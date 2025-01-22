Двое мужчин погибли в результате удара российского FPV-дрона по авто в селе Гоптовка на Харьковщине
В результате сброса боеприпаса смертельные ранения получили двое мужчин 1968 и 1980 годов рождения.
Об этом сообщил глава ХОВА Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты обстреляли село Гоптовка Дергачевской громады Харьковской области.
"Происшествие произошло 21 января в 18:30. Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю, который перемещался по территории села. 56-летний и 44-летний гражданские мужчины, которые находились в салоне автомобиля, погибли на месте", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль