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Зеленский встретился с Пленковичем: обсудили гарантии безопасности и оборонное сотрудничество

Зеленський та прем’єр Хорватії Пленкович зустрілися у Давосі 22 січня

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которой обсудили необходимость усиления позиций Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Пленковича и хорватское правительство за постоянную поддержку.

"Обсудили сотрудничество в сфере безопасности и дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Усиление наших воинов на поле боя и укрепление позиций Украины чрезвычайно важны для достижения справедливого и прочного мира", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили расширение программ реабилитации и восстановления для наших защитников и защитниц и их семей.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Хорватия (268) Пленкович Андрей (34)


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буратінка все намагається собі рейтинг "набити". Нікчема...
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22.01.2025 18:56 Ответить
Зеленський зустрівся із Пленковичем

Спочатку подумав про Чурила Пленковича!
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22.01.2025 18:59 Ответить
А що там з Гваделупою? Як вони сприймають твої мирні плани?
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22.01.2025 18:59 Ответить
Зеля!!! Аууу!!! Тебя ждет теплоое море, горячий песок, восточная кухня. Тебя уже поняли во всем мире, но ты думаешь что ты "в домике" пока Президент Украины.
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22.01.2025 19:21 Ответить
гарантия безопасности зеленскому- бронетрусы
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22.01.2025 19:21 Ответить
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22.01.2025 19:24 Ответить
 
 