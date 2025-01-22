Шольц перед встречей с Макроном: Германия и Франция не снизят поддержку Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Франция не уменьшат поддержку Украины. Также Берлин и Париж будут отстаивать интересы Европы перед США.

Об этом Шольц сказал перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 22 января, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ясно одно: Украина может на нас положиться. Мы не ослабим поддержку Украины, которая уже почти три года героически дает отпор российской агрессии... Конечно, мы все хотим, чтобы эта ужасная война закончилась, но это возможно, только если Украина будет сильной", - сказал канцлер Германии.

Шольц отметил, что он обещал продолжение поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Давосе накануне.

"Путин поставил топор в европейский мирный порядок, принцип которого заключается в том, что границы нельзя перемещать силой",- заявил политик.

Кроме этого, Шольц рассказал, что Франция и Германия имеют общую цель - вместе с европейскими партнерами и друзьями они будут отстаивать интересы свободной, сильной и экономически успешной Европы.

Также глава правительства ФРГ заявил, что президент США Дональд Трамп "будет вызовом" и упомянул, что Трамп уже принял или объявил ряд решений, которые европейские партнеры детально проанализируют.

"Наша позиция четкая: Европа является большой экономической зоной с примерно 450 миллионами граждан. Мы сильны. Мы стоим вместе. Европа не будет прятаться, а будет конструктивным и уверенным в себе партнером", - заявил Шольц.

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Он отметил, что за последние годы европейцы сделали много для укрепления европейской опоры НАТО, а также почти во всех странах Европы растут расходы на оборону.

Канцлер Германии добавил, что Берлин и Париж решили вместе с европейскими партнерами разрабатывать высокоточное оружие. По его словам, немецко-французское сотрудничество в сфере обороны и вооружений уже осуществляется и углубляется.

Ранее Шольц заявлял, что в ближайшее время Германия обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины.

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