Світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій війні, - спікер парламенту Фінляндії Халла-ахо
Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Yle.
Світ може не усвідомлювати того, що Третя світова вже почалася, "оскільки ми так сильно намагаємося її уникнути". Халла-ахо попередив, що ігнорування фактів призведе до більших проблем.
"Якщо ми не знаємо, чи перебуваємо у стані війни, завжди краще припускати, що перебуваємо", – сказав Халла-ахо в інтерв'ю газеті Turun Sanomat.
Халла-ахо стверджував, що захист і допомога Україні повинні бути вищим політичним пріоритетом. Він сказав, що війна в Україні повинна привертати більше уваги у фінській політиці, ніж це відбувається зараз.
Спікер парламенту також зазначив, що Фінляндія повинна більш чітко визначити свою мету, а потім інвестувати в це.
інфантільні лєвацьки толєрасти!
і зверніть увагу, це каже найвищий посадовець, розвиненої країни, зі всією повнотою доступу до інформації.
Зброя та записки, знайдені у загиблих солдатів армії КНДР у Курській області росії, демонструють їх спосіб мислення і те, як швидко вони адаптуються до ведення війни в ******** умовах, а в документах, знайдених у схованці, описується перебіг боїв...
Папери свідчать, що солдати армії КНДР докладно записують свій бойовий досвід і, ймовірно, використовують його для кращого розуміння нових технологій...
Українські військові вказують, що північнокорейці навчаються на своїх помилках і «намагаються стати розумнішими»...
У документах, знайдених у схованці, «також критично описується поведінка деяких північнокорейських солдатів, йдеться, що вони вбили кілька українських солдатів, які спробували здатися - така тактика, схоже, розлютила українців і зрештою «затягнула бій».
Крім того, в одному з документів йдеться, що солдати армії КНДР зіткнулися з труднощами через те, що їм не надали дані про опорні пункти противника, місця запуску БПЛА або артилерійські позиції і «тому вони вийшли на поле бою непідготовленими».
...
Також в одного із загиблих солдатів армії КНДР знайшли буклет із патріотичними північнокорейськими піснями. Знайдені у північнокорейців послання дають зрозуміти, що вони набагато мотивованіші, ніж росіяни.
Крім того, північнокорейці «пристосовуються» до умов бою, https://www.washingtonpost.com/world/2025/01/19/ukraine-kursk-north-korean-soldiers/ пише WP із посиланням на українських бійців."