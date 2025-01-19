РУС
Мужчина пострадал из-за взрыва взрывоопасного предмета на Харьковщине

міна

19 января в селе Басово Золочевской громады Харьковской области мужчина пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Сегодня в селе Басово Золочевской громады Богодуховского района вследствие наезда на велосипеде на неизвестный взрывоопасный предмет пострадал мужчина, 1955 года рождения", - говорится в сообщении.

Он получил ранение правой голени. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Читайте также: В киевском Доме офицеров в руках радиоведущей взорвался боеприпас во время эфира

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

взрыв (6883) ГСЧС (5112) мина (333) Харьковская область (1489) Богодуховский район (79) Басово (1)
