Необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе. Это - оружие влияния, - МИД Эстонии
Эстония считает правильным решением блокировку китайской соцсети TikTok. Его необходимо заблокировать в Европе.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что в последние годы в Европе наблюдали, как TikTok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.
"Самый яркий пример этого был недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было обнаружено вмешательство России в выборы через широкую онлайн-кампанию", - сказал министр.
Цахкна считает, что "TikTok - это не СМИ, а оружие влияния". При этом он допустил, что собранные данные пользователей могут попадать к властям Китая. По его словам, в последнем ежегоднике Службы внешней разведки отмечается, что TikTok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак.
"В свете вышеизложенного, принимая во внимание риски для безопасности, необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе", - заявил глава МИД Эстонии.
США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю
Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.
В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировании TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.
Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.
16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.
Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.
За цією логікою треба відкрити доступ також і до ВКонтактє і Одноглазників?
Ваша логіка, як видно, завжди слизька якась...
Тут просто треба або хрестик зняти, або труси надягнути. Бо блокувати Тєлєгу закликають можновладці зі своїх Тєлєграм-каналів. А взагалі це особиста справа кожного, яким способом комунікації кому користуватися. Якщо я купую ОФІЦІЙНИЙ мобільний телефон з україномовним Андроїдом, заходжу зі свого акаунту на ОФІЦІЙНИЙ додаток "Плеймаркет" і встановлюю собі додаток, який, доречі, є україномовним - які до мене претензії? Може мій смартфон за мною слідкує, то ще тепер?
тупіють не від тік-токів, а від того що дивляться *****...
отже це популярне а значить наступний відос буде змагатися в тупості з попередніми.
ніхто ж не каже "а давай дозволим наркоту на кожному углу" люди мол умні, все одно не будуть
а виявляється що заборони таки потрібні
їх і на ютубі вистачає. достатньо лише раз клікнути щось типу "ржака проста ульот" і потім від того сміття не відмиєшся.
тепер один сурогат
згори пнув під зад і полетів стрімголов
на ютубі є вся інформація для самоосвіти. і новин вмєняємих теж вистачає.
а все решта - фейсбуки інстаграми тєлєгі і тіктоки це щоб кожен ідіот міг себе показати не лише родичам
За цією логікою треба відкрити доступ також і до ВКонтактє і Одноглазників?
Ваша логіка, як видно, ще й дуже на радянску схожа. Якби зараз ще існував СРСР, TikTok був би в ньому на першому місці!
Недарма Поплавский у своєму інституті "Поплавок культури" аж факультет TikTok створив.
Ви не його часом закінчили?
Завдяки китайцям він продовжує війну і буде продовжувати її ще довго, Китай йому у цьому допоможе, як всі ті довбні, які захищають та купують китайське.