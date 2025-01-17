Путин не изменил своих целей, - Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против РФ

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против России.

Об этом дипломат сказала в интервью AFP, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Каллас сказала, что санкции являются рычагом воздействия на Россию, и поэтому "было бы очень странно от него отказаться".

"Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на поле боя ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", - заявила глава европейской дипломатии.

Она также отметила, что в случае преждевременного снятия санкций ЕС окажется в гораздо более слабой позиции.

"Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов сейчас отказаться от санкций",- добавила Каллас.

Напомним, что недавно агентство Bloomberg писало о том, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, что должно способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.

Читайте также: Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" из-за "новой эры Трампа"