В конце 2022 года Милли предлагал Украине пойти на переговоры с РФ, Блинкен был против, - NYT

В конце 2022 года тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предложил Украине пойти на переговоры с Россией на фоне успехов ВСУ на поле боя, однако госсекретарь Энтони Блинкен не поддержал такую идею.

Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Блинкен активно участвовал в формировании группы "Рамштайн", которая объединила около 50 стран. Страны, которые входят в "Рамштейн", согласились помочь украинцам оружием или ввести экономические санкции против РФ.

NYT пишет, что поскольку Россия и Украина не стремились к переговорам, Блинкен был "не столько миротворцем, сколько военным стратегом". В частности, дипломат выступал за отправку мощного американского оружия в Украину, часто игнорируя более сдержанных чиновников Пентагона.

"И когда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в конце 2022 года предложил Украине воспользоваться преимуществами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, господин Блинкен настаивал на том, что борьба должна продолжаться", - пишет издание.

