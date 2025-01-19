Госпредприятия Беларуси производят снаряды для российских "Градов", - расследование

Ряд белорусских госпредприятий занимается серийным производством снарядов для армии РФ.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на расследование белорусской организации BelPol, информирует Цензор.НЕТ.

В списке предприятий, которые занимаются производством снарядов калибра 122 и 152 миллиметра для российской армии, есть Белорусский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод и Борисовский завод автотракторного электрооборудования.

В этом перечне есть и другие государственные предприятия Беларуси. Всего их, по информации расследователей, 15.

Среди них есть новый проект, связанный с Молодечанским заводом порошковой металлургии.

D xfcnyjcnb, расследователи выяснили, что в 2023 году белорусское предприятие "Завод точной электромеханики" и российский "Сплав" подписали контракт. Согласно договору, РБ обязалась поставлять в РФ по 13 тысяч запчастей для снарядов к системам залпового огня "Град".

Также, по данным расследователей, "БелАЗ" занимался гальваническим покрытием металлических втулок для реактивных снарядов и изготовлением трубных заготовок для ракет. Эти работы завод выполнял совместно с другим предприятием - "БАЗтюб".

Читайте также: Россия и Беларусь начали совместные военные тренировки в Минске, - Минобороны РБ