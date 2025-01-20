Последствия ночного удара тремя КАБами по Золочеву на Харьковщине: ранена 14-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Около 23:05 19 января 2025 года российские войска сбросили три КАБа на Золочев Богодуховского района Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Разрушены три жилых дома, еще более 15 - повреждены. Также в результате вражеских атак повреждены хозяйственные помещения, три магазина, два авто, линии электросети", - говорится в сообщении.
В результате обстрела ранена 14-летняя девушка, которую доставили в больницу. У 87-летней женщины острая реакция на стресс.
