Последствия ночного удара тремя КАБами по Золочеву на Харьковщине: ранена 14-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 23:05 19 января 2025 года российские войска сбросили три КАБа на Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрушены три жилых дома, еще более 15 - повреждены. Также в результате вражеских атак повреждены хозяйственные помещения, три магазина, два авто, линии электросети", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранена 14-летняя девушка, которую доставили в больницу. У 87-летней женщины острая реакция на стресс.

Читайте также: Враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях Великой Новоселки, некоторые позиции Сил обороны на Покровском направлении разрушены, - ОСГВ "Хортица"















