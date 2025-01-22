Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна Galaxy Leader, среди них украинцы

Йеменские повстанцы-хуситы, поддерживающие Иран, освободили экипаж грузового судна Galaxy Leader более чем через год после того, как они захватили судно под флагом Багамских островов у побережья Красного моря Йемена. На борту захваченного судна находились граждане Украины.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Проиранская группировка "Ансар Алла", которая контролирует часть территории Йемена, заявила, что экипаж передали Оману в поддержку перемирия в войне в Секторе Газа между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Согласно их сообщению, 25 членов команды судна были освобождены при посредничестве Омана. Среди них граждане Украины, Филиппин, Болгарии, Румынии и Мексики.

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Напомним, йеменские повстанцы-хуситы захватили в Красном море грузовое судно, которое частично принадлежит израильскому бизнесмену, 19 ноября 2023 года.

С ноября 2023 года хуситы совершили более 100 нападений на корабли, курсирующие по Красному морю, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами против "разрушительной воздушной и наземной войны Израиля против ХАМАС в Секторе Газа".