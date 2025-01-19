У нас нет системы для перехвата "Орешника", это побуждает нас создать ее, - Сырский

Сейчас Украина не имеет систем для перехвата российской ракеты "Орешник". Однако Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, которое транслировалось в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ.

Сырский отметил, что лишь несколько систем противовоздушной обороны способны перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Таких систем ПВО Украина не имеет, отметил Главнокомандующий.

"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая бы была не просто противовоздушной, а противоракетной системой. Это также побуждает нас активно вести и переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую систему", - заявил Сырский.

На уточняющий вопрос, являются ли эти украинские противоракетная и ракетная системы только теорией или практикой, Сырский ответил:

"Работы ведутся, ведутся активно в этом направлении. Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат".

Читайте также: Путин предлагал ударить "Орешником" по Киеву. Это адекватный человек? Просто отморозки, - Зеленский

Ракета "Орешник": что известно

"Орешник" - вероятная российская баллистическая ракета средней дальности (IRBM), которая, по данным украинских военных, может развивать скорость более 12 300 км/ч. Ракета оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых, как сообщается, содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата, хотя современные системы противоракетной обороны разработаны для противодействия такому типу вооружения.

При этом отмечается, что результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, показал, что это не самая новая разработка, которая только что была создана.

Издание Financial Times утверждает, что Россия ударила по Днепру не "Орешником", а модифицированной ракетой средней дальности RS-26 "Рубеж".

Читайте также: "Орешник", которым РФ ударила по Днепру, содержал детали, изготовленные в 2017 году, - СМИ