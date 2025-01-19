РУС
Вследствие падения обломков вражеского БпЛА на Киевщине повреждено здание и автомобили

Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на Київщині пошкоджена будівля та автомобілі

В воскресенье днем, 19 января, обломки российского беспилотника в одном из населенных пунктов Киевской области повредили частное здание и два легковых автомобиля.

Об этом сообщил врио главы Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки вражеских БПЛА на Киевщину, которую враг совершил сегодня днем, в одном из населенных пунктов обломками сбитой цели повреждено частное здание и два легковых автомобиля. Повреждения сооружения незначительные - посечен фасад и выбиты окна", - сообщил чиновник.

Пострадавших вследствие российской атаки беспилотниками нет.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

"Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - добавил Калашник.

Напомним, что днем 19 января россияне атаковали Киевскую область "шахедами", работали Силы ПВО.

Читайте также: Силы ПВО работают по вражеским БПЛА на Киевщине

беспилотник (4137) Киевская область (4295) повреждение (172)
