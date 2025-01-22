РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10797 посетителей онлайн
Новости
775 0

Двое мужчин погибли в результате удара российского FPV-дрона по авто в селе Гоптовка на Харьковщине

У Гоптівці загинули двоє чоловіків

В результате сброса боеприпаса смертельные ранения получили двое мужчин 1968 и 1980 годов рождения.

Об этом сообщил глава ХОВА Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли село Гоптовка Дергачевской громады Харьковской области.

"Происшествие произошло 21 января в 18:30. Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю, который перемещался по территории села. 56-летний и 44-летний гражданские мужчины, которые находились в салоне автомобиля, погибли на месте", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне обстреляли Купянск и Белый Колодец на Харьковщине, пострадали четыре человека. ФОТО

Автор: 

обстрел (27652) Харьковская область (1013) Харьковский район (314) Гоптовка (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 