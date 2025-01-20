Трамп повинен уникати угоди з Путіним, інакше зіткнеться з новою глобальною війною, - ексгенерал США Ходжес

Новообраний президент Дональд Трамп повинен уникати підписання угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо України, інакше він зіштовхнеться з новою глобальною війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю The Sun.

Він заявив, що угода може виявитися подібною до тієї, що спровокувала Другу світову війну та може призвести до того, що Путін за два роки "повернеться" сильнішим і атакує не тільки Україну, а й країни НАТО:

"Ми повинні абсолютно точно припустити, що Путін завдасть ракетних ударів не тільки по Україні, але, можливо, навіть по країнах НАТО, щоб вивести з ладу транспортну інфраструктуру… Аеропорти і морські порти вздовж східного флангу НАТО від Фінляндії до Польщі та Румунії, які мають вирішальне значення для швидкого підкріплення, будуть піддані або кінетичним ударам, або кібератакам",- заявив Ходжес.

Він висловив упевненість у тому, що все це стане реальністю, якщо Захід не дасть відсічі "російському звірові" і не змусить Путіна двічі подумати, перш ніж розпочинати атаки на Україну та Європу.

"Поки ви не дасте відсіч і не змусите їх заплатити за наслідки того, що вони роблять, вони продовжуватимуть це робити", - заявив Ходжес.

Та додав, що єдиний спосіб зупинити цю війну - це "знищити економіку Росії" руками Заходу. І Трамп, на його думку, зараз перебуває у значно сильнішому становищі, ніж Путін. Генерал додав, що увага має бути зосереджена не на переговорах та угоді з Росією, яка є наразі "єдиною надією" Путіна, а на досягненні стратегічного результату - перемоги Києва.

"Президент США не повинен довіряти "палію війни" і зобов'язаний сприймати його слова з часткою скепсису. Він повинен сказати, що в наших інтересах, щоб Україна перемогла Росію, і що Путін змушений жити в межах своїх кордонів", - додав Ходжес.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - Трамп