Россияне ударили по Золочеву КАБом, пострадал подросток, - ОВА
Вечером 19 января российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на Золочев Богодуховского района Харьковской области.
Об этом пишет пресс-служба Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
КАБ попал вблизи частного дома.
В результате удара пострадал мальчик 14 лет. Он получил осколочные ранения. Госпитализирован в медицинское учреждение.
