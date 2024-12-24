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россия (93011) баллистические ракеты (325)

"Орешник", которым РФ ударила по Днепру, содержал детали, изготовленные в 2017 году, - СМИ

Залишки російської балістичної ракети

Результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, показал, что это не самая новая разработка, которая только что была создана.

Об этом сообщает Defense Express, информирует Цензор.НЕТ.

На одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства - 12 апреля 2017 года. И то, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет прямо говорит, что собрали конкретно этот "Орешник" примерно в 2017-2018 годах.

деталь з російської ракети орєшнік

Как отмечают журналисты, 2017 год соответствовал планам начать серийное производство РС-26 "Рубеж", в котором и усматривают настоящее название "Орешника". Но в марте 2018 года в Москве якобы было принято решение отменить поставки РС-26 на вооружение. Также это означает, что разработку "Орешника" начали значительно раньше, потому что 2017 год - это год производства конкретной детали. А вот начерчивать эту ракету очевидно начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше.

Также внимание следует уделить индексу детали - "ЭФИТ 302811.002". Название "ЭФИТ" напрямую связано с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), входящим в "Роскосмос". Оно занимается системами управления для ракетных комплексов: "Зенит", "Протон-М", разгонных блоков "Фрегат". В частности для ракеты "Зенит" система имеет индекс "ЭФИТ 377513.008", а для разгонного блока "Фрегат" - "ЭФИТ.378111.003".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Запад "сомневается" в "Орешнике", пусть выберет объект для поражения в Киеве и попытается отразить удар, - Путин

То, что в РФ в 2017 году система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле в очередной раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с США, еще и этой разработкой. А не только ракетами для "Искандера".

Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.
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Топ комментарии
+2
Яка різниця коли деталь зроблена. Кацапи вхирачили нею і як я зрозумів досить вдало вхирачили.
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24.12.2024 00:26
+1
В землю безусловно попали. А вот имитаторы боевой части в верхних слоях атмосферы развалились, и падало все это куда попало. Хотя конечно и крыши могло попробивать, и окна выбить. Но не более.
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24.12.2024 00:49
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Яка різниця коли деталь зроблена. Кацапи вхирачили нею і як я зрозумів досить вдало вхирачили.
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24.12.2024 00:26 Ответить
А звідки інформація, що вдало? Бо я так розумію, вони гатили по заводу саме тому, щоб влучити хочаб кудись. І от завод, площа якого 7 кв.км. якраз для цього підходив. В таку ціль важко не влучити.
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24.12.2024 00:38 Ответить
у мережі є фото супутникових знімків
і це без вибуху, просто болванки
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24.12.2024 05:42 Ответить
В землю безусловно попали. А вот имитаторы боевой части в верхних слоях атмосферы развалились, и падало все это куда попало. Хотя конечно и крыши могло попробивать, и окна выбить. Но не более.
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24.12.2024 00:49 Ответить
Ти диви який образований та самокрітічний кацап. Маладєц, доложи майору що тебе тут хвалять!
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24.12.2024 08:55 Ответить
Занизько береш недорозвинутий ембріон. Доповідати буду своєму безпосередньому начальнику - В.В. ...уйлу.
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24.12.2024 15:40 Ответить
Значить по тому що ти кацап возраженій нєт! А єто уже говоріт о многом.
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25.12.2024 08:54 Ответить
ага, ракетобудівельник-клептоман рогозін пригадую погрожував якоюсь космічною ракетою, котру він пропонував вибухівкою начинити - судячи з усього це вона і була.. тепер не маючи ракети мабуть стрілятимуть рогозіним
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24.12.2024 01:49 Ответить
"Те, що у РФ у 2017 році система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі вкотре доводить, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США, ще й цією розробкою" - вот какую новость нужно продвигать в Америке!
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24.12.2024 11:52 Ответить
А может этот запчасти 17 ого года
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26.12.2024 04:45 Ответить
 
 