"Орешник", которым РФ ударила по Днепру, содержал детали, изготовленные в 2017 году, - СМИ

Результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, показал, что это не самая новая разработка, которая только что была создана.

Об этом сообщает Defense Express, информирует Цензор.НЕТ.

На одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства - 12 апреля 2017 года. И то, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет прямо говорит, что собрали конкретно этот "Орешник" примерно в 2017-2018 годах.

Как отмечают журналисты, 2017 год соответствовал планам начать серийное производство РС-26 "Рубеж", в котором и усматривают настоящее название "Орешника". Но в марте 2018 года в Москве якобы было принято решение отменить поставки РС-26 на вооружение. Также это означает, что разработку "Орешника" начали значительно раньше, потому что 2017 год - это год производства конкретной детали. А вот начерчивать эту ракету очевидно начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше.

Также внимание следует уделить индексу детали - "ЭФИТ 302811.002". Название "ЭФИТ" напрямую связано с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), входящим в "Роскосмос". Оно занимается системами управления для ракетных комплексов: "Зенит", "Протон-М", разгонных блоков "Фрегат". В частности для ракеты "Зенит" система имеет индекс "ЭФИТ 377513.008", а для разгонного блока "Фрегат" - "ЭФИТ.378111.003".

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То, что в РФ в 2017 году система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле в очередной раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с США, еще и этой разработкой. А не только ракетами для "Искандера".

Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.