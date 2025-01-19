Госпредприятия Беларуси производят снаряды для российских "Градов", - расследование
Ряд белорусских госпредприятий занимается серийным производством снарядов для армии РФ.
Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на расследование белорусской организации BelPol, информирует Цензор.НЕТ.
В списке предприятий, которые занимаются производством снарядов калибра 122 и 152 миллиметра для российской армии, есть Белорусский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод и Борисовский завод автотракторного электрооборудования.
В этом перечне есть и другие государственные предприятия Беларуси. Всего их, по информации расследователей, 15.
Среди них есть новый проект, связанный с Молодечанским заводом порошковой металлургии.
D xfcnyjcnb, расследователи выяснили, что в 2023 году белорусское предприятие "Завод точной электромеханики" и российский "Сплав" подписали контракт. Согласно договору, РБ обязалась поставлять в РФ по 13 тысяч запчастей для снарядов к системам залпового огня "Град".
Также, по данным расследователей, "БелАЗ" занимался гальваническим покрытием металлических втулок для реактивных снарядов и изготовлением трубных заготовок для ракет. Эти работы завод выполнял совместно с другим предприятием - "БАЗтюб".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але я відповім за тебе, ви такі самі, як і кацапи.
Дарэчы, пра расеян. Табе было б карысней казаць пра "вайну Пуціна" і схіляць расеян на свой бок, таму шта вайна будзе пакуль РФ не стане дэмакратыяй, а не гэтыя дзіцячыя эмацыйныя фантазіі "дамывасвсех" "давытамвсе" "дамы".
https://www.youtube.com/shorts/dnJJ6q3pNJE
2) Не завадзілі.
"Самыя масавыя антываенныя акцыі па ўсёй краіне прайшлі 27 і 28 лютага. За два дні ў Беларусі было затрымана больш за 1100 чалавек, пры гэтым, за кратамі з іх апынуліся мінімум 630 чалавек."
3) У Беларусі няма падзелу на "2020" і "2022". Рэпрэсіі з 2020 ні на дзень не спыняліся. Нельга ў 2022 з космасу завесці новыя сотні тысячаў на пратэсты. Гэта як спытаць у Мелітопальцаў, чаму яны перасталі выходзіць на акцыі праз 2 гады ад 2022.
Беларусаў ваюе за Украіну ў 3-5 разоў больш чым палякаў і балтаў разам, пры тым што беларусаў у 4 разы меньш.
Наиболее позитивно респонденты оценили канцлера Германии Ангелу Меркель: 69% относятся к ней хорошо и только 15% плохо.
Наиболее приближенный результат у Президента Беларуси Александра Лукашенко: положительное отношение 65% опрошенных, но отрицательное 20%.
Его поклонников больше всего среди избирателей "Оппозиционной платформы" - 90%, в меньшей степени - "Слуги народа" (72%), а меньше всего - среди избирателей "Европейской солидарности" (37%).
Его больше любят на Юге и Востоке (72-81%), чем на Западе и в Центре (57%-60%).
ВАТ "Пеленг", 566-й завод з ремонту радіоелектронної зброї, Оршанський авіаційний ремонтний завод.
Компанія "Орша Легмаш", яка раніше виробляла обладнання для легкої промисловості, тепер виробляє комплектуючі для російської РСЗВ "Град". ВАТ "СтанкоГомель" - верстати для підприємств російського військово-промислового комплексу.
Виробник текстилю Mogotex підписав угоду з чеченською компанією Erzu про пошиття військової форми.
Деякі білоруські заводи, які опинилися на межі банкрутства, освоюють нові потужності на тлі замовлень з РФ.
Так, за даними Белпола, для виробництва танкових панорамних прицілів використовується праця ув'язнених колонії No9 (Горки Могильовської області).