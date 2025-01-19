РУС
Сибига назвал два пути, как заставить Россию прекратить войну: максимальное экономическое и военное давление

Сибіга закликає до економічного тиску на РФ та надання Україні допомоги

Любой план, который бы заставил Россию прекратить агрессию и принять справедливый мир, должен включать серьезные шаги, направленные на повышение стоимости войны для Москвы.

Об этом в соцсети Х заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Существует два основных набора мер: экономические и военные. Они сработают только вместе, и их нужно применять с максимальной решимостью",- подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам Сибиги, максимальное экономическое и военное давление включает жесткие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины, а также предоставление Украине конкретной военной помощи в достаточном количестве и вовремя, чтобы позволить украинским воинам проводить успешные военные операции.

Ранее агентство Bloomberg писало, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, которая должна способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.

Читайте также: Путин не изменил своих целей, - Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против РФ

Топ комментарии
+12
Знов нарізка завдань для союзників. А для своїх "зеленошмаркатих" свої два шляхи - "економічний" це корупція і "військовий" це крадівництво,,,,,,уїбани
19.01.2025 19:38 Ответить
+9
19.01.2025 19:30 Ответить
+7
ооо...
до цього були безпекові кластери.
нарешті, додали економічні кластери.
таємні пункти є?
19.01.2025 19:26 Ответить
"Існує два основних набори заходів: економічні та військові." Джерело: https://censor.net/ua/n3531105

Він сам додумав, чи хтось підказав?
19.01.2025 19:25 Ответить
у них різні радники, чи литвин всім пише?
19.01.2025 19:27 Ответить
ооо...
до цього були безпекові кластери.
нарешті, додали економічні кластери.
таємні пункти є?
19.01.2025 19:26 Ответить
"Велике Одкровення Від Сибіги" більше схоже на несвіжий "пук з підливою"!
19.01.2025 19:26 Ответить
19.01.2025 19:30 Ответить
Коли долали нацизм і фашизм у 1939-1945 роках, рішучість була головним чинником. Боротьба з кацапськими нациками фашистського штибу у теперішній час не є винятком. Рішуче і без жалю, усім вільним світом!
19.01.2025 19:32 Ответить
За комуняк забули, бо з 1939 року по 1941 рік нацизм, фашизм і більшовизм, ці три голови змія були заодно.
19.01.2025 20:24 Ответить
Тільки проблема в тому, що на Заході не вважають московію нациками та фашистами, та навіть більше - чудово торгують з ними далі. Он навіть генеральний секретар ООН ручкається з ним та кланяється йому.
19.01.2025 20:28 Ответить
Знов нарізка завдань для союзників. А для своїх "зеленошмаркатих" свої два шляхи - "економічний" це корупція і "військовий" це крадівництво,,,,,,уїбани
19.01.2025 19:38 Ответить
сам здогадався,
чи єрмак підказав??
19.01.2025 19:46 Ответить
Вдарте кацапів асфальтом по голові, на який всі гроші з бюджету України витратив Боневтік Потужний.
19.01.2025 20:04 Ответить
Яка вумниця!
19.01.2025 20:06 Ответить
Військовий тиск - це оте ваше просирання територій кацапам у геометричній прогресії, завалена мобілізація та деморалізація суспільства? Тискуни, ліл.
19.01.2025 20:12 Ответить
Що там він патякає....Сідайте за стіл та закінчуйте війну.
Сьогодні з новин Time
За словами Гріна, у Білому домі вважають, що Україна не в змозі повернути захоплені території навіть з допомогою Заходу. "Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом"(с)
Вже навіть у окупантів пропонують по лінії розмежування....
Тут забагацько в рядах смарагдових, хто добре заробляє на війні і не бажає її закінчення. Єдине, що треба для продовження війни, це перекладати відповідальність на Захід, ставити вимоги котрі не можна виконати, та кидати людей з вулиць на окопний фарш.
19.01.2025 20:18 Ответить
бигіса, а зрадники , казнокради і довбйоби хай і далі залишаються військовополітичному керівництві країни?
19.01.2025 20:26 Ответить
Пля.... До сигіби ніхто до такого не додумався!
19.01.2025 21:42 Ответить
Сибіга назвав два шляхи, якими "зелена влада" не ходила .і ніколи не буде ходити щоб допомогти Україні у її війні проти рашистського звіра...
19.01.2025 21:50 Ответить
Путь один: 200 самолетов и 2000 томагавков поставить Украине, далее прием в ЕС и НАТО. Все остальное от лукавого, для ввода украинцев в заблуждение. Санкции должны стать тотальными на все ************** и полная блокада. Иначе не закончится война. Прекращение огня Украину не спасает.
19.01.2025 22:03 Ответить
 
 