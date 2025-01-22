Зеленский встретился с Пленковичем: обсудили гарантии безопасности и оборонное сотрудничество
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которой обсудили необходимость усиления позиций Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил Пленковича и хорватское правительство за постоянную поддержку.
"Обсудили сотрудничество в сфере безопасности и дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Усиление наших воинов на поле боя и укрепление позиций Украины чрезвычайно важны для достижения справедливого и прочного мира", - подчеркнул Зеленский.
Стороны также обсудили расширение программ реабилитации и восстановления для наших защитников и защитниц и их семей.
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