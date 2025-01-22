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Новости Арест генералов
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Ненадлежащая оборона Харьковщины: генерал-лейтенанта Горбенко арестовали на 60 суток с правом залога в 25 млн грн

Генерал-лейтенанта Горбенка арештували

Генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, которого подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время повторного наступления россиян на север региона, избрали меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда.

По словам корреспондента, ему назначили два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 млн гривен.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: 

Галушкин Юрий (41) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+26
За браковані міни нікого не посадять?
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22.01.2025 18:12
+19
Основне бл@дство, це… кайданки на руках тих, хто воює за Україну вже більше десяті років! Спроба принизити перед всіма. Зламати морально. Тому і кайданки та «клітка» для підсудних. Генерал Галушкін та полковник Лапін, неоднарозово дивились в очі смерті. Ще тоді, в 2014 році, коли їх теперішні судді знімали серіали для росії та усіляко розважали її. Вони нічого не бояться, бо знають, що таке війна на звук, смак, дотик.
Все вказує на те, що в тому магічному "післявійни" події, описані в романі Морелла "Перша кров" (та сама фільма про Рембу) стануть тиражуватися в кожному райцентрі з завидною регулярністю.
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22.01.2025 18:16
+19
Хто посадить зевиродка на довічне за південь за Маріуполь за розведення, за брехню???
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22.01.2025 18:19
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За браковані міни нікого не посадять?
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22.01.2025 18:12 Ответить
То был сбой станка с программным управлением от перепада напряжения, кого наказывать?)))
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22.01.2025 18:15 Ответить
Іпануте! А якщо навіть збій станка, то його роботу хто контролював, ті браковані міни на ВТК також станок приймав, документи підписував і міни на фронт також станок відправляв? І тих людей, що через ті міни загинули чи каліками стали той станок хоронив?
От удобища, виявляється то все станок винен...
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22.01.2025 18:38 Ответить
Ипанутое ты, довбодятел с полным отсутствием даже намека на юмор.
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22.01.2025 19:08 Ответить
Зе своих не бросает. Он только политических противников законом давит.
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22.01.2025 18:21 Ответить
Ви хотіли сказати беззаконням?
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22.01.2025 18:29 Ответить
Та хз как далеко он зайдёт, этот Янукович на минималках азиатской генетики.
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22.01.2025 20:33 Ответить
Было, вроде, 5млн.
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22.01.2025 18:13 Ответить
так. 5 на заставу, решту на правосудiе. 😁
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22.01.2025 18:35 Ответить
А-а-а, семен семеныч, то было Галушкину, пардоню.
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22.01.2025 19:25 Ответить
Основне бл@дство, це… кайданки на руках тих, хто воює за Україну вже більше десяті років! Спроба принизити перед всіма. Зламати морально. Тому і кайданки та «клітка» для підсудних. Генерал Галушкін та полковник Лапін, неоднарозово дивились в очі смерті. Ще тоді, в 2014 році, коли їх теперішні судді знімали серіали для росії та усіляко розважали її. Вони нічого не бояться, бо знають, що таке війна на звук, смак, дотик.
Все вказує на те, що в тому магічному "післявійни" події, описані в романі Морелла "Перша кров" (та сама фільма про Рембу) стануть тиражуватися в кожному райцентрі з завидною регулярністю.
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22.01.2025 18:16 Ответить
Хто посадить зевиродка на довічне за південь за Маріуполь за розведення, за брехню???
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22.01.2025 18:19 Ответить
ну ось хай генерал розповість хто дійсно не давав готуватись до війни ? хто давав команду розміновувати Чонгар і хто виконував цей злочинний наказ ? хто будував оборонні споруди на Харківщині і куди вони поділись ? а якщо генерал обере позицію буду мовчати менше дадуть то брехня тільки виросте !
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22.01.2025 18:38 Ответить
За фортифікації відповідає місцева ОВА, а не генерали!
Чому сінєпалий сидить ровно на д@пі?
А тому, що знає : zeмразі " сваіх нє брасают"!
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22.01.2025 19:13 Ответить
за розмінування Чонгару хто відповідає ? Бутусов вже сто разів сказав що генерали мовчать бо тримаються за свої посади .
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22.01.2025 19:27 Ответить
А Содоль доки гулятиме ? І його свита . Судячи з того що я чую від військових , він має сидіти три пожиттєвих .
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22.01.2025 18:19 Ответить
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22.01.2025 18:19 Ответить
Винних призначають в ручному режимі
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22.01.2025 18:20 Ответить
Зачем сажать за граты порядочного человека? Зачем злить общество и военных. Какими бы неудачными не были действия генералов, доверие к армии самое высокое.
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22.01.2025 18:21 Ответить
РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Наші військові про це знали, - Зеленський.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку (Харківському. - Ред.). Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Джерело: https://censor.net/ua/n3488788
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22.01.2025 18:22 Ответить
Якби українцям не довелося донатити вже не на армію, а на заставу арештованим генералам.
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22.01.2025 18:29 Ответить
Зелені вилупки становлять смертельну небезпеку для країни!
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22.01.2025 18:31 Ответить
Олексій Петров

