РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9713 посетителей онлайн
Новости
5 881 119

У нас нет системы для перехвата "Орешника", это побуждает нас создать ее, - Сырский

Сирський про протидію російському Орєшніку

Сейчас Украина не имеет систем для перехвата российской ракеты "Орешник". Однако Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, которое транслировалось в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ.

Сырский отметил, что лишь несколько систем противовоздушной обороны способны перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Таких систем ПВО Украина не имеет, отметил Главнокомандующий.

"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая бы была не просто противовоздушной, а противоракетной системой. Это также побуждает нас активно вести и переговоры с нашими союзниками, чтобы получить такую систему", - заявил Сырский.

На уточняющий вопрос, являются ли эти украинские противоракетная и ракетная системы только теорией или практикой, Сырский ответил:

"Работы ведутся, ведутся активно в этом направлении. Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат".

Читайте также: Путин предлагал ударить "Орешником" по Киеву. Это адекватный человек? Просто отморозки, - Зеленский

Ракета "Орешник": что известно

"Орешник" - вероятная российская баллистическая ракета средней дальности (IRBM), которая, по данным украинских военных, может развивать скорость более 12 300 км/ч. Ракета оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых, как сообщается, содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата, хотя современные системы противоракетной обороны разработаны для противодействия такому типу вооружения.

При этом отмечается, что результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, показал, что это не самая новая разработка, которая только что была создана.

Издание Financial Times утверждает, что Россия ударила по Днепру не "Орешником", а модифицированной ракетой средней дальности RS-26 "Рубеж".

Читайте также: "Орешник", которым РФ ударила по Днепру, содержал детали, изготовленные в 2017 году, - СМИ

Автор: 

ПВО (3038) Александр Сырский (700) баллистические ракеты (435) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Міни якісні для початку зроби!
показать весь комментарий
19.01.2025 21:52 Ответить
+17
До сраки той орєшнік. Навіть на рашці вже ніхто про нього не згадує. Чи воно хоче бабла освоїти?
Ядеркою якщо йо..бнуть, то буде не одна ракета, і теж все до сраки. Якщо такий же ж муляж, то немає сенсу витрачати THAAD, який нам ніхто не дасть, а самі ми його не зробимо. Може нарешті хоч набоїв дасте? Або мін нормальних? Або теплі куртки?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:52 Ответить
+8
*****!!!! Вы зелёные обаплы за три года войны не можете слепить аналог Шахеда. Хотя у Украины есть уже десятки целых образцов разобранных до винтика .Шахед по сложности сборки примерно как мотоцикл. Но зелёные бездарные прохендеи по прежнему клепают фанерные дроны из гавна и палок с несколькими кг взрывчатки .Что даже попадая в дом такой дрон максимум разбивает пару стёкол ,а кацапы Шахедами нам целые предприятия разрушают и подстанции разваливают к чёрту. Зато приближённые к кварталу барыжки бегом организовали фирмы по производству дронов и доят государственный бюджет закупая фанерные дроны в десятки раз выше их себестоимости. И теперь туповатый просырский рассказывает как они зелёные пустобрёхи организуют такое производство .... Долбанные зелёные черти доведут Украину до унизительного перемирия с потерей территорий .....Долго мы ещё отхаркивать будем мырные самыты, хвормулы мыру и патужни планы пэрэмогы............
показать весь комментарий
19.01.2025 22:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Даже страшно представит , сколько зелёные на токой теме умудрятся спи..ть.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:33 Ответить
Потужно брешуть один одному.
Хоча, може в кварталі95 ракетні інженери Лисий пікалов з Юзіком щось вже і виготовили, і не кажуть бо секретно?
показать весь комментарий
19.01.2025 22:37 Ответить
Орешнік... для початнку б зробили дрони (чи ракети) які б могли пробитися крізь ППО москви. І міни. Навіть міни нормално не можуть налагодити, а щось про збиття орєшніка мріють.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:50 Ответить
Мариш руїнами кремля ? Може для України краще коли у кацапів згорить стратегічна авіація , куди потихеньку дрони долітають ?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:31 Ответить
Вопрос один. Ответы разные.
1. Почему мы не бьем по Кремлю?
2. Почему кацапы не бьют по Банковой?
показать весь комментарий
20.01.2025 07:29 Ответить
І як, багато авійції вже згоріло? Доречі так, ракету яка б збивала авацію на 200км теж "народити" не в змозі. Але про збиття балістики мріємо.
І по кремлю не так важливо, краще по заводам і НІІ всяким. Хоча і по кремлю психологічний ефект в перекреслювання ліній було би краще ніж на курщині.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:03 Ответить
Потрібно зробити потужну установку для запуску незламних(бракованних) мін, які будуть сбивать все, що завгодно! (с)
показать весь комментарий
19.01.2025 22:56 Ответить
Тема напоминает случай с козой и викингом.
Про десятки цинков с 7,62 никто не вспомнит. Но один патрон большего диаметра будут помнить всегда
показать весь комментарий
20.01.2025 07:33 Ответить
В кацапів є три нових мег-супер-аналоговнєт-системи: орєшік, кокошнік і бояришнік...
Орєшніка було два: один побив гаражний кооператив у Дніпрі, другий зламався при старті.
Зараз найбільшу загрозу становлять системи кокошнік і бояришнік...
показать весь комментарий
19.01.2025 23:03 Ответить
Ну лазерну зброю ж зробили... чого ще жодна країна в світі не змогла. Так що і протидія проти Орєшніка точно буде...
показать весь комментарий
19.01.2025 23:15 Ответить
Шо тот лазер? Лазерную указку побольше и батарейку потолще.
У нас ружья на беспилотники ставят. А это, как говорил один ученый, на новых физических принципах
показать весь комментарий
20.01.2025 07:37 Ответить
Дивився ще десь у 2018 чі 19 інтерв'ю гол. конструктора Южмаша, так він казав що ми можемо зробити не гірший а то і кращиц комплекс ніж Патріот тільк яеиц коштуватиме в рази дешевше, але зермакам це не потрібно, вони ж мін 120 х зробити не можуть, хоча їх робили в 1943 році, а у цих крис не виходе в 2025 му
показать весь комментарий
20.01.2025 00:31 Ответить
Протиракетну ситстему робити.....
Ні, річ звісно важлива, але може спочатку просту ракету для захисту від КАБів та Шахедів? Проти літаків що це запускають.... Може не варто починати з Зірки Смерті, може спочатку щось попростіше робити? І подешевше.
Немає вітчизняного ППО. НЕ-МА-Є. Ми по ракетах на 400% зараз прив'язані до ракет з Заходу. Може спочатку це, а потім дорогу, складну і довготривалу програму створення ПРО?
показать весь комментарий
20.01.2025 02:44 Ответить
Я пропоную ще краще рішення - створити систему, яка буде все перехоплювати. Всі проблеми вирішено.
показать весь комментарий
20.01.2025 03:49 Ответить
А до чого тут ти, сирський? Спочатку мусорів та тцкашників до фронту спрямуй, бо в тебе на сході повна дупа.
показать весь комментарий
20.01.2025 06:04 Ответить
"Створити систему перехоплення "орєшніка", сказав той, який 5 років не може налагодити випуск найпростішої в світі міни, штампує за великі гроші брак???
показать весь комментарий
20.01.2025 08:35 Ответить
Ргч неэффективно если ты не используешь ядерные боеголовки. Доставить 600 кг тротила в одну точку это серьезный взрыв, а доставить 6 по сто это шесть хлопушек
показать весь комментарий
20.01.2025 09:59 Ответить
Ой ****, до чого ми котимось.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 