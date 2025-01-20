УКР
Трамп готує масштабні депортації: "Вторгнення в нашу країну буде зупинено"

Трамп анонсував масштабні депортації зі США

Обраний президент Дональд Трамп запровадить жорсткі обмеження на імміграцію в перший день свого перебування на посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Під час виступу на Capital One Arena у Вашингтоні він заявив, що обіцянку буде виконано дуже швидко.

"До завтрашнього заходу сонця вторгнення в нашу країну буде зупинене. ... Це найвеличніший політичний рух в історії Америки, і 75 днів тому ми здобули епічну політичну перемогу, яку коли-небудь бачив наш народ. Завтра я діятиму з історичною швидкістю та силою, щоб вирішити кожну кризу, з якою стикається наша країна", - сказав Трамп.

Видання зазначає, що саме безпека кордонів буде основною темою перших указів президента, тому Трамп планує найбільшу депортацію в історії США.

Йдеться, зокрема, про класифікацію наркокартелів як "іноземних терористичних організацій", оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою та відновлення політики "Залишайтеся в Мексиці". 

Щодо останнього, це означає, що шукачі притулку повинні залишатися на батьківщині та очікувати там на призначення судових засідань у США.

+17
при тому, що сша, країна емігрантів. як і той самозакоханий ананіст трамп.
20.01.2025 09:35 Відповісти
+15
Ще один потужний "перемагальник" з функцією турборежиму. Ну, "ізумлєніє" швидко пройде. Поки ржіть, один вумний наріт теж хотів "паржать".
20.01.2025 09:43 Відповісти
+13
Це як наш ****** гідрант про мільйон дронів та мільярд дерев? Відчуваю нас чекає справжнє шоу на сміємося, шашликів наїмось….
20.01.2025 09:29 Відповісти
Ого, серйозні перемоги 🥱
20.01.2025 09:29 Відповісти
Єдине успішне дійство на наступні 4 роки?
20.01.2025 09:29 Відповісти
чому єдине, ще стіну можна добудувати. дурне діло не хитре. а там можна і за інші стіни братися - стіна з Канадою, наприклад, якшо та не захоче бути 51 штатом.
20.01.2025 09:33 Відповісти
це ти щойно зареєструвався шоб мені про це доповісти?
20.01.2025 09:58 Відповісти
Ваш гидрант про мильярд деревьев?
На флажок свой посмотри 🤣
20.01.2025 10:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B2pooQD7cfw Вы просите песен, их есть у меня
світ поступово сходить з глузду, і слабенька втіха, що ми, українці, не самі-одні такі, що знаходиться свої "73%" приколістів-експериментаторів вже не тільки у нас..
показати весь коментар
Латиноси вже на низькому старті?
показати весь коментар
20.01.2025 09:33 Відповісти
От емігранти і працюють, нєгри ніт. Не заставить же він нєгрів працювати?
показати весь коментар
нєгри кажуть, що білі винні їм до самої смерті.
в них ще не загоїлись рани від батога на плантаціях.
показати весь коментар
чекаємо повернення українців на батьківщину!
показати весь коментар
Що, обслуговувати стало нікому? На жаль ні, ніхто не повернеться. На протязі багатьох десятиліть людей мали за бидло. Двері відчиняються в один бік.
показати весь коментар
Не думаю, що в Україну, швидше країни Європи/Азії, так як u4u та інших «біженців» таки нагнуть. Залишаться ті, хто мають грін карту, чи живе та працює по робочі візі.
показати весь коментар
Ну а ты? 🤣
показати весь коментар
А Меланію теж вишле на батьківщину, разом із принцом Гаріком?
показати весь коментар
Потік свідомості ШІ "алєксандр шамов"
показати весь коментар
i?
показати весь коментар
влаштує охоту на відьом. кроме протистояння в суспільстві нічого це не дасть. далі натравить чорних на білих, і навпаки.
показати весь коментар
трамп німецького походження, фашизм та нацизм в нього в генах.
показати весь коментар
Він расист та ніколи цього не приховував.
показати весь коментар
Потік свідомості ШІ "алєксандр шамов"
показати весь коментар
Ждем в США масові протоести а можливо даже революцію
показати весь коментар
Буде готувати Америку до громадянської війни. І правильно, дуже довго вони там спокійно живуть, треба їм піддати двіжухі, як ***** своїм зробив.
показати весь коментар
Тогда мы окажемся под лаптеунтами.
показати весь коментар
Не просто окажемся а дружно осваить Сибирь поедем
показати весь коментар
Не доедем. Изначально, большую половину убъют, остальных на близлежащие урановые шахты. Та слава Богу, не сегодня -завтра, пыня ласты склеит, да и украинцам палец в рот не ложи. Цапорылых породили , их и отпоем.
показати весь коментар
А ви думаєте проблема основна в їхньому нинішньому "царє-батюшкє"? Якщо так, то ви помиляєтесь.
показати весь коментар
Тут фишка в чем? По логике, смена власти в нарабсее - это кровопролитная смута, когда ластоногим ааленям будет не до нас, будут делить свою власть и учтреждать у себя продуктовые талончики.
показати весь коментар
Ну, це ж мають так зірочки скластися, щоб за болотний трон почався замєс. В даному випадку так не буде. Скоріш за все, коли цей буде додихати, або якось обставини складуться, що його будуть усувати, то в кремлі збируться боярє і оберуть собі нового владику. Швиденько проведуть "вибори", щоб офіційно узаконити нового лідєра. Немає зараз передпосилок для "рєвалюціі" на болотах.
