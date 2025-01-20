РУС
Последствия ночного удара тремя КАБами по Золочеву на Харьковщине: ранена 14-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 23:05 19 января 2025 года российские войска сбросили три КАБа на Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрушены три жилых дома, еще более 15 - повреждены. Также в результате вражеских атак повреждены хозяйственные помещения, три магазина, два авто, линии электросети", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранена 14-летняя девушка, которую доставили в больницу. У 87-летней женщины острая реакция на стресс.

Читайте также: Враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях Великой Новоселки, некоторые позиции Сил обороны на Покровском направлении разрушены, - ОСГВ "Хортица"

Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року

Що роблять, суки!
20.01.2025 10:06 Ответить
Ударів у вділповідь не буде. Бо як говорить наш нацлідер, россіяни можуть вийти із зони комфорту, а комфорт рассіан для нас найбільша цінність.
20.01.2025 13:14 Ответить
 
 