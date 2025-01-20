Трамп готує масштабні депортації: "Вторгнення в нашу країну буде зупинено"

Обраний президент Дональд Трамп запровадить жорсткі обмеження на імміграцію в перший день свого перебування на посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Під час виступу на Capital One Arena у Вашингтоні він заявив, що обіцянку буде виконано дуже швидко.

"До завтрашнього заходу сонця вторгнення в нашу країну буде зупинене. ... Це найвеличніший політичний рух в історії Америки, і 75 днів тому ми здобули епічну політичну перемогу, яку коли-небудь бачив наш народ. Завтра я діятиму з історичною швидкістю та силою, щоб вирішити кожну кризу, з якою стикається наша країна", - сказав Трамп.

Видання зазначає, що саме безпека кордонів буде основною темою перших указів президента, тому Трамп планує найбільшу депортацію в історії США.

Йдеться, зокрема, про класифікацію наркокартелів як "іноземних терористичних організацій", оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою та відновлення політики "Залишайтеся в Мексиці".

Щодо останнього, це означає, що шукачі притулку повинні залишатися на батьківщині та очікувати там на призначення судових засідань у США.

Також читайте: Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - Трамп