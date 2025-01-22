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Зеленский считает, что Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру: экономика РФ очень сильно зависит от Китая

Зеленський про роль лідера Китаю у завершенні війни

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру, поскольку экономика РФ сильно зависит от Китая.

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам президента, он пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить боевые действия в Украине. В то же время Зеленский выразил разочарование тем, что ему не удается чаще разговаривать с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. Президент Трамп самый сильный - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика... Путин очень сильно зависит от Китая", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что 17 января лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор, - Xinhua

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Китай (3023) путин владимир (31501) Си Цзиньпин (298) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+5
Оналітєг всєя Екумени, мля...
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22.01.2025 19:11
+2
Зєля в Нарнії
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22.01.2025 20:55
+2
Ідіот! А воно Китаю потрібно? Поки Рашастан під санкціями, Китай має нафту з газом за безцінь, та сплавляє усілякий непотріб та перепродає електроніку для рашистської техніки, бо клав на ті санкції. Крім того,Рашастан слабне, а китайська Сибір нікуди не дінеться..
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22.01.2025 21:04
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Оналітєг всєя Екумени, мля...
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22.01.2025 19:11 Ответить
лише тоді, коли штати покажуть де саме є місце місце сідзяпінів в цьому світі.
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22.01.2025 19:12 Ответить
А Зеленський не подумав,що Сі і )(уйло разом ,будуть грати проти США,щоб виторгувати для себе прийнятні умови ?
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22.01.2025 19:13 Ответить
вава, ану, змотайся до Пекіну та надери таваріщу сі дупу; твій рейтинг злетить у космос!
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22.01.2025 19:15 Ответить
Подивитись в очі2....
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22.01.2025 19:15 Ответить
Клоун, так ти ж продовжив договір на постачання нафти пуйловської територією України ! Це ти бізнес партнер путіна!
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22.01.2025 19:17 Ответить
считает...косоглазый и начал эту войну руками *****...
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22.01.2025 19:31 Ответить
Зеленський хоче китайських грошей.
Бо кииайцям пох на корупцію та розкрадання.

Дали гроші - значить купили. А ви їх хоч в унітаз спускайте.
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22.01.2025 19:42 Ответить
Заберите айкосики у этого наркомана. Он ничего не понимает в мировой политике. Тупой попугай, любящий чистить свои перышки и повторять случайно услышанные фразы.
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22.01.2025 20:26 Ответить
Зєля в Нарнії
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22.01.2025 20:55 Ответить
Ідіот! А воно Китаю потрібно? Поки Рашастан під санкціями, Китай має нафту з газом за безцінь, та сплавляє усілякий непотріб та перепродає електроніку для рашистської техніки, бо клав на ті санкції. Крім того,Рашастан слабне, а китайська Сибір нікуди не дінеться..
показать весь комментарий
22.01.2025 21:04 Ответить
 
 