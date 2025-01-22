В Киеве и нескольких областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Вечером 22 января в столице и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Также читайте: У нас нет системы для перехвата "Орешника", это побуждает нас создать ее, - Сырский

Опасность продолжалась 24 минуты.