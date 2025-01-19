Необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе. Это - оружие влияния, - МИД Эстонии

Эстония считает правильным решением блокировку китайской соцсети TikTok. Его необходимо заблокировать в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в последние годы в Европе наблюдали, как TikTok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

"Самый яркий пример этого был недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было обнаружено вмешательство России в выборы через широкую онлайн-кампанию", - сказал министр.

Цахкна считает, что "TikTok - это не СМИ, а оружие влияния". При этом он допустил, что собранные данные пользователей могут попадать к властям Китая. По его словам, в последнем ежегоднике Службы внешней разведки отмечается, что TikTok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": TikTok прекратил работу в США

"В свете вышеизложенного, принимая во внимание риски для безопасности, необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе", - заявил глава МИД Эстонии.

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировании TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.