Як завдати удару по мотивації тих, хто приймає рішення під час ведення бойових дій?

(Бойового офіцера, полковника Іллю Лапіна кинули за ґрати. Без права внесення застави).

Як нанести максимальний удар по мотивації старших офіцерів, тобто тих, хто приймає рішення під час ведення бойових дій? Дуже просто! Прикриваючись пафосними гаслами про… кгм… справедливість, почати кидати за грати полковників та генералів. І вже завтра, максимум післязавтра, командири інших бригад та батальйонів почнуть прикривати своє ж "завтра" тонами паперів. Рапорт. Ще один. На рапорт рапорт. Зверху донесення. Потім ще одне… "Прошу забезпечити"… "Таким складом неспроможні"… "Доводжу до вашого відома", і так далі. Ніякої ініціативи. Жодних ризикових рішень. А навіщо? Аби потім опинитись в залі суду в кайданках? Та нє… Краще згадати золоте армійське правило, "Більше паперу, чистіша дупа". Що від цього виграє українське військо? Питання риторичне.

Чи можуть бути неправильні дії у військових? Звичайно ж. ...
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22.01.2025 18:33 Ответить
Чим більш катастрофа на фронті, тим гучніше мають бути судові справи по військових. І, байдуже, на "венигрет" між дійсно винним, чи, взагалі не винним, чи психологічно не вирішено, головне гучніше.
,
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22.01.2025 18:34 Ответить
Генерал-лейтенант командует бригадой. Это полковничья должность. А генерал-лейтенант это на 2 звания выше. Из этого можно сделать вывод что данный генерал изначально ни на что большее был не способен, если бы он был не своим - то его бы просто отправили или в запас или в распоряжение, или признали не пригодным через ВЛК. Но в данном случае его поставили на бригаду ТРО, да еще и Львовского формирования. И отправили бригаду на направление, на котором практически на протяжении года было достаточно тихо. Я готов допустить что эта должность это была такая себе синекура. И если уж точно комбату которого тоже тягают, как и командующему ОТУ "Харьков" по правде особо нечего предъявить, то вина командира бригады как по мне - достаточно очевидна. Я понимаю что укрепления были так себе, что в Липцах валялись горы "зубов дракона", которые правда никак бы не помогли в данном случае - потому что ****** пришли без бронетехники - но если ты командир, и видишь что на ввереном тебе участке творится непотребство - то может быть нужно что то делать? Если он все это видел и предпринимал меры - пусть покажет ворох рапортов которые он отправлял наверх о том что ситуация плохая но он не в силах ее изменить. Пусть покажет доказательсва что бригада сидела на том направлении и все время строила и строила себе укрепления. Или он все знал но ничего не делал - пусть отвечает. Или он ничего не знал и соответсвенно ничего не делал - тоже пусть отвечает. Большая должность это еще и большая отвественность.
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22.01.2025 18:37 Ответить
Я что-то плохо не понял. А с каких делов тут Печерский суд Киева? 🤔
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22.01.2025 18:41 Ответить
А не прийдеться нам всім пригадувати слова німецького протестантського священника:

"Спочатку вони прийшли за комуністами. Я мовчав, бо не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими діячами. Я мовчав, бо я не був профспілковим діячем.

