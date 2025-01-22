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Будут судить военного, убившего трех женщин на Тернопольщине в августе прошлого года

Оголошено підозру чоловіку, який вчинив стрілянину на Тернопільщині

45-летнему военнослужащему воинской части грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за убийство трех женщин в селе Збаражской громады на Тернопольщине.

Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего военнослужащего воинской части по факту умышленного убийства и законченного покушения на умышленное убийство (п.1, п.5 ч.2 ст.115 и ч. 2 ст. 15 п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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Расследованием установлено, что в августе 2024 года на центральной улице одного из сел Збаражской громады на Тернопольщине обвиняемый навеселе совершил несколько выстрелов в направлении людей.

В результате две женщины в возрасте 42 и 78 лет погибли на месте происшествия, а еще одна 86-летняя потерпевшая скончалась в больнице. Ранения также получили еще четверо местных жителей.

Сейчас военный находится под стражей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: 

стрельба (3266) убийство (6504) Тернопольская область (737)


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Топ комментарии
+10
оповіщав людей.
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22.01.2025 17:05
+8
Щось глюкнуло нашого військового в той момент ,
що він раптом
відкрив вогонь по людях!
Тут потрібно психіатрам попрацювати над цим прикрим випадком 🙁
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22.01.2025 16:58
+7
мало інформації про вбивцю, і взагалі про трагедію
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22.01.2025 17:01
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А чому він поза частиною бродив по формі і зі зброєю? Ладно з формою, зброя на який ляд?
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22.01.2025 16:52 Ответить
оповіщав людей.
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22.01.2025 17:05 Ответить
Щось глюкнуло нашого військового в той момент ,
що він раптом
відкрив вогонь по людях!
Тут потрібно психіатрам попрацювати над цим прикрим випадком 🙁
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22.01.2025 16:58 Ответить
Небезпечний він,жити в суспільстві він не повинен
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22.01.2025 17:09 Ответить
мало інформації про вбивцю, і взагалі про трагедію
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22.01.2025 17:01 Ответить
Ой ше буде таких новин... Війна закінчеться і будеть хлопці своїх ... по світу шукати і рогами чиплятися
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22.01.2025 17:09 Ответить
Якщо був напад на військових, то все правильно зробив, чи вже забули бабок з іконами ,що на донбасі під бтри кидались
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22.01.2025 17:36 Ответить
Перший вже є.
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22.01.2025 18:12 Ответить
Сергей, Сергея не обманет? Можно ссылку для подтверждения ваших слов?
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22.01.2025 17:38 Ответить
Герой, ****. Гордість країни.
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22.01.2025 17:43 Ответить
Вбив би декілька корупціонерів комсомольцев малоросо-удмуртов, був би героем на рівні Довбуша чи Кармелюка, а так він просто ганебна наволоч.
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22.01.2025 18:33 Ответить
Срач через 3-2-1...
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22.01.2025 18:14 Ответить
 
 