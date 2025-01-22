Будут судить военного, убившего трех женщин на Тернопольщине в августе прошлого года
45-летнему военнослужащему воинской части грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за убийство трех женщин в селе Збаражской громады на Тернопольщине.
Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры Западного региона, передает Цензор.НЕТ.
Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего военнослужащего воинской части по факту умышленного убийства и законченного покушения на умышленное убийство (п.1, п.5 ч.2 ст.115 и ч. 2 ст. 15 п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Расследованием установлено, что в августе 2024 года на центральной улице одного из сел Збаражской громады на Тернопольщине обвиняемый навеселе совершил несколько выстрелов в направлении людей.
В результате две женщины в возрасте 42 и 78 лет погибли на месте происшествия, а еще одна 86-летняя потерпевшая скончалась в больнице. Ранения также получили еще четверо местных жителей.
Сейчас военный находится под стражей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що він раптом
відкрив вогонь по людях!
Тут потрібно психіатрам попрацювати над цим прикрим випадком 🙁