, коли рок-музиканти не те що були повністю заборонені, але багато гуртів давали підпільні концерти та "квартирники" і часто можна було загриміти в мєнтовку. Наче всі погоджувалися, що це зло, але народ тут же і ходив на ці концерти і так само слухав "Голос Америки", переписували заборонені магнітоальбоми тощо. Це як з порно - всі проти, але всі дивляться
19.01.2025 17:09 Ответить
Питання до таварища Магируса
За цією логікою треба відкрити доступ також і до ВКонтактє і Одноглазників?
Ваша логіка, як видно, ще й дуже на радянску схожа. Якби зараз ще існував СРСР, TikTok був би в ньому на першому місці!
Недарма Поплавский у своєму інституті "Поплавок культури" аж факультет TikTok створив.
Ви не його часом закінчили?
19.01.2025 20:10 Ответить
Саме так. Будь яка цензура - ганебна. Цензура Інтернету ще й тупа, бо легко оминається. Будь яка цезура призводе до важких наслідків. Це елементарні, базові речі. Які чомусь більшість українців не розуміють.
19.01.2025 22:38 Ответить
Тролі постійно щось захищають, особливо те, що корисне *****. Він завдяки тіктоку усі вибори по Європі би виграв. Румунія тому доказ.
Завдяки китайцям він продовжує війну і буде продовжувати її ще довго, Китай йому у цьому допоможе, як всі ті довбні, які захищають та купують китайське.
19.01.2025 17:22 Ответить
нажаль для нас немає альтернативи китайщині в багатьох випадках. а далі буде ще гірше бо китайці щораз захоплюють нові ніші. от зараз пішли їх автомобілі як бензин так і електрички. а починали вони років 20 назад з всяких джілі-говномобілі
19.01.2025 17:29 Ответить
А телефіони які були,з антенками і вбудованим якимось тв.Підробки під Нокії і інші.Та й техніка колись,замість Sony,Sunny,був напис.
19.01.2025 21:09 Ответить
Вони захоплюють, тому що їхні підробки купують лохи. Я нізащо в житті не куплю китайську підробку сумочки LV, чи Chanel. Альтернатива завжди є, просто її треба пошукати. Автомобілі китайські давайте залишимо кацапам, нехай вони на них їздять. Українці мають можливість купувати будь-які автівки: і японців, і німців, і французів.
19.01.2025 22:08 Ответить
Сами же накачали Китай бабками и технологиями а теперь репу чешут как с мигрантами че делать то. Ну разве не гении?
19.01.2025 17:31 Ответить
Тормоза блин... не розглядає і не можливість а закрити і сьогодні!!!
19.01.2025 17:43 Ответить
Все б нічого... От тільки ніхто не знає, як на заборону тої вигрібної ями зреагує мутрий наріт (котрого вистачає і в Європі), котрий і є основним споживачем того гівна.
19.01.2025 18:12 Ответить
Логічно і правильно! Ворогів треба знати і обмежувати їх діяльність...
19.01.2025 18:38 Ответить
 
 