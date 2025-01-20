Трамп готовит масштабные депортации: "Вторжение в нашу страну будет остановлено"
Избранный президент Дональд Трамп введет жесткие ограничения на иммиграцию в первый день своего пребывания в должности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.
Во время выступления на Capital One Arena в Вашингтоне он заявил, что обещание будет выполнено очень быстро.
"К завтрашнему закату солнца вторжение в нашу страну будет остановлено. ... Это величайшее политическое движение в истории Америки, и 75 дней назад мы одержали эпическую политическую победу, которую когда-либо видел наш народ. Завтра я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы решить каждый кризис, с которым сталкивается наша страна", - сказал Трамп.
Издание отмечает, что именно безопасность границ будет основной темой первых указов президента, поэтому Трамп планирует самую большую депортацию в истории США.
Речь идет, в частности, о классификации наркокартелей как "иностранных террористических организаций", объявлении чрезвычайного положения на границе с Мексикой и восстановлении политики "Оставайтесь в Мексике".
Относительно последнего, это означает, что искатели убежища должны оставаться на родине и ожидать там назначения судебных заседаний в США.
На флажок свой посмотри 🤣
світ поступово сходить з глузду, і слабенька втіха, що ми, українці, не самі-одні такі, що знаходиться свої "73%" приколістів-експериментаторів вже не тільки у нас..
в них ще не загоїлись рани від батога на плантаціях.