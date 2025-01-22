Зеленский считает, что Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру: экономика РФ очень сильно зависит от Китая

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру, поскольку экономика РФ сильно зависит от Китая.

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам президента, он пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить боевые действия в Украине. В то же время Зеленский выразил разочарование тем, что ему не удается чаще разговаривать с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. Президент Трамп самый сильный - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика... Путин очень сильно зависит от Китая", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что 17 января лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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