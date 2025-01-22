Ненадлежащая оборона Харьковщины: генерал-лейтенанта Горбенко арестовали на 60 суток с правом залога в 25 млн грн
Генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, которого подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время повторного наступления россиян на север региона, избрали меру пресечения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда.
По словам корреспондента, ему назначили два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 млн гривен.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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От удобища, виявляється то все станок винен...
Все вказує на те, що в тому магічному "післявійни" події, описані в романі Морелла "Перша кров" (та сама фільма про Рембу) стануть тиражуватися в кожному райцентрі з завидною регулярністю.
Чому сінєпалий сидить ровно на д@пі?
А тому, що знає : zeмразі " сваіх нє брасают"!
"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку (Харківському. - Ред.). Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Джерело: https://censor.net/ua/n3488788
Як завдати удару по мотивації тих, хто приймає рішення під час ведення бойових дій?
(Бойового офіцера, полковника Іллю Лапіна кинули за ґрати. Без права внесення застави).
Як нанести максимальний удар по мотивації старших офіцерів, тобто тих, хто приймає рішення під час ведення бойових дій? Дуже просто! Прикриваючись пафосними гаслами про… кгм… справедливість, почати кидати за грати полковників та генералів. І вже завтра, максимум післязавтра, командири інших бригад та батальйонів почнуть прикривати своє ж "завтра" тонами паперів. Рапорт. Ще один. На рапорт рапорт. Зверху донесення. Потім ще одне… "Прошу забезпечити"… "Таким складом неспроможні"… "Доводжу до вашого відома", і так далі. Ніякої ініціативи. Жодних ризикових рішень. А навіщо? Аби потім опинитись в залі суду в кайданках? Та нє… Краще згадати золоте армійське правило, "Більше паперу, чистіша дупа". Що від цього виграє українське військо? Питання риторичне.
Чи можуть бути неправильні дії у військових? Звичайно ж. ...
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"Спочатку вони прийшли за комуністами. Я мовчав, бо не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими діячами. Я мовчав, бо я не був профспілковим діячем.
Потім вони прийшли за євреями. Я мовчав, бо я не був євреєм.
Потім вони прийшли за мною. І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені."
(Мартін Німеллер).
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/8967845859978669?__cft__[0]=AZUuJ8bueS1i-8aArbCd1bWHYtm2Sq56LlQQfouVAvTAFJzxlOdQxA5CCX2k6I2kiTnsn679e9NbOv7HnPKjroj_RHVl_ac4QKjLtTx-DeIvf4LXKgjR22XRJ8L9aG5YnvmqUUUroMa6vjBFfgbXFP5NhzOpXtqOnUTeR44cbndBfQ&__tn__=%2CO%2CP-R 39 хв ·
Знаєте, в чому полягає основне ЗЕлене бл@дство по відношенню до бойових полковників та генералів?… Це навіть не стільки карні справи зліплені з лайна та гілок, а на цьому ця недолуга влада давно набила руку. Ми же чудово памʼятаємо «гучну» справу Шеремета, три половинки однієї міни і нетипові футболки із нетиповим принтом. І те, як Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку в якості запобіжного заходу не можна було обрати наприклад домашній арешт або особисте забовʼязання. Ви що? Вони ж можуть… втекти! Так і тримали місяцями в СІЗО, бо… команда така була. Закрити і тримати.
Основне бл@дство, це… кайданки на руках тих, хто воює за Україну вже більше десяті років! Спроба принизити перед всіма. Зламати морально. Тому і кайданки та «клітка» для підсудних. Генерал Галушкін та полковник Лапін, неоднарозово дивились в очі смерті. Ще тоді, в 2014 році, коли їх теперішні судді знімали серіали для росії та усіляко розважали її. Вони нічого не бояться, бо знають, що таке війна на звук, смак, дотик.
Нічого, окрім одного… безчестя! І на цьому грають ******* НКВСніки.
Але є ще одна грань цього ЗЕленого судилища. І вона полягає в тому, що мова йде про події… травня. І в тому ж травні, вони, зокрема Галушкін та Лапін нікого не цікавили. І в червні, липні, серпні, так звану українську Феміду із бездонною кишенею, взагалі не цікавило питання, «А якщо вони… втечуть з країни? Ну заплатять якомусь Слузі трішки
грошей і до побачення». Ні. Це також нікого не цікавило у вересні і навіть в грудні. А ось зараз, в сіііічніііі, їх треба терміново кинути за ґрати, бо… можуть втекти!
Хоча, ціль тут зовсім інша. Принизити бойових офіцерів перед усією країною. Бо занадто високий рейтинг у війська в суспільстві. Тому і кайданки. Тому і скляна «клітка» де під час суду сидять справжні злочинці: крадії, вбивці та ЗЕлені корупціонери…
(Репост надважливий)