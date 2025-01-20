Світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій війні, - спікер парламенту Фінляндії Халла-ахо

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Yle.

Світ може не усвідомлювати того, що Третя світова вже почалася, "оскільки ми так сильно намагаємося її уникнути". Халла-ахо попередив, що ігнорування фактів призведе до більших проблем.

"Якщо ми не знаємо, чи перебуваємо у стані війни, завжди краще припускати, що перебуваємо", – сказав Халла-ахо в інтерв'ю газеті Turun Sanomat.

Халла-ахо стверджував, що захист і допомога Україні повинні бути вищим політичним пріоритетом. Він сказав, що війна в Україні повинна привертати більше уваги у фінській політиці, ніж це відбувається зараз.

Спікер парламенту також зазначив, що Фінляндія повинна більш чітко визначити свою мету, а потім інвестувати в це.

