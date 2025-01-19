РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9225 посетителей онлайн
Новости
1 162 17

Рассчитываем на постоянную поддержку США, - Сибига в прощальном разговоре с Блинкеном

Сибіга провів розмову з Блінкеном

В воскресенье, 19 января, глава МИД Украины Андрей Сибига провел прощальный телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который сегодня последний день находится в должности.

Об этом глава МИД сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Во время телефонного разговора Сибига поблагодарил американского коллегу "за его решающую роль в переломный момент истории, который помог обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации".

"Мы ценим наше стратегическое партнерство и полагаемся на постоянную поддержку новой администрации США", - заявил Сибига.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер также сообщил о разговоре Сибиги и Блинкена.

Миллер рассказал, что Блинкен поблагодарил украинского коллегу за "персональное партнерство и усиление двусторонних отношений США и Украины".

"Они также обсудили недавние действия санкций, направленные на то, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения агрессивной войны, а также продолжение работы по созданию условий для безопасной, мирной и процветающей Украины",- проинформировал Миллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига назвал два пути, как заставить Россию прекратить войну: максимальное экономическое и военное давление

Автор: 

Госдепартамент США (1876) США (27763) Сибига Андрей (614) Блинкен Энтони (937)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Цікаво чи прийде час коли керівники держави будуть розраховувати на свої власні сили ,впевнений ,що ні бо їх інтерес це набивання своїх кишень ,а інтереси держави хай вирішують інші.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:57 Ответить
+2
Цікаво, буде Блінкен писати мемуари про роботу державним секретарем? Багато "за кулісами"...
показать весь комментарий
19.01.2025 22:57 Ответить
+2
показать весь комментарий
19.01.2025 23:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніч перед "Апокаліпсис"ом....
Всі нервують і спатки не будуть!!!
показать весь комментарий
19.01.2025 22:54 Ответить
Цікаво чи прийде час коли керівники держави будуть розраховувати на свої власні сили ,впевнений ,що ні бо їх інтерес це набивання своїх кишень ,а інтереси держави хай вирішують інші.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:57 Ответить
Цікаво, буде Блінкен писати мемуари про роботу державним секретарем? Багато "за кулісами"...
показать весь комментарий
19.01.2025 22:57 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2025 23:00 Ответить
Байден, ти втікаєш !

а де наша Звізда смерті ?

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:29 Ответить
В кінці 2022 року держсекретар США Блінкен наполіг на тому, що війна має продовжуватися, - NYT

Як пише видання, в той час голова Об'єднаного комітету начальників штабів Міллі запропонував Україні скористатися досягненнями на полі бою і розпочати мирні переговори з РФ.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:08 Ответить
і...?
показать весь комментарий
19.01.2025 23:12 Ответить
Вже i небуде, ха ха
показать весь комментарий
19.01.2025 23:14 Ответить
хутін пішов би на переговори ?

ви серьозно ?

цей маньяк... бацанутий (Нємцов) на Україні.
його заспокоїть тільки срібна куля в голову !

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:32 Ответить
Интересно,где будет писать мемуары клоун,в тюрьме или в бегах?
показать весь комментарий
19.01.2025 23:15 Ответить
в Юнайтет Стейт працює Діп Стейт, мілай !

це тобі не ОПа з фріковими "санкціями"

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:36 Ответить
Дякувати адміністрації "байди" і не передякувати за те,що вона була "локомотивом" не прийняття України і її народу в НАТО,що зберегло би велику кількість життів українців.за все решту окрема под'яка
показать весь комментарий
19.01.2025 23:29 Ответить
без Байди, малоросик, України вже б НЕ було

будеш трампона в ср..ку цілувати, щоб він через півроку снаряди дав

.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:34 Ответить
слухай хамло....ти можеш чию хочеш задницю вилизувати, хоч "байді" хоч "трупіну" хоч "трамбону". але будь Україна в НАТО , не була б всіяна українська земля такою кількістю могил ,невинно вбитих українців і не було би пролито ріки сліз, за загиблими і захисниками і дітьми і стариками ...
показать весь комментарий
20.01.2025 00:46 Ответить
Марк Рубіо - майбутній Блінкен трампона, на слуханнях в Сенаті сказав:
"В України зараз є все, але мало українців...."

розумний дядько.....

в Україні весь час було мало Українців, на відміну від Польщі чи Балтії, а тому не треба про НАТО
.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:55 Ответить
Неправильно звинувачуєте український народ прорашистськими опитування і тим,що сказав "розумний баран",Які б не були опитування і настрої в Україні основою "мудрих дядьків" є ось це опитування про яке(з відомих причин Ви замовчуєте)В НАТО МАЛО НАТІВЦІВ.,але багато куплених куйлом "мудрих таких,як Рубіо"- https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/sim-krain-proty-vstupu-********-v-nato-politico/
показать весь комментарий
20.01.2025 11:13 Ответить
Саме з 2002 року почали відслідковувати настрої українців щодо членства в організації. Станом на червень того року підтримували членство 32% громадян, майже стільки ж були проти (32,2%).

У наступні роки підтримка вступу до Альянсу знизилася, а відсоток противників серйозно зріс. Вже в 2003 році 37,7% українців були проти членства, 21,9% - «за».

До лютого 2005 року членство в НАТО підтримували 18,5% українців, не підтримували - 54,2%. Рекордно низькою підтримка перспективи членства в НАТО була на початку 2006 року: 15,4% українців «за», 63,9% - «проти».

 і т.д.......
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/03/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato
показать весь комментарий
20.01.2025 02:04 Ответить
 
 