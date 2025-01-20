Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что мир уже находится в Третьей мировой войне, однако может этого не осознавать.

Мир может не осознавать того, что Третья мировая уже началась, "поскольку мы так сильно пытаемся ее избежать". Халла-ахо предупредил, что игнорирование фактов приведет к большим проблемам.

"Если мы не знаем, находимся ли мы в состоянии войны, всегда лучше предполагать, что находимся", - сказал Халла-ахо в интервью газете Turun Sanomat.

Халла-ахо утверждал, что защита и помощь Украине должны быть высшим политическим приоритетом. Он сказал, что война в Украине должна привлекать больше внимания в финской политике, чем это происходит сейчас.

Спикер парламента также отметил, что Финляндия должна более четко определить свою цель, а затем инвестировать в это.

