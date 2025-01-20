РУС
7 314 42

В конце 2022 года Милли предлагал Украине пойти на переговоры с РФ, Блинкен был против, - NYT

Блінкен був проти, аби Україна йшла на перемовини з рф у 2022 році

В конце 2022 года тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предложил Украине пойти на переговоры с Россией на фоне успехов ВСУ на поле боя, однако госсекретарь Энтони Блинкен не поддержал такую идею.

Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Блинкен активно участвовал в формировании группы "Рамштайн", которая объединила около 50 стран. Страны, которые входят в "Рамштейн", согласились помочь украинцам оружием или ввести экономические санкции против РФ.

NYT пишет, что поскольку Россия и Украина не стремились к переговорам, Блинкен был "не столько миротворцем, сколько военным стратегом". В частности, дипломат выступал за отправку мощного американского оружия в Украину, часто игнорируя более сдержанных чиновников Пентагона.

"И когда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в конце 2022 года предложил Украине воспользоваться преимуществами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, господин Блинкен настаивал на том, что борьба должна продолжаться", - пишет издание.

+17
Шанс був у 2019.
20.01.2025 00:07 Ответить
20.01.2025 00:07 Ответить
+16
Ніякого шансу не було, ***** і тоді і зараз вимагав одного - КАПІТУЛЯЦІЇ, але бачу до секти "какая разніца" це й досі не дійшло.
20.01.2025 00:22 Ответить
20.01.2025 00:22 Ответить
+15
Ви торочите про "развал фронта" прямо як Скабєєва.
19.01.2025 23:57 Ответить
19.01.2025 23:57 Ответить
Марк Міллі є просто старим тупим пердуном, який хотів пошвидше на пенсію.
19.01.2025 23:43 Ответить
19.01.2025 23:43 Ответить
Пердун не пердун, но его фраза "Киев за 3 дня (72 часа) многих переживет.
Её клоун в граните отольются
20.01.2025 10:03 Ответить
20.01.2025 10:03 Ответить
З таким же успіхом можна говорити, що не потрібно було скидати януковича, або "кучму геть" було помилкою, або голосувати за незалежність - було помилкою.
19.01.2025 23:50 Ответить
19.01.2025 23:50 Ответить
Шли по улице два пессимиста, а за ними оптимист ... в штатском.

Военные всегда исходят из наихудшего реального сценария. Уже тогда Милли прекрасно видел что из себя представляет наша власть и к чему это приведет. А Блинкен, как истинный дипломат, знающий историю, прекрасно понимал цену договоров с рашкой.
19.01.2025 23:54 Ответить
19.01.2025 23:54 Ответить
умно і влучно !

.
20.01.2025 00:53 Ответить
20.01.2025 00:53 Ответить
Тупорилі гниди. Тоді в нас був шанс продавити максимально гарні умови, бо кацапня обісралася, і не перебудувалася на війну, а тепер - буде капітуляція після розвала фронту. Імбецили, блд.
19.01.2025 23:55 Ответить
19.01.2025 23:55 Ответить
Ви торочите про "развал фронта" прямо як Скабєєва.
19.01.2025 23:57 Ответить
19.01.2025 23:57 Ответить
Це вона про рашку
20.01.2025 00:00 Ответить
20.01.2025 00:00 Ответить
Зачем нам Скаабеева? Свои есть.

20.01.2025 00:06 Ответить
20.01.2025 00:06 Ответить
Курви з одного гнєзда - масковскаво.
20.01.2025 00:09 Ответить
20.01.2025 00:09 Ответить
Это сейчас "голос" телемарафета. Голос власти. Это она готовит население страны по заданию ОП.
20.01.2025 00:14 Ответить
20.01.2025 00:14 Ответить
Шанс був у 2019.
20.01.2025 00:07 Ответить
20.01.2025 00:07 Ответить
Но население массово страдало безумием.
20.01.2025 00:15 Ответить
20.01.2025 00:15 Ответить
Шанс чого??? На той момент ми вже проіпали Крим, Луганськ і Донецьк, а пуйло готовився до великої війни!
20.01.2025 06:44 Ответить
20.01.2025 06:44 Ответить
А Зеленські до чого готувалися?
20.01.2025 09:04 Ответить
20.01.2025 09:04 Ответить
Гадки не маю, швидше за все ні до чого. Так дайте відповідь на питання, шанс чого в нас був???
20.01.2025 16:24 Ответить
20.01.2025 16:24 Ответить
Шанс не допустити того, що допустили у наслідок вибору 2019.
20.01.2025 16:32 Ответить
20.01.2025 16:32 Ответить
До якої великої війни? Нема в нього чим її вести.
20.01.2025 10:10 Ответить
20.01.2025 10:10 Ответить
свєтка, а ти впевнена, що хутін пішов би на той час на мир (= капітуляція рашки)
20.01.2025 00:20 Ответить
20.01.2025 00:20 Ответить
Ніякого шансу не було, ***** і тоді і зараз вимагав одного - КАПІТУЛЯЦІЇ, але бачу до секти "какая разніца" це й досі не дійшло.
20.01.2025 00:22 Ответить
20.01.2025 00:22 Ответить
×утін послав би тебе на.уй з твоїми хотєлками, і свій шанс ти продавила б хіба що у вагіну. Фантазерки-імбецилки-миротворки, блд.
20.01.2025 00:53 Ответить
20.01.2025 00:53 Ответить
Умови РФ не мінялись
- російська мова
- ліквідація армії
- ліквідація суверенітету

