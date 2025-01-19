РУС
Госпредприятия Беларуси производят снаряды для российских "Градов", - расследование

Держпідприємства Білорусі виробляють снаряди для російських

Ряд белорусских госпредприятий занимается серийным производством снарядов для армии РФ.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на расследование белорусской организации BelPol, информирует Цензор.НЕТ.

В списке предприятий, которые занимаются производством снарядов калибра 122 и 152 миллиметра для российской армии, есть Белорусский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод и Борисовский завод автотракторного электрооборудования.

В этом перечне есть и другие государственные предприятия Беларуси. Всего их, по информации расследователей, 15.

Среди них есть новый проект, связанный с Молодечанским заводом порошковой металлургии.

D xfcnyjcnb, расследователи выяснили, что в 2023 году белорусское предприятие "Завод точной электромеханики" и российский "Сплав" подписали контракт. Согласно договору, РБ обязалась поставлять в РФ по 13 тысяч запчастей для снарядов к системам залпового огня "Град".

Также, по данным расследователей, "БелАЗ" занимался гальваническим покрытием металлических втулок для реактивных снарядов и изготовлением трубных заготовок для ракет. Эти работы завод выполнял совместно с другим предприятием - "БАЗтюб".

Читайте также: Россия и Беларусь начали совместные военные тренировки в Минске, - Минобороны РБ

+8
А що ви хотіли, цє сябри, ******* братушки.
19.01.2025 21:09 Ответить
+7
Я не здивуюся якщо ще й воюють. Під кацапськими паспортами.
19.01.2025 21:10 Ответить
+3
Та наибольший вред Украине все таки Китай принес (окромя москалей). Ну посудите сами. В авиабомбах (КАБах) используются СЕРВОДВИГАТЕЛИ в тех "саночках" которые эту бомбу планируют крыльями. Россия не производит эти серводвигатели (а на каждую бомбу нужно два таких двигателя)Зато Китай щедро поставляет эти серводвигатели раше. Которая потом бомбит этими КАБами спальные районы городов. Гражданскую ифраструктуру. А не поставлял бы Китай движки москалям то эти КАБы были бы обычными бомбами без планированья. Эти бы бомбы на 100 км вдаль не летали бы. По сравнению с КАБами Белорусские снаряды для "Градов" просто ПШИК
19.01.2025 21:12 Ответить
А взамін - газ???
19.01.2025 21:06 Ответить
А що ви хотіли, цє сябри, ******* братушки.
19.01.2025 21:09 Ответить
У люстэрка паглядзі. у 2019 у Беларусі была 20% за Лукашэнку , а ва Украіне за 65% добра ставіліся да Лукашэнкі
19.01.2025 21:30 Ответить
Так чому ж ти 24 лютого 2022 року не вийшов і не зупинив кацапсячі ракети, які летіли в Україну з території Білорусі? Алі сцыкотно было?
Але я відповім за тебе, ви такі самі, як і кацапи.
19.01.2025 22:12 Ответить
Зрабі ўсех навокал ворагамі, далёка пойдзёш.

Дарэчы, пра расеян. Табе было б карысней казаць пра "вайну Пуціна" і схіляць расеян на свой бок, таму шта вайна будзе пакуль РФ не стане дэмакратыяй, а не гэтыя дзіцячыя эмацыйныя фантазіі "дамывасвсех" "давытамвсе" "дамы".
20.01.2025 02:02 Ответить
Ти бажаєш переконати українців що ви брати та друзі? То дай відповідь, чому ви не вийшли і не завадили кацапам обстрілювати Україну з території Білорусі? Чому ваш президент дозволив ***** напад на Україну з Білорусі? Мабуть тому, що ви "браття" українцям?
20.01.2025 02:47 Ответить
1) Выйшлі
https://www.youtube.com/shorts/dnJJ6q3pNJE
2) Не завадзілі.
"Самыя масавыя антываенныя акцыі па ўсёй краіне прайшлі 27 і 28 лютага. За два дні ў Беларусі было затрымана больш за 1100 чалавек, пры гэтым, за кратамі з іх апынуліся мінімум 630 чалавек."
3) У Беларусі няма падзелу на "2020" і "2022". Рэпрэсіі з 2020 ні на дзень не спыняліся. Нельга ў 2022 з космасу завесці новыя сотні тысячаў на пратэсты. Гэта як спытаць у Мелітопальцаў, чаму яны перасталі выходзіць на акцыі праз 2 гады ад 2022.
Беларусаў ваюе за Украіну ў 3-5 разоў больш чым палякаў і балтаў разам, пры тым што беларусаў у 4 разы меньш.
20.01.2025 03:24 Ответить
(2019)
Наиболее позитивно респонденты оценили канцлера Германии Ангелу Меркель: 69% относятся к ней хорошо и только 15% плохо.

