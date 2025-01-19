Сибига назвал два пути, как заставить Россию прекратить войну: максимальное экономическое и военное давление
Любой план, который бы заставил Россию прекратить агрессию и принять справедливый мир, должен включать серьезные шаги, направленные на повышение стоимости войны для Москвы.
Об этом в соцсети Х заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Существует два основных набора мер: экономические и военные. Они сработают только вместе, и их нужно применять с максимальной решимостью",- подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
По словам Сибиги, максимальное экономическое и военное давление включает жесткие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины, а также предоставление Украине конкретной военной помощи в достаточном количестве и вовремя, чтобы позволить украинским воинам проводить успешные военные операции.
Ранее агентство Bloomberg писало, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, которая должна способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.
Він сам додумав, чи хтось підказав?
до цього були безпекові кластери.
нарешті, додали економічні кластери.
таємні пункти є?
чи єрмак підказав??
Сьогодні з новин Time
За словами Гріна, у Білому домі вважають, що Україна не в змозі повернути захоплені території навіть з допомогою Заходу. "Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом"(с)
Вже навіть у окупантів пропонують по лінії розмежування....
Тут забагацько в рядах смарагдових, хто добре заробляє на війні і не бажає її закінчення. Єдине, що треба для продовження війни, це перекладати відповідальність на Захід, ставити вимоги котрі не можна виконати, та кидати людей з вулиць на окопний фарш.