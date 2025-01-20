РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8446 посетителей онлайн
Новости
3 528 19

Трамп должен избегать соглашения с Путиным, иначе столкнется с новой глобальной войной, – экс-генерал США Ходжес

Трамп має уникати угоди з Путіним

Новоизбранный президент Дональд Трамп должен избегать подписания соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине, иначе он столкнется с новой глобальной войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun.

Он заявил, что соглашение может оказаться подобным той, что спровоцировала Вторую мировую войну и может привести к тому, что Путин через два года "вернется" сильнее и атакует не только Украину, но и страны НАТО:

"Мы должны абсолютно точно предположить, что Путин нанесет ракетные удары не только по Украине, но, возможно, даже по странам НАТО, чтобы вывести из строя транспортную инфраструктуру... Аэропорты и морские порты вдоль восточного фланга НАТО от Финляндии до Польши и Румынии, которые имеют решающее значение для быстрого подкрепления, будут подвергнуты либо кинетическим ударам, либо кибератакам",- заявил Ходжес.

Он выразил уверенность в том, что все это станет реальностью, если Запад не даст отпора "русскому зверю" и не заставит Путина дважды подумать, прежде чем начинать атаки на Украину и Европу.

"Пока вы не дадите отпор и не заставите их заплатить за последствия того, что они делают, они будут продолжать это делать", - заявил Ходжес.

И добавил, что единственный способ остановить эту войну - это "уничтожить экономику России" руками Запада. И Трамп, по его мнению, сейчас находится в значительно более сильном положении, чем Путин. Генерал добавил, что внимание должно быть сосредоточено не на переговорах и сделке с Россией, которая является сейчас "единственной надеждой" Путина, а на достижении стратегического результата - победы Киева.

"Президент США не должен доверять "поджигателю войны" и обязан воспринимать его слова с долей скепсиса. Он должен сказать, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию, и что Путин вынужден жить в пределах своих границ", - добавил Ходжес.

Напомним, накануне инаугурации новоизбранный президент Дональд Трамп провел последний митинг на котором коснулся обычных тем своей предвыборной кампании, включая TikTok, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, лесные пожары в Лос-Анджелесе и свои планы по изданию указов в первый день своего второго срока.

Также читайте: Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - Трамп

Автор: 

путин владимир (32068) россия (96953) США (27763) Трамп Дональд (6465)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Говорить вірно, але чи дійде?
показать весь комментарий
20.01.2025 09:57 Ответить
+8
Пакт Молотова - Ріббентропа - Пакт путіна - Трампа
показать весь комментарий
20.01.2025 10:10 Ответить
+4
Америка віддала владу неадекватній людині, тому має бути готова до будь-чого, як і весь світ.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорить вірно, але чи дійде?
показать весь комментарий
20.01.2025 09:57 Ответить
Два придурки повинні зустрітися в дурці.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:22 Ответить
Придурок Трамп чи ні, це має віришити американський народ, а нам потрібно визначитися за свого - за Боневтіка Потужного. Він же прийшов на популістичних гаслах, що закінчить і війну і зробить рай для всіх, зробив, закінчив?
За пуйла не пишу, він не придурок, він терорист, вбивця і величезна потвора, якої ще світ не бачив.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:09 Ответить
Тік-ток це зараз саме та нагальна проблема яку повинен вирішити Трамп...
показать весь комментарий
20.01.2025 10:02 Ответить
Я думаю що тікток це не проблема а інструмент яким бажає володіти трамп.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:57 Ответить
Пакт Молотова - Ріббентропа - Пакт путіна - Трампа
показать весь комментарий
20.01.2025 10:10 Ответить
Пакт Молотова-Ріббентропа - це рапалльська змова-2.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:22 Ответить
Але ж трамп хоче припинити війну, а для цього треба домовлятися з *уйлом. Дилема виникає.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:12 Ответить
у Трампа мігранти, тік-ток, Китай
показать весь комментарий
20.01.2025 10:13 Ответить
Гренладії, Панама.
показать весь комментарий
20.01.2025 12:16 Ответить
Може иого Пн Корея шось навчила?
показать весь комментарий
20.01.2025 10:22 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 10:26 Ответить
Америка віддала владу неадекватній людині, тому має бути готова до будь-чого, як і весь світ.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:30 Ответить
Трамп має деменцію. Неадекват - це Маск.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:36 Ответить
Ви помиляєтесь. У Трампа ще нема ніякої деменції. А Маск - психічно хворий, це загально відомий факт.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:40 Ответить
Маск -коренной ариец, еще и монгол заточкой. Ему по рангу так положено
показать весь комментарий
20.01.2025 11:02 Ответить
Коли американці вибирали Трампа, вони фактично вибрали Маска, який керує Трампом, і уявляє себе володарем світу
показать весь комментарий
20.01.2025 10:40 Ответить
Та додав, що єдиний спосіб зупинити цю війну - це "знищити економіку Росії" руками Заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3531153.👍
Абсолютна згода . ! Інших варіантів просто не існує !
показать весь комментарий
20.01.2025 12:12 Ответить
 
 