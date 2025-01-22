Двое мужчин погибли в результате удара российского FPV-дрона по авто в селе Гоптовка на Харьковщине

В результате сброса боеприпаса смертельные ранения получили двое мужчин 1968 и 1980 годов рождения.

Об этом сообщил глава ХОВА Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли село Гоптовка Дергачевской громады Харьковской области.

"Происшествие произошло 21 января в 18:30. Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю, который перемещался по территории села. 56-летний и 44-летний гражданские мужчины, которые находились в салоне автомобиля, погибли на месте", - говорится в сообщении.

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