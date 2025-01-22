В Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
Вечером 22 января в столице и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
Опасность продолжалась 24 минуты.
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