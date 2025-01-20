РУС
6 502 69

Трамп готовит масштабные депортации: "Вторжение в нашу страну будет остановлено"

Трамп анонсував масштабні депортації зі США

Избранный президент Дональд Трамп введет жесткие ограничения на иммиграцию в первый день своего пребывания в должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Во время выступления на Capital One Arena в Вашингтоне он заявил, что обещание будет выполнено очень быстро.

"К завтрашнему закату солнца вторжение в нашу страну будет остановлено. ... Это величайшее политическое движение в истории Америки, и 75 дней назад мы одержали эпическую политическую победу, которую когда-либо видел наш народ. Завтра я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы решить каждый кризис, с которым сталкивается наша страна", - сказал Трамп.

Издание отмечает, что именно безопасность границ будет основной темой первых указов президента, поэтому Трамп планирует самую большую депортацию в истории США.

Речь идет, в частности, о классификации наркокартелей как "иностранных террористических организаций", объявлении чрезвычайного положения на границе с Мексикой и восстановлении политики "Оставайтесь в Мексике".

Относительно последнего, это означает, что искатели убежища должны оставаться на родине и ожидать там назначения судебных заседаний в США.

