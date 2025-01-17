Путин не изменил своих целей, - Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против РФ
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против России.
Об этом дипломат сказала в интервью AFP, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Каллас сказала, что санкции являются рычагом воздействия на Россию, и поэтому "было бы очень странно от него отказаться".
"Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на поле боя ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", - заявила глава европейской дипломатии.
Она также отметила, что в случае преждевременного снятия санкций ЕС окажется в гораздо более слабой позиции.
"Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов сейчас отказаться от санкций",- добавила Каллас.
Напомним, что недавно агентство Bloomberg писало о том, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, что должно способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.
Жуйте марахвон надалі.
Скільки ще разів штати будуть наступати на одні й ті ж самі граблі , знову й знову витягувати кацапів з петлі .? Щоб вони знову погрожували , гавкаючи з усіх своїх утюгів про те як - знищать Америку .?
США їм кредити , технології , " ніжки Буша " врешті , русня їм у відповідь пісні про сарматушкі , што - глядят - на соєдіньонниє штатушкі , про - бомбочку под сотню мегатон , про польотниє заданія - на Вашингтон , про ядєрний пєпєл та іншу хрінь .
День Сурка якийсь , божевільний ..
Та заженіть їх в печери врешті і забудьте .! Навіщо вам ті кацапи здались .? Не розумію .