Будут судить военного, убившего трех женщин на Тернопольщине в августе прошлого года

45-летнему военнослужащему воинской части грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за убийство трех женщин в селе Збаражской громады на Тернопольщине.

Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего военнослужащего воинской части по факту умышленного убийства и законченного покушения на умышленное убийство (п.1, п.5 ч.2 ст.115 и ч. 2 ст. 15 п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в отеле на Печерске: сообщено о подозрении в хулиганстве трем участникам конфликта. ФОТО

Расследованием установлено, что в августе 2024 года на центральной улице одного из сел Збаражской громады на Тернопольщине обвиняемый навеселе совершил несколько выстрелов в направлении людей.

В результате две женщины в возрасте 42 и 78 лет погибли на месте происшествия, а еще одна 86-летняя потерпевшая скончалась в больнице. Ранения также получили еще четверо местных жителей.

Сейчас военный находится под стражей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также читайте: Стрельбу в Счастливом устроил представитель ДФТГ, открыто уголовное производство, - Нацполиция