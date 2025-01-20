УКР
Трамп повинен уникати угоди з Путіним, інакше зіткнеться з новою глобальною війною, - ексгенерал США Ходжес

Трамп має уникати угоди з Путіним

Новообраний президент Дональд Трамп повинен уникати підписання угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо України, інакше він зіштовхнеться з новою глобальною війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю The Sun.

Він заявив, що угода може виявитися подібною до тієї, що спровокувала Другу світову війну та може призвести до того, що Путін за два роки "повернеться" сильнішим і атакує не тільки Україну, а й країни НАТО:

"Ми повинні абсолютно точно припустити, що Путін завдасть ракетних ударів не тільки по Україні, але, можливо, навіть по країнах НАТО, щоб вивести з ладу транспортну інфраструктуру… Аеропорти і морські порти вздовж східного флангу НАТО від Фінляндії до Польщі та Румунії, які мають вирішальне значення для швидкого підкріплення, будуть піддані або кінетичним ударам, або кібератакам",- заявив Ходжес.

Він висловив упевненість у тому, що все це стане реальністю, якщо Захід не дасть відсічі "російському звірові" і не змусить Путіна двічі подумати, перш ніж розпочинати атаки на Україну та Європу.

"Поки ви не дасте відсіч і не змусите їх заплатити за наслідки того, що вони роблять, вони продовжуватимуть це робити", - заявив Ходжес.

Та додав, що єдиний спосіб зупинити цю війну - це "знищити економіку Росії" руками Заходу. І Трамп, на його думку, зараз перебуває у значно сильнішому становищі, ніж Путін. Генерал додав, що увага має бути зосереджена не на переговорах та угоді з Росією, яка є наразі "єдиною надією" Путіна, а на досягненні стратегічного результату - перемоги Києва.

"Президент США не повинен довіряти "палію війни" і зобов'язаний сприймати його слова з часткою скепсису. Він повинен сказати, що в наших інтересах, щоб Україна перемогла Росію, і що Путін змушений жити в межах своїх кордонів", - додав Ходжес.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24686) росія (67347) США (24136) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+11
Говорить вірно, але чи дійде?
20.01.2025 09:57 Відповісти
20.01.2025 09:57 Відповісти
+8
Пакт Молотова - Ріббентропа - Пакт путіна - Трампа
20.01.2025 10:10 Відповісти
20.01.2025 10:10 Відповісти
+4
Америка віддала владу неадекватній людині, тому має бути готова до будь-чого, як і весь світ.
20.01.2025 10:30 Відповісти
20.01.2025 10:30 Відповісти
Говорить вірно, але чи дійде?
20.01.2025 09:57 Відповісти
20.01.2025 09:57 Відповісти
Два придурки повинні зустрітися в дурці.
20.01.2025 10:22 Відповісти
20.01.2025 10:22 Відповісти
Придурок Трамп чи ні, це має віришити американський народ, а нам потрібно визначитися за свого - за Боневтіка Потужного. Він же прийшов на популістичних гаслах, що закінчить і війну і зробить рай для всіх, зробив, закінчив?
За пуйла не пишу, він не придурок, він терорист, вбивця і величезна потвора, якої ще світ не бачив.
20.01.2025 13:09 Відповісти
20.01.2025 13:09 Відповісти
Тік-ток це зараз саме та нагальна проблема яку повинен вирішити Трамп...
20.01.2025 10:02 Відповісти
20.01.2025 10:02 Відповісти
Я думаю що тікток це не проблема а інструмент яким бажає володіти трамп.
20.01.2025 10:57 Відповісти
20.01.2025 10:57 Відповісти
Пакт Молотова - Ріббентропа - Пакт путіна - Трампа
20.01.2025 10:10 Відповісти
20.01.2025 10:10 Відповісти
Пакт Молотова-Ріббентропа - це рапалльська змова-2.
20.01.2025 10:22 Відповісти
20.01.2025 10:22 Відповісти
Але ж трамп хоче припинити війну, а для цього треба домовлятися з *уйлом. Дилема виникає.
20.01.2025 10:12 Відповісти
20.01.2025 10:12 Відповісти
у Трампа мігранти, тік-ток, Китай
20.01.2025 10:13 Відповісти
20.01.2025 10:13 Відповісти
Гренладії, Панама.
20.01.2025 12:16 Відповісти
20.01.2025 12:16 Відповісти
Може иого Пн Корея шось навчила?
20.01.2025 10:22 Відповісти
20.01.2025 10:22 Відповісти
20.01.2025 10:26 Відповісти
20.01.2025 10:26 Відповісти
Америка віддала владу неадекватній людині, тому має бути готова до будь-чого, як і весь світ.
20.01.2025 10:30 Відповісти
20.01.2025 10:30 Відповісти
Трамп має деменцію. Неадекват - це Маск.
20.01.2025 10:36 Відповісти
20.01.2025 10:36 Відповісти
Ви помиляєтесь. У Трампа ще нема ніякої деменції. А Маск - психічно хворий, це загально відомий факт.
20.01.2025 10:40 Відповісти
20.01.2025 10:40 Відповісти
Маск -коренной ариец, еще и монгол заточкой. Ему по рангу так положено
20.01.2025 11:02 Відповісти
20.01.2025 11:02 Відповісти
Коли американці вибирали Трампа, вони фактично вибрали Маска, який керує Трампом, і уявляє себе володарем світу
20.01.2025 10:40 Відповісти
20.01.2025 10:40 Відповісти
Та додав, що єдиний спосіб зупинити цю війну - це "знищити економіку Росії" руками Заходу.👍
Абсолютна згода . ! Інших варіантів просто не існує !
Абсолютна згода . ! Інших варіантів просто не існує !
20.01.2025 12:12 Відповісти
20.01.2025 12:12 Відповісти
 
 