Потім вони прийшли за євреями. Я мовчав, бо я не був євреєм.

Потім вони прийшли за мною. І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені."

(Мартін Німеллер).
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22.01.2025 18:43 Ответить
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZUuJ8bueS1i-8aArbCd1bWHYtm2Sq56LlQQfouVAvTAFJzxlOdQxA5CCX2k6I2kiTnsn679e9NbOv7HnPKjroj_RHVl_ac4QKjLtTx-DeIvf4LXKgjR22XRJ8L9aG5YnvmqUUUroMa6vjBFfgbXFP5NhzOpXtqOnUTeR44cbndBfQ&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Петров

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/8967845859978669?__cft__[0]=AZUuJ8bueS1i-8aArbCd1bWHYtm2Sq56LlQQfouVAvTAFJzxlOdQxA5CCX2k6I2kiTnsn679e9NbOv7HnPKjroj_RHVl_ac4QKjLtTx-DeIvf4LXKgjR22XRJ8L9aG5YnvmqUUUroMa6vjBFfgbXFP5NhzOpXtqOnUTeR44cbndBfQ&__tn__=%2CO%2CP-R 39 хв ·

Знаєте, в чому полягає основне ЗЕлене бл@дство по відношенню до бойових полковників та генералів?… Це навіть не стільки карні справи зліплені з лайна та гілок, а на цьому ця недолуга влада давно набила руку. Ми же чудово памʼятаємо «гучну» справу Шеремета, три половинки однієї міни і нетипові футболки із нетиповим принтом. І те, як Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку в якості запобіжного заходу не можна було обрати наприклад домашній арешт або особисте забовʼязання. Ви що? Вони ж можуть… втекти! Так і тримали місяцями в СІЗО, бо… команда така була. Закрити і тримати.

Основне бл@дство, це… кайданки на руках тих, хто воює за Україну вже більше десяті років! Спроба принизити перед всіма. Зламати морально. Тому і кайданки та «клітка» для підсудних. Генерал Галушкін та полковник Лапін, неоднарозово дивились в очі смерті. Ще тоді, в 2014 році, коли їх теперішні судді знімали серіали для росії та усіляко розважали її. Вони нічого не бояться, бо знають, що таке війна на звук, смак, дотик.

Нічого, окрім одного… безчестя! І на цьому грають ******* НКВСніки.

Але є ще одна грань цього ЗЕленого судилища. І вона полягає в тому, що мова йде про події… травня. І в тому ж травні, вони, зокрема Галушкін та Лапін нікого не цікавили. І в червні, липні, серпні, так звану українську Феміду із бездонною кишенею, взагалі не цікавило питання, «А якщо вони… втечуть з країни? Ну заплатять якомусь Слузі трішки

грошей і до побачення». Ні. Це також нікого не цікавило у вересні і навіть в грудні. А ось зараз, в сіііічніііі, їх треба терміново кинути за ґрати, бо… можуть втекти!

Хоча, ціль тут зовсім інша. Принизити бойових офіцерів перед усією країною. Бо занадто високий рейтинг у війська в суспільстві. Тому і кайданки. Тому і скляна «клітка» де під час суду сидять справжні злочинці: крадії, вбивці та ЗЕлені корупціонери…

(Репост надважливий)
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22.01.2025 18:43 Ответить
Я что-то плохо не понял. А с каких делов тут Печерский суд Киева? 🤔
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22.01.2025 18:43 Ответить
Зеленський із командою, хочуть перекинути всю відповідальність на військових.
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22.01.2025 18:58 Ответить
а откуда у генерала такие деньги? значит есть, если назначили, значит воровал?
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22.01.2025 19:05 Ответить
Коли буде затримано розмінувальників Чонгару і тих, хто відвів наші війська з укриттів на 10 км на 30 дільницях?
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22.01.2025 19:32 Ответить
Неналежна підготовка до оборони України, коли ці питання зададуть зеленському?
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22.01.2025 20:35 Ответить
 
 