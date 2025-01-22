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В Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером 22 января в столице и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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Опасность продолжалась 24 минуты.

Автор: 

воздушная тревога (803) баллистические ракеты (406)


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