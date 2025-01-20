Трамп готує масштабні депортації: "Вторгнення в нашу країну буде зупинено"
Обраний президент Дональд Трамп запровадить жорсткі обмеження на імміграцію в перший день свого перебування на посаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.
Під час виступу на Capital One Arena у Вашингтоні він заявив, що обіцянку буде виконано дуже швидко.
"До завтрашнього заходу сонця вторгнення в нашу країну буде зупинене. ... Це найвеличніший політичний рух в історії Америки, і 75 днів тому ми здобули епічну політичну перемогу, яку коли-небудь бачив наш народ. Завтра я діятиму з історичною швидкістю та силою, щоб вирішити кожну кризу, з якою стикається наша країна", - сказав Трамп.
Видання зазначає, що саме безпека кордонів буде основною темою перших указів президента, тому Трамп планує найбільшу депортацію в історії США.
Йдеться, зокрема, про класифікацію наркокартелів як "іноземних терористичних організацій", оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою та відновлення політики "Залишайтеся в Мексиці".
Щодо останнього, це означає, що шукачі притулку повинні залишатися на батьківщині та очікувати там на призначення судових засідань у США.
На флажок свой посмотри 🤣
світ поступово сходить з глузду, і слабенька втіха, що ми, українці, не самі-одні такі, що знаходиться свої "73%" приколістів-експериментаторів вже не тільки у нас..
в них ще не загоїлись рани від батога на плантаціях.