Наиболее приближенный результат у Президента Беларуси Александра Лукашенко: положительное отношение 65% опрошенных, но отрицательное 20%.

Его поклонников больше всего среди избирателей "Оппозиционной платформы" - 90%, в меньшей степени - "Слуги народа" (72%), а меньше всего - среди избирателей "Европейской солидарности" (37%).

Его больше любят на Юге и Востоке (72-81%), чем на Западе и в Центре (57%-60%).
19.01.2025 21:33 Ответить
19.01.2025 21:10 Ответить
Я не здивуюся якщо ще й воюють. Під кацапськими паспортами.
19.01.2025 21:10 Ответить
Та наибольший вред Украине все таки Китай принес (окромя москалей). Ну посудите сами. В авиабомбах (КАБах) используются СЕРВОДВИГАТЕЛИ в тех "саночках" которые эту бомбу планируют крыльями. Россия не производит эти серводвигатели (а на каждую бомбу нужно два таких двигателя)Зато Китай щедро поставляет эти серводвигатели раше. Которая потом бомбит этими КАБами спальные районы городов. Гражданскую ифраструктуру. А не поставлял бы Китай движки москалям то эти КАБы были бы обычными бомбами без планированья. Эти бы бомбы на 100 км вдаль не летали бы. По сравнению с КАБами Белорусские снаряды для "Градов" просто ПШИК
19.01.2025 21:12 Ответить
Сервоприводи поставляє Тайвань. То їх продукція, вже доведено.
19.01.2025 21:20 Ответить
Тайваньская компания TRC поставляет сервоприводы для кацапии.
19.01.2025 21:33 Ответить
Білоруське оптико-механічне об'єднання (БелОМО) та підприємства, що входять до цього холдингу, є виробником та постачальником прицілів для російської армії.
ВАТ "Пеленг", 566-й завод з ремонту радіоелектронної зброї, Оршанський авіаційний ремонтний завод.
Компанія "Орша Легмаш", яка раніше виробляла обладнання для легкої промисловості, тепер виробляє комплектуючі для російської РСЗВ "Град". ВАТ "СтанкоГомель" - верстати для підприємств російського військово-промислового комплексу.
Виробник текстилю Mogotex підписав угоду з чеченською компанією Erzu про пошиття військової форми.
Деякі білоруські заводи, які опинилися на межі банкрутства, освоюють нові потужності на тлі замовлень з РФ.
19.01.2025 21:18 Ответить
Мова йде не тільки про великі підприємства, на кшталт «Пеленг» (Конструкторсько-конструкторське підприємство оптико-електронної промисловості) або ММЗ (Мінський моторний завод), а й про маленькі цехи або навіть виправні колонії.
Так, за даними Белпола, для виробництва танкових панорамних прицілів використовується праця ув'язнених колонії No9 (Горки Могильовської області).
19.01.2025 21:20 Ответить
Одне з дочірніх підприємств, що входить до системи управління "Амкодор", в інтересах російської армії виробляє систему наведення артилерійського вогню "Вартава" та ударні безпілотники "Свислочь СВТ".
19.01.2025 21:22 Ответить
"Білоруські залізниці" зараз використовуються білоруськими підприємствами для постачання до РФ невеликих партій різних компонентів озброєння, а також авіаційного палива з Мозирського та Новополоцького НПЗ.
19.01.2025 21:24 Ответить
Це ж бізнеспартнери ОПи
19.01.2025 21:22 Ответить
наш ЗЕЛЯ есче тот поц ,а їїхній поц сябйор, оні сче договарілісь.газ перекрилі а мазуту і нафту нет?????ТРИНДЕЦЦЦЦ.
19.01.2025 21:43 Ответить
совсем скоро бульбаши станут даже не республикой а областью рашки.всё идёт к тому.луку удавят или ещё как нибудь ликвидируют.а губернатором поставят чинушу из едрисни.
19.01.2025 21:45 Ответить
Рашка взагалі може бомби ппо і все решта просто в гомельській обл.клепати за 5км від нашого кордону і походу тим заводам як з гуся вода нічого не буде,і все ппо забрати з рашки так як на бульбу ітак нічого не полетить...
19.01.2025 22:07 Ответить
А тепер засікаємо, через скільки днів після війни, відновиться масштабна торгівля з ***********. "Бо треба ж торгувати для економіки....""люди мають їздити до родичів....."
20.01.2025 02:56 Ответить
 
 