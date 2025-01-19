У нас нет системы для перехвата "Орешника", это побуждает нас создать ее, - Сырский
Сейчас Украина не имеет систем для перехвата российской ракеты "Орешник". Однако Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны.
Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, которое транслировалось в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ.
Сырский отметил, что лишь несколько систем противовоздушной обороны способны перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Таких систем ПВО Украина не имеет, отметил Главнокомандующий.
"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая бы была не просто противовоздушной, а противоракетной системой. Это также побуждает нас активно вести и переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую систему", - заявил Сырский.
На уточняющий вопрос, являются ли эти украинские противоракетная и ракетная системы только теорией или практикой, Сырский ответил:
"Работы ведутся, ведутся активно в этом направлении. Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат".
Ракета "Орешник": что известно
"Орешник" - вероятная российская баллистическая ракета средней дальности (IRBM), которая, по данным украинских военных, может развивать скорость более 12 300 км/ч. Ракета оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых, как сообщается, содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата, хотя современные системы противоракетной обороны разработаны для противодействия такому типу вооружения.
При этом отмечается, что результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, показал, что это не самая новая разработка, которая только что была создана.
Издание Financial Times утверждает, что Россия ударила по Днепру не "Орешником", а модифицированной ракетой средней дальности RS-26 "Рубеж".
Хоча, може в кварталі95 ракетні інженери Лисий пікалов з Юзіком щось вже і виготовили, і не кажуть бо секретно?
1. Почему мы не бьем по Кремлю?
2. Почему кацапы не бьют по Банковой?
І по кремлю не так важливо, краще по заводам і НІІ всяким. Хоча і по кремлю психологічний ефект в перекреслювання ліній було би краще ніж на курщині.
Про десятки цинков с 7,62 никто не вспомнит. Но один патрон большего диаметра будут помнить всегда
Орєшніка було два: один побив гаражний кооператив у Дніпрі, другий зламався при старті.
Зараз найбільшу загрозу становлять системи кокошнік і бояришнік...
У нас ружья на беспилотники ставят. А это, как говорил один ученый, на новых физических принципах
Ні, річ звісно важлива, але може спочатку просту ракету для захисту від КАБів та Шахедів? Проти літаків що це запускають.... Може не варто починати з Зірки Смерті, може спочатку щось попростіше робити? І подешевше.
Немає вітчизняного ППО. НЕ-МА-Є. Ми по ракетах на 400% зараз прив'язані до ракет з Заходу. Може спочатку це, а потім дорогу, складну і довготривалу програму створення ПРО?