По факту перетворення на республіку РФ типу Чечні чи Татарстану із прапором гімном і президентом але по суті - ФІКЦІЯ
20.01.2025 01:19 Ответить
20.01.2025 01:19 Ответить
Всі ці умови, не умови а понти на публіку. Справжні умови за кулісами обговорюють
20.01.2025 10:12 Ответить
20.01.2025 10:12 Ответить
Шпілі-Міллі!
20.01.2025 00:34 Ответить
20.01.2025 00:34 Ответить
В червні 2023 США категорично не рекомендували Зелегському підтримувати бунт Пригожина і заходити , тоді , на територію РФ ... що ми ще не знаємо ?
20.01.2025 01:34 Ответить
20.01.2025 01:34 Ответить
правильно робили, бо "дядя женя" був свій, ріднесенький для кацапів тать-кровопивця, а ЗСУ зайшли б в рашку як поляки в Смутний час і зіпсували внутрішню розборку-пугачьовщіну
20.01.2025 02:47 Ответить
20.01.2025 02:47 Ответить
Угу - проте зайшли в серпні 2024 , коли кацапи вже підшотувалися ... нормально так
20.01.2025 08:33 Ответить
20.01.2025 08:33 Ответить
Ха-ха-ха, бидло у коментарях насміхається з генерала, який приклав добрячих зусиль щоб допомогти Україні вижити.
І оцінка, про перемир'я в 2022, знову виявилася вірною, в 2025 це видно пречудово.
20.01.2025 03:32 Ответить
20.01.2025 03:32 Ответить
Як би він ще тоді дозволив нам знищити болотну орду під Херсоном, було зараз менше клопоту з нею під Покровськом та Торецьком. Але йому зателефонував Герасімав та налякав ядеркою, якщо не дамо їм піти без втрат. І ми дали, бо Міллі повівся на цей шантаж.
20.01.2025 08:17 Ответить
20.01.2025 08:17 Ответить
Чому цю байку розповідають лише в останній час? Чому про це нічого не чули у 22-му році? Може тому що тоді вистачало відосів як кацапів на корм ракам пускають?
20.01.2025 10:57 Ответить
20.01.2025 10:57 Ответить
От саме у 2022 році й виникло в мене питання: чому ми не побачили 30 тис полонених або вбитих болотян на правому березі? Яким чином вони змогли евакуватися через велику реку без мостів, під нашим начебто вогнем. Щодо раків, то чому тоді вони зараз додавлюють Торецьк та Годинник Яр, а не ми - Мелитополь? Може не всі годують раків? А чому, не знаєте?
20.01.2025 11:25 Ответить
20.01.2025 11:25 Ответить
А хіба антонівський міст був повністю зруйнований? Його постійно латали після хімарсів. І навіть не зважаючи на це цивільні авто там могли їздити завжди, оминаючи чисельні дірки...

чому ми не побачили 30 тис полонених або вбитих болотян на правому березі?
Мріяти не шкідливо ...
Годинник Яр,
А це що галімий переклад?
20.01.2025 18:01 Ответить
20.01.2025 18:01 Ответить
Ви сами собі суперечите: якщо Антонівський мост ОК та ним можна кататися, то навіщо вони тоді пішли з Херсона? От і стояли б там далі, адже мост ОК. Чи ніт?
20.01.2025 20:14 Ответить
20.01.2025 20:14 Ответить
Якщо ви не в курсі навіть за стан моста у ті часи, то не бачу сенсу вам щось доводити.
Я сам як ортодоксальний порохобот схильний скрізь шукати зраду але це не той випадок.
20.01.2025 20:29 Ответить
20.01.2025 20:29 Ответить
Я не вимагав доводити. Я спитав: чому вони пішли з правого берегу.
20.01.2025 21:27 Ответить
20.01.2025 21:27 Ответить
"Жест доброй волі" Як колись з Київщини, Чернігівщини, Сумщини...
20.01.2025 21:31 Ответить
20.01.2025 21:31 Ответить
Маячня якась. Здається, проблема в тому, що Ви, м'яко кажучи, не дуже розумна людина. М'яко кажучи!
20.01.2025 21:43 Ответить
20.01.2025 21:43 Ответить
Аргументи закінчились , розумію.
21.01.2025 05:45 Ответить
21.01.2025 05:45 Ответить
Тому що припинення війни ніяк не входило в геополітичні плани Байдена-Блінкіна по виснаженню Росії. Ну ось, вже третій рік "виснажують". В результаті вона на кордонах Дніпропетровської області.
20.01.2025 07:14 Ответить
20.01.2025 07:14 Ответить
Бачу, вчора прокотилася чорнуха "сенсаційних викриттів" про адміністрацію Байдена 🤡 мабуть до інавгурації Трампа.
Тобто українчики самі обрали блазня-зрадника, який розмінував кордони для ворога, але США має звільняти їм окуповане?
Або треба було не слухати клятого Блінкена, який спочатку попереджав про напад, вибивав нам зброю, і доволити Арагнидії підписати Стамбул, за яким пуйло контролював чисельність наших ЗСУ і зброї?
Клятий Байден!
Нічого, Трамп зробить вам мір з путєним - просто віддасть йому всю Україну
20.01.2025 09:30 Ответить
20.01.2025 09:30 Ответить
не віддасть. годі вже рахувати трампа дурнішим за себе
20.01.2025 10:01 Ответить
20.01.2025 10:01 Ответить
а хто пропонував йти на перемовини весною того ж року?
хто посилав арахамію в стамбул ?
хто трубів з кожної праски де і як ми будем контрнаступати щоб московити були готові?
кроти зелені
20.01.2025 10:05 Ответить
20.01.2025 10:05 Ответить
 
 