показати весь коментар
Кагбэ i немае, i е. В связи с войной , оружия внутри мордора - пруд пруди. Санкции усиливаются, да так, что с едой - напряг. Для сыра голландского и сметаны , кацапы используют малазийско-индусское сухое молоко. Кацапы давятся консервированными бычьим пенисами из Индии... А политическая предпосылка на постое витает. Вон прибайкальские хуралы, уже лет 15 ратуют за выход из .едерации. Но быстрее всего, вы - правы. Штаты боятся развала скотомогильника.
показати весь коментар
Так, ви праві, західні демократії не поспішають вирішити з кацапами питання. Будуть і далі гратися в переговори. На то є купа причин, одна з них це дешеві вуглеводні та наявність ЯЗ в **...ньків. В внутрішній політичній кухні болот, поки є фінансовий ресурс для олігархів, то там все буде спокійно. Я крєпасних в розрахунок не беру, вони будуть не тільки "бычьим пенисами из Индии" гризти, аби гівно "пра вєлічіє" і надалі лізло із зомбоящиків.
показати весь коментар
колись у середньовічній Европі були гоніння на юдеїв. Всі вони масово знайшли притулок у країнах Бенілюс. Нараазі Бенілюкс- засновники Евросоюзу. Трамп такий же мудрий, як гундоса лялька
показати весь коментар
Трамп планує найбільшу депортацію в історії США. - Ленин, Сталин, чи Берия? - Маришников... Пастернак Бо`рис... мдя-аааа.
показати весь коментар
Здесь о чем речь? мол, случись так сейчас в Штатах, через 70 лет амеры будут осуждать это время, но схиблено засуджувати. У нас , к примеру, те, увальни, кто голосовал за клоуна , тяперича гонят на него **** и готовы голосовать за Бойко , каГбэ, "толкова людына".
показати весь коментар
Популізм, спрямований на створення хаосу, починаючи з самих США.
показати весь коментар
ну, стену построил, народ не дурит, обещания выполняет (в отличие от), молодец.
показати весь коментар
от тєбяН? кацапчік?
показати весь коментар
показати весь коментар
Грьобаний цирк !шоу наше 2019 року ще один в турборежимі клоун. може хоч не на коксі
показати весь коментар
На естественном маразме.
показати весь коментар
Пішла сеча по трубах...😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
Та й не кажiть, немае сечi вже такее терпiти.
показати весь коментар
а як без дешевої раб сили він буде робити америку великою знов?)) додік
показати весь коментар
Клубнику в полях он сам собирать будет? Или его сыночек?
показати весь коментар
Ваапше-та, Штаты в клоунах с нами соревнуются. В Эмиратах процентов 80 индусов работает(дешевая рабсила; соотношение к коренному эмиратскому населению) . Там и в голову никому не придет заниматься какой-то депортацией с людьми без гражданства.
показати весь коментар
ЗЫ... мож в Штатах при Трампе созреет экономический кризис, тогда его действия вполне объяснимы.
показати весь коментар
Справедливості для. Індуси в Еміратах живуть та працюють на легальному положенню. Звісно, не тільки індуси. Але якщо звільнився і не маєш доходів то й додому швиденько. Бо дозвіл на проживання анулюється. Ніхто платити по безробіттю там не збирається.
показати весь коментар
Все верно, но Штаты для такого - разве исключение? Шо и в Штатах нужно разводить ежовщину с бериевщиной?
показати весь коментар
Я к чему , в Эмиратах на бордере нет стены до неба.
показати весь коментар
Ну ти ж карту ОАЕ знаєш. Там непотрібно фізичної стіни. Звідки будуть нелегали появлятися. З Оману чи Саудії?
показати весь коментар
I в Оманi, i в Саудии тех индусов - пруд пруди, правда, там им есть конкуренция - филиппки. Но караван бедуинов никто не отменял, дай тока на лапу... Верблюдов там тоже - мама не горюй.
показати весь коментар
ЗЫ... а ваапше-та, я с вами согласен, бо в этих странах нелегалы - абсурд. очень качественный паспорт-контроль. Без эмигрантской визы не то что не устроиться на работу, но и с голоду не сдохнуть, бо тут же арестуют.
показати весь коментар
Чому єжовщину? Просто повернути законодавство у період коли пійманих нелегалів повертали вЗад. Без тотального велкома, як зараз. А щодо недостачі робітників на ,,полуничних,, плантаціях, то якось ще 20 років тому місцеві реднеки ж справлялися.
показати весь коментар
показати весь коментар
Но как бы там ни было, подлежащие депортации - это золотой электорат демократов.
показати весь коментар
кажуть що мексиканці масово (незрозуміло чому), голосили за Трампа...
показати весь коментар
нелегалы не могут быть электоратом
показати весь коментар
Show Must Go On
показати весь коментар
для них - шоу, для нас -погибель; так шо фильтруйте базар
показати весь коментар
Підтримую в тому плані, що Трамп вижене із США кацапів, іранців і іншої нечисті, яка підтримує ці режими. Вони ніколи користі для США не принесуть, а гадити будуть все своє життя.
показати весь коментар
Беззбройні окупанти - все одно окупанти. Що в Криму, що в Чікаго.
показати весь коментар
Такі заходи потребують тиші і несподіванки, інакше справжні нелегали "заляжуть на дно" і тоді доведеться депортувати наївних простаків, які подали документи в міграційну службу і покірно чекають своєї долі. Але це й не важливо, коли потрібне шоу.
показати весь коментар
