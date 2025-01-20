РУС
Россияне ударили по Золочеву КАБом, пострадал подросток, - ОВА

вибух

Вечером 19 января российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

КАБ попал вблизи частного дома.

В результате удара пострадал мальчик 14 лет. Он получил осколочные ранения. Госпитализирован в медицинское учреждение.

Тварі.
