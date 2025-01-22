Ненадлежащая оборона Харьковщины: генерал-лейтенанта Горбенко арестовали на 60 суток с правом залога в 25 млн грн

Генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, которого подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время повторного наступления россиян на север региона, избрали меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда.

По словам корреспондента, ему назначили два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 млн гривен.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.