Мир, возможно, уже находится в Третьей мировой войне, – спикер парламента Финляндии Халла-ахо
Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что мир уже находится в Третьей мировой войне, однако может этого не осознавать.
об этом пишет издание Yle.
Мир может не осознавать того, что Третья мировая уже началась, "поскольку мы так сильно пытаемся ее избежать". Халла-ахо предупредил, что игнорирование фактов приведет к большим проблемам.
"Если мы не знаем, находимся ли мы в состоянии войны, всегда лучше предполагать, что находимся", - сказал Халла-ахо в интервью газете Turun Sanomat.
Халла-ахо утверждал, что защита и помощь Украине должны быть высшим политическим приоритетом. Он сказал, что война в Украине должна привлекать больше внимания в финской политике, чем это происходит сейчас.
Спикер парламента также отметил, что Финляндия должна более четко определить свою цель, а затем инвестировать в это.
інфантільні лєвацьки толєрасти!
і зверніть увагу, це каже найвищий посадовець, розвиненої країни, зі всією повнотою доступу до інформації.
Зброя та записки, знайдені у загиблих солдатів армії КНДР у Курській області росії, демонструють їх спосіб мислення і те, як швидко вони адаптуються до ведення війни в ******** умовах, а в документах, знайдених у схованці, описується перебіг боїв...
Папери свідчать, що солдати армії КНДР докладно записують свій бойовий досвід і, ймовірно, використовують його для кращого розуміння нових технологій...
Українські військові вказують, що північнокорейці навчаються на своїх помилках і «намагаються стати розумнішими»...
У документах, знайдених у схованці, «також критично описується поведінка деяких північнокорейських солдатів, йдеться, що вони вбили кілька українських солдатів, які спробували здатися - така тактика, схоже, розлютила українців і зрештою «затягнула бій».
Крім того, в одному з документів йдеться, що солдати армії КНДР зіткнулися з труднощами через те, що їм не надали дані про опорні пункти противника, місця запуску БПЛА або артилерійські позиції і «тому вони вийшли на поле бою непідготовленими».
...
Також в одного із загиблих солдатів армії КНДР знайшли буклет із патріотичними північнокорейськими піснями. Знайдені у північнокорейців послання дають зрозуміти, що вони набагато мотивованіші, ніж росіяни.
Крім того, північнокорейці «пристосовуються» до умов бою, https://www.washingtonpost.com/world/2025/01/19/ukraine-kursk-north-korean-soldiers/ пише WP із посиланням на українських бійців."