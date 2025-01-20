В конце 2022 года Милли предлагал Украине пойти на переговоры с РФ, Блинкен был против, - NYT
В конце 2022 года тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предложил Украине пойти на переговоры с Россией на фоне успехов ВСУ на поле боя, однако госсекретарь Энтони Блинкен не поддержал такую идею.
Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Блинкен активно участвовал в формировании группы "Рамштайн", которая объединила около 50 стран. Страны, которые входят в "Рамштейн", согласились помочь украинцам оружием или ввести экономические санкции против РФ.
NYT пишет, что поскольку Россия и Украина не стремились к переговорам, Блинкен был "не столько миротворцем, сколько военным стратегом". В частности, дипломат выступал за отправку мощного американского оружия в Украину, часто игнорируя более сдержанных чиновников Пентагона.
"И когда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в конце 2022 года предложил Украине воспользоваться преимуществами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, господин Блинкен настаивал на том, что борьба должна продолжаться", - пишет издание.
Её клоун в граните отольются
Военные всегда исходят из наихудшего реального сценария. Уже тогда Милли прекрасно видел что из себя представляет наша власть и к чему это приведет. А Блинкен, как истинный дипломат, знающий историю, прекрасно понимал цену договоров с рашкой.
- російська мова
- ліквідація армії
- ліквідація суверенітету
По факту перетворення на республіку РФ типу Чечні чи Татарстану із прапором гімном і президентом але по суті - ФІКЦІЯ
І оцінка, про перемир'я в 2022, знову виявилася вірною, в 2025 це видно пречудово.
чому ми не побачили 30 тис полонених або вбитих болотян на правому березі?
Мріяти не шкідливо ...
Годинник Яр,
А це що галімий переклад?
Я сам як ортодоксальний порохобот схильний скрізь шукати зраду але це не той випадок.
Тобто українчики самі обрали блазня-зрадника, який розмінував кордони для ворога, але США має звільняти їм окуповане?
Або треба було не слухати клятого Блінкена, який спочатку попереджав про напад, вибивав нам зброю, і доволити Арагнидії підписати Стамбул, за яким пуйло контролював чисельність наших ЗСУ і зброї?
Клятий Байден!
Нічого, Трамп зробить вам мір з путєним - просто віддасть йому всю Україну
хто посилав арахамію в стамбул ?
хто трубів з кожної праски де і як ми будем контрнаступати щоб московити були готові?
кроти зелені