Путин не изменил своих целей, - Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против РФ

Каллас проти будь-якого скасування санкцій проти РФ

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против России.

Об этом дипломат сказала в интервью AFP, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Каллас сказала, что санкции являются рычагом воздействия на Россию, и поэтому "было бы очень странно от него отказаться".

"Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на поле боя ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", - заявила глава европейской дипломатии.

Она также отметила, что в случае преждевременного снятия санкций ЕС окажется в гораздо более слабой позиции.

"Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов сейчас отказаться от санкций",- добавила Каллас.

Напомним, что недавно агентство Bloomberg писало о том, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, что должно способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.

Читайте также: Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" из-за "новой эры Трампа"

путин владимир (32028) россия (96924) санкции (11766) Каллас Кая (256)
17.01.2025 21:23 Ответить
17.01.2025 21:22 Ответить
17.01.2025 21:20 Ответить
Яке скасування санкціи - шо за мова?
17.01.2025 21:20 Ответить
Ей дуже прикро, що путлер про це не просить.
17.01.2025 21:26 Ответить
Цель Ху#ла- дестабилизировать и разрушить цивилизованный мир. Целью цивилизованного мира должно быть уничтожение Ху#ла и всех парашников до единого. Со своей целью цивилизованный мир легко справится, если правильно осознает и выполнит свою задачу.
17.01.2025 21:22 Ответить
Скасування санкцій? Вони мають тривати навіть тоді, коли рашка буде розгромлена та поділена на зони окупації. Щоб надалі росія не змогла народити нового путіна, викормленого на нафті та газі.
17.01.2025 21:23 Ответить
Нефтяные теневые танкеры останавливаются,северные морские скважины тоже на грани остановки.Все идет по плану..
17.01.2025 21:24 Ответить
Дурень думкою багатіє. А те що за останній місяць був рекордним з продажу нафти РФ.
Жуйте марахвон надалі.
17.01.2025 21:40 Ответить
А зомбоящик с первого дня войны не смотрю,по данным на сегодня 129 танкеров стали на прикол из них 50 китайских,американцы остальным дали время до февраля что бы разгрузились.Вот отсюда и этот панический скачок.Потом все кина не будет.
18.01.2025 12:20 Ответить
Щоб путло змінило свої цілі він сам має стати ціллю яку треба знищити!
17.01.2025 21:25 Ответить
Хйло для них це бабло. А Трамп від бабла ніколи не відмовлявся.
17.01.2025 21:44 Ответить
Як що ця пані каже про це , то варто дослухатися. На переговорах трампа(хйла) та хйла буде обговорення саме цього. Ну і пів України на додачу.
17.01.2025 21:42 Ответить
Замість того щоб добити русню , нова влада США забалакує про зняття санкцій .! От навіщо ?? Що це дасть США ? Навіщо вам знову - посилення вашого лютого ворога .? Американці , у вас все з головою ОК .?
Скільки ще разів штати будуть наступати на одні й ті ж самі граблі , знову й знову витягувати кацапів з петлі .? Щоб вони знову погрожували , гавкаючи з усіх своїх утюгів про те як - знищать Америку .?
США їм кредити , технології , " ніжки Буша " врешті , русня їм у відповідь пісні про сарматушкі , што - глядят - на соєдіньонниє штатушкі , про - бомбочку под сотню мегатон , про польотниє заданія - на Вашингтон , про ядєрний пєпєл та іншу хрінь .
День Сурка якийсь , божевільний ..
Та заженіть їх в печери врешті і забудьте .! Навіщо вам ті кацапи здались .? Не розумію .
17.01.2025 21:52 Ответить
 
 