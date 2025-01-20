Трамп должен избегать соглашения с Путиным, иначе столкнется с новой глобальной войной, – экс-генерал США Ходжес

Новоизбранный президент Дональд Трамп должен избегать подписания соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине, иначе он столкнется с новой глобальной войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun.

Он заявил, что соглашение может оказаться подобным той, что спровоцировала Вторую мировую войну и может привести к тому, что Путин через два года "вернется" сильнее и атакует не только Украину, но и страны НАТО:

"Мы должны абсолютно точно предположить, что Путин нанесет ракетные удары не только по Украине, но, возможно, даже по странам НАТО, чтобы вывести из строя транспортную инфраструктуру... Аэропорты и морские порты вдоль восточного фланга НАТО от Финляндии до Польши и Румынии, которые имеют решающее значение для быстрого подкрепления, будут подвергнуты либо кинетическим ударам, либо кибератакам",- заявил Ходжес.

Он выразил уверенность в том, что все это станет реальностью, если Запад не даст отпора "русскому зверю" и не заставит Путина дважды подумать, прежде чем начинать атаки на Украину и Европу.

"Пока вы не дадите отпор и не заставите их заплатить за последствия того, что они делают, они будут продолжать это делать", - заявил Ходжес.

И добавил, что единственный способ остановить эту войну - это "уничтожить экономику России" руками Запада. И Трамп, по его мнению, сейчас находится в значительно более сильном положении, чем Путин. Генерал добавил, что внимание должно быть сосредоточено не на переговорах и сделке с Россией, которая является сейчас "единственной надеждой" Путина, а на достижении стратегического результата - победы Киева.

"Президент США не должен доверять "поджигателю войны" и обязан воспринимать его слова с долей скепсиса. Он должен сказать, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию, и что Путин вынужден жить в пределах своих границ", - добавил Ходжес.

Напомним, накануне инаугурации новоизбранный президент Дональд Трамп провел последний митинг на котором коснулся обычных тем своей предвыборной кампании, включая TikTok, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, лесные пожары в Лос-Анджелесе и свои планы по изданию указов в первый день своего второго срока.

