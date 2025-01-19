Рассчитываем на постоянную поддержку США, - Сибига в прощальном разговоре с Блинкеном
В воскресенье, 19 января, глава МИД Украины Андрей Сибига провел прощальный телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который сегодня последний день находится в должности.
Об этом глава МИД сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Во время телефонного разговора Сибига поблагодарил американского коллегу "за его решающую роль в переломный момент истории, который помог обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации".
"Мы ценим наше стратегическое партнерство и полагаемся на постоянную поддержку новой администрации США", - заявил Сибига.
Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер также сообщил о разговоре Сибиги и Блинкена.
Миллер рассказал, что Блинкен поблагодарил украинского коллегу за "персональное партнерство и усиление двусторонних отношений США и Украины".
"Они также обсудили недавние действия санкций, направленные на то, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения агрессивной войны, а также продолжение работы по созданию условий для безопасной, мирной и процветающей Украины",- проинформировал Миллер.
